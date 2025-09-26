HYPERPC представила серию премиальных компьютеров Lumen для геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников

Компания HYPERPC представила новую флагманскую серию премиальных компьютеров Lumen, способную удовлетворить растущие требования геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников, работающих с 4K- и 8K-контентом. Серия Lumen включает линейки Lumen 5, Lumen 7, Lumen 9 и Lumen X, которые, в свою очередь, представлены вариантами Plus, Pro, Max и Ultra.

По словам производителя, речь идёт о новом поколении компьютеров, объединяющем производительность, продуманный дизайн и бесшумную работу в единое целое.

«Мы видим, как растут требования наших клиентов — от геймеров до разработчиков ИИ. Им нужен не просто мощный, а умный, тихий и стильный инструмент. Lumen — это наш ответ. Мы даем им не просто «железо», а уверенность, что их самая смелая идея будет реализована без компромиссов», — говорит основатель HYPERPC А. Красильников .

Как и в случае с другими компьютерами HYPERPC, при покупке системы Lumen пользователи помимо предлагаемой конфигурации могут выбирать собственный набор компонентов в рамках своих предпочтений. При этом эксперты компании окажут помощь в подборе оптимальной конфигурации с учётом пользовательских задач, бюджета и желаемого дизайна.

При выборе в учёт берётся максимум факторов, включая предпочтения пользователя по брендам и моделям компонентов, возможность использования для любимых игр, а также конкретных программ и дополнительных задач, таких как стриминг или видеомонтаж. Также можно выбрать дизайн, размеры и цвет для кастомизации под свой стиль. Для обеспечения надлежащего температурного режима во всех моделях предлагаются современные водяные и башенные системы охлаждения, чтобы процессор оставался холодным даже под нагрузкой. Также используются тихие и эффективные вентиляторы, которые не будут отвлекать во время игры и работы. Кроме того, в дизайне новинок учитывается возможность их апгрейда в дальнейшем. При этом программа апгрейда с зачетом старых комплектующих сделает этот процесс максимально выгодным для пользователя.

После завершения создания компьютера производится его настройка и тестирование в реальных игровых и рабочих условиях, чтобы убедиться, что он готов к любым задачам. После тестирования пользователю предоставляется подробный отчёт об его результатах.

Линейка Lumen предлагает широкий спектр конфигураций, от Lumen 5 до флагманского Lumen X, с возможностью выбора между новейшими процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen, а также видеокартами NVIDIA GeForce 50-й серии, включая RTX 5080 и 5090.

Сообщается, что стресс-тестам под максимальной нагрузкой подвергается каждый компонент, что является гарантией надёжности системы.

Цена готового изделия формируется на основе индивидуальной конфигурации, выбранных опций кастомизации и сервисных пакетов. При этом пользователь получает компьютер, прошедший полный цикл комплекции и настройки, с гарантией. Кроме того, HYPERPC заботится о времени своих клиентов, поэтому у них есть возможность заказать доставку вместе с монтажом компьютера прямо на рабочее место.

