Малый ледниковый период отменяется: с 20...
Малый ледниковый период отменяется: с 2008 года Солнце начало увеличивать активность

NASA сообщило, что период минимальной солнечной активности, наблюдавшийся с 2008 года и особенно выраженный в прошлом цикле, подошёл к концу. Наша звезда вновь «просыпается» — активность Солнца постепенно растёт. Это сулит не только красивые полярные сияния, но и куда более серьёзные последствия: сбои в работе навигационных систем, электросетей, радиосвязи, а также повышенные риски для спутников и космических экипажей.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Активность Солнца имеет несколько выраженных циклов, включая 11-летний, 100-летний, 200-летний и 1000-летний. По понятным причинам 11-летний цикл изучен наиболее полно. Наблюдения показали, что закончившийся к 2020 году 24-й солнечный цикл демонстрировал самую слабую активность нашей звезды за время наблюдений с 80-х годов прошлого века. Это дало возможность выпустить ряд научных работ, написанных, прежде всего, российскими учёными, в которых к 2050 году давался прогноз наступления малого ледникового периода подобного тому, который был в средневековье.

Теперь же, как отмечают специалисты NASA, картина изменилась: начиная с 2008 года активность Солнца постепенно нарастает. Это видно по количеству пятен, вспышкам и усилению магнитных полей не только на самой звезде, но и по всей Солнечной системе, где их регистрируют автоматические станции, включая аппараты у Марса. Текущий, 25-й цикл обещает быть заметно более «бурным», и учёные предупреждают о возможном росте числа мощных вспышек и выбросов корональной массы. Символичным напоминанием стала гигантская корональная дыра, которая недавно «лайкнула» в сторону Земли.

Солнечная активность на 13 сентября 2025 года. Источник изображения: NASA/SDO Солнечная активность на 13 сентября 2025 года. Источник изображения: NASA/SDO

Солнечная активность на 13 сентября 2025 года. Источник изображения: NASA/SDO

Напомним, в мае прошлого года произошла одна из сильнейших вспышек за всю историю наблюдений. Она вызвала мощнейшие геомагнитные бури и необычайно яркие полярные сияния, которые удалось увидеть даже в южных регионах России, включая Ставрополье. Подобные явления могут случаться всё чаще. Но если для обычных людей это шанс полюбоваться редким зрелищем, то для энергетиков, операторов связи и космической отрасли это серьёзный вызов. Им придётся готовиться к защите сетей и оборудования от помех в радиодиапазоне и наведённых токов в линиях электропередачи, железных дорогах и трубопроводах.

солнце, солнечная система, nasa
