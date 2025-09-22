FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем

Компания FSP представила новый корпусный вентилятор Zenfan, особенностью которого являются необычный размер и встроенный дисплей, отображающий температуру внутри корпуса и скорость вращения.

Вентилятор выполнен в корпусе размером 120 × 140 × 25 мм. Дополнительное пространство в раме вентилятора отведено под дисплей. Нестандартная форма может оказаться проблемой при установке вентилятора в некоторые компьютерные корпуса. Наиболее очевидное место для его установки — задняя стенка корпуса ПК. В противном случае пользователь просто не увидит информацию, отображаемую на дисплее.

Вентилятор Zenfan оснащён встроенным температурным датчиком, расположенным в задней части. Сенсор предназначен для считывания температуры воздуха внутри корпуса. Поскольку все данные собираются непосредственно самим вентилятором, новинка не требует никаких дополнительных проводов и программного обеспечения для мониторинга.

Вентилятор Zenfan будет доступен в версиях без подсветки и с подсветкой, а также в белом и чёрном исполнении. Вентилятор Zenfan работает в диапазоне скоростей от 800 до 1600 об/мин и создаёт воздушный поток до 57,6 CFM. В основе новинки используется гидродинамический подшипник. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 26 дБА.

Стоимость FSP Zenfan на данный момент неизвестна. Однако очевидно, что он будет дороже обычных 120-мм моделей вентиляторов FSP, не оснащённых дисплеем.