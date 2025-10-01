Бренд 8849 прославился защищёнными смартфонами, которым не страшны падения, удары и прочие неблагоприятные условия. Недавно производитель выпустил свежий флагман — 8849 TANK 4 Pro, который выделяется не только мощным защищённым корпусом, но и встроенным проектором, а также качественной камерой ночного видения. Здесь расскажем о новинке подробнее.

Главной отличительной особенностью TANK 4 Pro является встроенный DLP‑проектор с разрешением 1280 × 720 пикселей (720p или HD), частотой обновления 60 Гц и яркостью до 100 люмен. Это первый защищённый смартфон в мире со встроенным HD‑проектором — у других моделей разрешение ниже. Проектор обеспечивает вывод изображения шириной до 3 метров и поддерживает лазерную автофокусировку, а также ручную подстройку через меню настроек. ПО смартфона самостоятельно компенсирует трапециевидные искажения — причём делает это довольно быстро и качественно.

В темноте обеспечивается чёткая, насыщенная и яркая картинка. В светлое время суток или в светлых помещениях проектор справляется несколько хуже — всё же сказываются ограничения по яркости, — но картинка остаётся различимой. В целом это отличный вариант, чтобы устроить киновечер на природе или в походе, для спонтанной презентации и даже для видеоигр на большом экране.

Так как лампа проектора довольно сильно нагревается при работе, в TANK 4 Pro встроена дополнительная система охлаждения с маленьким вентилятором, которая не даёт устройству перегреться даже при многочасовой работе. Вентилятор слегка шумит, но это с лихвой компенсируется громким и насыщенным звуком динамиков.

Что касается дизайна, то одного взгляда на TANK 4 Pro достаточно, чтобы понять, что этот смартфон выдержит самые суровые условия. Массивный корпус с металлическими гранями, прорезиненными вставками и специальными рёбрами жёсткости рассчитан на любые неприятности — падения, удары, вибрации, погружения в воду, работу в пыльных помещениях, при высокой и низкой температуре. Защита от пыли и воды реализована по стандартам IP68 и IP69, а от падений и прочих неблагоприятных условий — по армейскому MIL‑STD‑810H.

Что забавно, смартфон поставляется с комплектным силиконовым чехлом — он весьма тонкий, так что предназначен скорее не для дополнительной защиты от ударов, а скорее для защиты от царапин. Тут же добавим, что на экран смартфона заранее наклеено защитное закалённое стекло, а в комплекте имеется запасная защитная плёнка для дисплея. В общем, 8849 позаботилась и о дополнительной защите, чтобы смартфон сохранил отличный внешний вид, несмотря на работу в суровых условиях.

Смартфон весит немало — около 530 граммов, габариты составляют 174,9 × 87 × 22,5 мм, но на фоне «гигантов» прошлого поколения — TANK 2 Pro и TANK 3 Pro — он ощущается более удобным. Его вполне комфортно держать в руке. А ещё таким телефоном можно не только пользоваться по назначению, но и, в случае чего, отпугнуть зверя в походе или просто забить колышек для палатки.

Главная причина внушительных размеров — батарея на 11 600 мА·ч. По меркам TANK 2 Pro с его 23 800 мА·ч это выглядит довольно скромно, но в реальной жизни такого аккумулятора хватит на несколько дней активного использования смартфона. TANK 4 Pro спокойно выдержит затяжной поход, длительную командировку или любую внештатную ситуацию. Производитель обещает до 935 часов в режиме ожидания, 55 часов телефонных разговоров и 23 часа воспроизведения видео.

Примечательной особенностью TANK 4 Pro стала поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт, которая позволяет столь внушительную батарею зарядить примерно за час. При этом соответствующий блок питания и кабель USB Type-C поставляются в комплекте. Есть и функция обратной зарядки — смартфон превращается в своего рода пауэрбанк и подзаряжает другие гаджеты, причём мощности хватает даже на то, чтобы полноценно питать ноутбук.

Другой полезной в походных условиях особенностью новинки является походный фонарь, занимающий немалую площадь тыльной панели. Он предлагает холодный белый свет и несколько режимов с разной яркостью — даже при минимальном уровне получится осветить небольшую площадку или тропинку ночью. Также фонарь можно активировать из приложения камеры для подсветки во время съёмки. В верхней части фонаря есть также полоска с разноцветными светодиодами — они работают только в режиме стробоскопа, часто моргая красным и синим цветами (можно также выбрать один или два цвета). Эта функция может пригодиться в экстренной ситуации — чтобы подать сигнал или отпугнуть кого-то.

Ещё TANK 4 Pro может похвастаться весьма продвинутым набором камер, что зачастую является не самой сильной стороной защищённых смартфонов. Основной модуль получил сенсор Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп размером 1/1,31 дюйма, автофокус и светосильную оптику f/1.9. Вторая камера отвечает за ночное видение: сенсор на 64 Мп работает в связке с четырьмя мощными ИК‑светодиодами, позволяя видеть в полной темноте на расстоянии до 12 метров. Третий модуль оснащён телеобъективом и сенсором на 50 Мп, обеспечивая 3,4-кратное оптическое приближение. Это будет полезно не только для обычной съёмки, но и на природе — например, для наблюдений за животными. Селфи‑камера на 32 Мп также не подкачала — годится и для видеосвязи, и для автопортретов.

Разработчики 8849 не стали экономить и на дисплее, оснастив новый «Танк» высококлассным 6,73‑дюймовым AMOLED‑дисплеем с разрешением 3200 × 1440 пикселей, плотностью 520 ppi и частотой обновления 120 Гц. Вероятно, это самое высокое разрешение экрана среди защищённых смартфонов. Дисплей также обладает высокой яркостью — до 1200 кд/м², что позволяет ему отлично показывать себя на ярком солнце. К тому же дисплей не напрягает глаза — у него снижено излучение синей составляющей.

«Сердцем» TANK 4 Pro стала современная восьмиядерная платформа MediaTek Dimensity 8300‑Ultra, которая уже успела себя зарекомендовать в смартфонах верхней части среднего ценового сегмента и субфлагманах. В составе чипа — четыре производительных ядра Cortex‑A715 с частотой до 3,35 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex‑A510 (до 2,2 ГГц), а также графика Mali‑G615 MC6.

Впечатляет и объём памяти: в базовой версии смартфон несёт 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт флеш-памяти, тогда как старшая конфигурация предлагает 18 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 1 Тбайт. В обоих случаях применяется оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0. Оперативную память можно удвоить, «отщипнув» немного от накопителя. Также есть поддержка карт памяти microSD объёмом до 2 Тбайт — причём жертвовать слотом для второй SIM‑карты не придётся: в смартфоне достаточно места, чтобы установить и пару операторских карт, и съёмный флеш-накопитель.

В целом по «железу» 8849 TANK 4 Pro приятно удивляет — его возможностей хватит для всех современных задач: от требовательных игр до навигации и мультимедиа. Подтверждают это и тесты: в AnTuTu 11 новинка показала результат в более чем 1 600 000 баллов.

В плане связи и навигации смартфон тоже не подведёт: поддерживаются 5G, LTE, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC для бесконтактных платежей. Для навигации доступны GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. На корпусе нашлось место привычному набору датчиков, включая барометр, компас и сканер отпечатков пальцев на боковой кнопке. Помимо порта USB Type-C есть также 3,5-мм разъём для проводных наушников. Работает всё под управлением Android 14.

Неубиваемый смартфон с проектором 8849 TANK 4 Pro уже появился в продаже на официальном сайте по цене от $670. Новинка выглядит как отличный вариант для тех, кому нужен не просто защищённый смартфон, а по-настоящему универсальный гаджет — для туризма, путешествий, презентаций и ночных приключений.