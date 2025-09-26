Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры HYPERPC представила серию премиальных ко...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

HYPERPC представила серию премиальных компьютеров Lumen для геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников

Компания HYPERPC представила новую флагманскую серию премиальных компьютеров Lumen, способную удовлетворить растущие требования геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников, работающих с 4K- и 8K-контентом. Серия Lumen включает линейки Lumen 5, Lumen 7, Lumen 9 и Lumen X, которые, в свою очередь, представлены вариантами Plus, Pro, Max и Ultra.

Источник изображений: HYPERPC

Источник изображений: HYPERPC

По словам производителя, речь идёт о новом поколении компьютеров, объединяющем производительность, продуманный дизайн и бесшумную работу в единое целое.

«Мы видим, как растут требования наших клиентов — от геймеров до разработчиков ИИ. Им нужен не просто мощный, а умный, тихий и стильный инструмент. Lumen — это наш ответ. Мы даем им не просто «железо», а уверенность, что их самая смелая идея будет реализована без компромиссов», — говорит основатель HYPERPC А. Красильников .

Как и в случае с другими компьютерами HYPERPC, при покупке системы Lumen пользователи помимо предлагаемой конфигурации могут выбирать собственный набор компонентов в рамках своих предпочтений. При этом эксперты компании окажут помощь в подборе оптимальной конфигурации с учётом пользовательских задач, бюджета и желаемого дизайна.

При выборе в учёт берётся максимум факторов, включая предпочтения пользователя по брендам и моделям компонентов, возможность использования для любимых игр, а также конкретных программ и дополнительных задач, таких как стриминг или видеомонтаж. Также можно выбрать дизайн, размеры и цвет для кастомизации под свой стиль. Для обеспечения надлежащего температурного режима во всех моделях предлагаются современные водяные и башенные системы охлаждения, чтобы процессор оставался холодным даже под нагрузкой. Также используются тихие и эффективные вентиляторы, которые не будут отвлекать во время игры и работы. Кроме того, в дизайне новинок учитывается возможность их апгрейда в дальнейшем. При этом программа апгрейда с зачетом старых комплектующих сделает этот процесс максимально выгодным для пользователя.

После завершения создания компьютера производится его настройка и тестирование в реальных игровых и рабочих условиях, чтобы убедиться, что он готов к любым задачам. После тестирования пользователю предоставляется подробный отчёт об его результатах.

Линейка Lumen предлагает широкий спектр конфигураций, от Lumen 5 до флагманского Lumen X, с возможностью выбора между новейшими процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen, а также видеокартами NVIDIA GeForce 50-й серии, включая RTX 5080 и 5090.

Сообщается, что стресс-тестам под максимальной нагрузкой подвергается каждый компонент, что является гарантией надёжности системы.

Цена готового изделия формируется на основе индивидуальной конфигурации, выбранных опций кастомизации и сервисных пакетов. При этом пользователь получает компьютер, прошедший полный цикл комплекции и настройки, с гарантией. Кроме того, HYPERPC заботится о времени своих клиентов, поэтому у них есть возможность заказать доставку вместе с монтажом компьютера прямо на рабочее место.

Реклама | ООО «ГИПЕРПК» ИНН 9715273098 erid: F7NfYUJCUneTSxXJhdNL

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core
Рынку игрового железа предрекли резкий рост в этом году, но потом миллионы геймеров уйдут с ПК
Intel и Nvidia объявили о подготовке нескольких поколений x86-процессоров с графикой Nvidia для ПК и ЦОД
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х
Тарифная политика Трампа затормозила рост рынка ПК в США — не спасает даже переход на Windows 11
Cougar выпустила корпус CFV235 с «парящим» отсеком для материнской платы
Теги: hyperpc, настольный пк
hyperpc, настольный пк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби
Maibenben представила лимитированный геймерский ноутбук X16B в стиле Atomic Heart
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam 17 мин.
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 9 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 12 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 13 ч.
Подростковые аккаунты в Facebook теперь доступны по всему миру — у них повышена приватность и усилен родительский контроль 14 ч.
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 14 ч.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 15 ч.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 15 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 16 ч.
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 16 ч.
HYPERPC представила серию премиальных компьютеров Lumen для геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников 31 мин.
Индустриальный компьютер Biostar EdgeComp MU-N150 на базе Intel Twin Lake выполнен в корпусе объёмом 0,6 л 37 мин.
Подготовка к выпуску iPhone 17 стоила сотрудникам Foxconn ночных смен, переработки и задержки зарплат 46 мин.
Micron наладит выпуск кастомизируемой HBM4E в 2027 году при участии TSMC 2 ч.
Китайская YMTC попробует силы в выпуске DRAM, чтобы освоить производство HBM 3 ч.
Intel в очередной раз обратилась к TSMC с предложением о сотрудничестве и инвестициях 5 ч.
Xiaomi выпустила 6-мм магнитный пауэрбанк, совместимый с iPhone 17 9 ч.
Илон Маск подал иск против OpenAI за хищение разработок xAI 10 ч.
Новая статья: Обзор процессорного кулера ID-Cooling Frozn A410 GDL: охлаждение золотом. Недорого 10 ч.
Eurocase представила корпус M9 Max-Fish Tank с выделенным вентилятором для видеокарты 11 ч.