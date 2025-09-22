Компания Asus обновила свой 27-дюймовый игровой монитор ROG Strix OLED XG27AQDMG, выпустив модель XG27AQDMGR. Новинку впервые показывали на выставке Computex летом этого года. Свежая модель отличается улучшенным антибликовым покрытием экрана, повышающим удобство использования. Основные характеристики монитора остались неизменными относительно оригинальной модели.

Модель ROG Strix OLED XG27AQDMGR получила покрытие Asus TrueBlack Glossy, которое уменьшает отражения внешнего света на 38 % по сравнению с панелью первого поколения, что делает монитор более практичным для использования в ярко освещённых помещениях.

Обновлённая модель также получила улучшенный пакет защиты OLED Care Pro с датчиком приближения Neo Proximity Sensor, который определяет, когда пользователь отходит от ПК и автоматически выключает экран, снижая риск его выгорания.

Остальные характеристики ROG Strix OLED XG27AQDMGR остались неизменными. Монитор оснащён 26,5-дюймовой WOLED-матрицей третьего поколения с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей и частоты обновления 240 Гц. Пиковая яркость экрана составляет 1300 кд/м². Он имеет 99-процентный цветовой охват DCI-P3 и предлагает точность цветопередачи на уровне Delta E < 2. Для дисплея заявлен сертификат VESA DisplayHDR True Black 400.

Монитор совместим с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync и поддерживает AMD FreeSync Premium Pro. Компактная подставка монитора предлагает настройку высоты экрана над столом, а также углов поворота и наклона. В оснащение также входят один разъём DisplayPort 1.4 (DSC), два HDMI 2.0, два порта USB-A Gen1 и 3,5-мм аудиовыход.

Официальная стоимость ROG Strix OLED XG27AQDMGR не сообщается.