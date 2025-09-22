Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ

Одно из обновлений Windows 11, выпущенных в августе, приводит к проблеме в работе цифрового телевидения и Blu-ray/DVD при воспроизведении защищённого контента, пишет The Register. Проблема затрагивает приложения, использующие Enhanced Video Renderer (EVR) — устаревшую функцию Windows для работы с цифровым контентом, которую Microsoft заменила на Simple Video Renderer (SVR).

Функция EVR помогает обрабатывать защищённое воспроизведение, взаимодействуя с конвейерами Microsoft Media Foundation и DirectShow для безопасного рендеринга видео. При запуске видео с защитой HDCP или Digital Rights Management (DRM) в приложениях, использующих функцию Enhanced Video Renderer, происходят сбои в работе (прерывания, зависания или чёрный экран). К счастью, стриминговые сервисы, вроде Netflix и YouTube, этой проблемой оказались не затронуты.

По данным Microsoft, проблема впервые появилась в предварительном обновлении Windows 11 от 29 августа, не связанном с безопасностью. В настоящее время у Microsoft нет обходного пути или решения проблем для затронутых пользователей. Компания пока просто перестала распространять это обновление. Microsoft также призывает разработчиков перенести устаревшие API EVR на новые API рендеринга. Однако прерывание работы существующих приложений представляется неоправданно жёстким методом для оправдания такого перехода.

Проблема возникла на фоне возрождения популярности физических носителей, отмечает The Register. Вместо того, чтобы платить ежемесячную подписку за цифровой контент, который не становится собственностью пользователя и исчезает из его каталога контента по истечении срока действия лицензии, потребители возвращаются к физическим носителям.

Ранее Microsoft исправила в Windows 11 24H2 проблему, которая затрагивала встроенные камеры и функции распознавания лиц. Ошибка, из-за которой функция авторизации Windows Hello могла «перестать реагировать» на действия пользователей, оказалась достаточно серьёзной, и Microsoft ввела блокировку совместимости, препятствующую распространению обновления. Microsoft признала наличие проблемы ещё 18 октября 2024 года. Компания сняла блокировку совместимости 11 сентября 2025 года и восемь дней спустя сообщила, что решила эту проблему.