Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома

Компания Jaguar Land Rover (JLR), вынужденная приостановить из-за хакерской атаки производство и поставки автомобилей, до сих пор находится в процессе перезапуска информационных систем, которые были отключены, сообщил ресурс The Wall Street Journal.

Источник изображения: JLR

Во вторник компания заявила, что процесс перезапуска систем, для помощи в котором она привлекла ведущих экспертов по безопасности со всего мира, «потребует времени», и продлила до 24 сентября приостановку, которую планировала закончить в среду. Также JLR сообщила о компрометации некоторых данных, хотя изначально было заявлено об отсутствии доказательств кражи клиентской информации.

Чтобы минимизировать последствия взлома по всей цепочке поставок, JLR сотрудничает с ведущим расследование Национальным центром кибербезопасности Великобритании, входящим в состав британского Центра правительственной связи (GCHQ), а также правительством страны.

Ответственность за взлом взяли на себя три известные кибергруппировки — Lapsus$, ShinyHunters и Scattered Spider. Они сообщили об этом в совместном Telegram-канале scattered LAPSUS$ hunters 4.0, опубликовав скриншот, предположительно, из внутренней системы автопроизводителя. Этот скриншот якобы подтверждает то, что у них есть исходный код JLR, что представляет собой потенциально серьезную утечку.

По мнению исследователя из израильской компании Kela, занимающейся кибербезопасностью, двух-трёх скриншотов недостаточно, чтобы оценить достоверность их заявлений.

По оценкам Джона Бейли (John Bailey), профессора Бирмингемской школы бизнеса, из-за взлома компания теряет почти $7 млн в день. Сообщается, что JLR продолжает выплачивать зарплату своим работникам на производстве, даже если они не выходят на работу. Впрочем, часть этих потерь будет восполнена страховкой.

Теги: jaguar land rover, хакерская атака
