Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения FSP представила вентилятор Zenfan со вст...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем

Компания FSP представила новый корпусный вентилятор Zenfan, особенностью которого являются необычный размер и встроенный дисплей, отображающий температуру внутри корпуса и скорость вращения.

Источник изображений: FSP

Источник изображений: FSP

Вентилятор выполнен в корпусе размером 120 × 140 × 25 мм. Дополнительное пространство в раме вентилятора отведено под дисплей. Нестандартная форма может оказаться проблемой при установке вентилятора в некоторые компьютерные корпуса. Наиболее очевидное место для его установки — задняя стенка корпуса ПК. В противном случае пользователь просто не увидит информацию, отображаемую на дисплее.

Вентилятор Zenfan оснащён встроенным температурным датчиком, расположенным в задней части. Сенсор предназначен для считывания температуры воздуха внутри корпуса. Поскольку все данные собираются непосредственно самим вентилятором, новинка не требует никаких дополнительных проводов и программного обеспечения для мониторинга.

Вентилятор Zenfan будет доступен в версиях без подсветки и с подсветкой, а также в белом и чёрном исполнении. Вентилятор Zenfan работает в диапазоне скоростей от 800 до 1600 об/мин и создаёт воздушный поток до 57,6 CFM. В основе новинки используется гидродинамический подшипник. Максимальный уровень шума вентилятора составляет 26 дБА.

Стоимость FSP Zenfan на данный момент неизвестна. Однако очевидно, что он будет дороже обычных 120-мм моделей вентиляторов FSP, не оснащённых дисплеем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Thermalright представила тонкие 120-мм компьютерные вентиляторы с 15 лопастями
Инженер Noctua объяснил, почему идеальный вентилятор для ПК до сих пор не создан
Arctic выпустила высокоэффективные вентиляторы P12 Pro и P14 Pro с подсветкой и без неё
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года
Теги: fsp, вентилятор
fsp, вентилятор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
iPhone 17 Pro Max заряжается быстрее любого другого смартфона Apple, но до «китайцев» ещё очень далеко
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста
DOOM запустили на вейпе и на калькуляторе
Activision показала «будущее сетевых сражений», но оценили его не все — геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Black Ops 7 2 ч.
Американский TikTok избавят от китайских корней — Oracle с нуля переобучит рекомендательный алгоритм 2 ч.
Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 3 ч.
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ 4 ч.
Майкл Делл, Ларри Эллисон и Лахлан Мёрдок войдут в группу покупателей американского сегмента TikTok 4 ч.
Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках 4 ч.
Навязчивые cookie-баннеры могут исчезнуть — в ЕС поняли, что они неэффективны 5 ч.
Календарь релизов — 22–28 сентября: Silent Hill f, Endless Legend 2 и Sonic Racing: CrossWorlds 5 ч.
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista 6 ч.
«Это настоящая магия»: энтузиасты сделали браузерный порт GTA: Vice City и не знают, как его выпустить, чтобы «не нарушить чьи-либо права» 7 ч.
Последний зонд на орбите Венеры отключён — миссия JAXA «Акацуки» завершена 6 мин.
Nvidia вложит $100 млрд в OpenAI — и получит их обратно за ИИ-ускорители Vera Rubin 12 мин.
FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем 38 мин.
MaxSun выпустила аниме-видеокарту GeForce RTX 5070 iCraft OC12G Aiga Plus с переливающимся покрытием Starlight 43 мин.
Оперативная память подорожает: Samsung повысила цены на DRAM и мобильную NAND на 5–30 % 5 ч.
OpenYard представила российский GPU-сервер HN203I на базе Intel Xeon 6 5 ч.
Nokia привлекла топ-менеджеров Intel и HPE для перестройки компании 6 ч.
Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMGR — 2K, 240 Гц и улучшенное антибликовое покрытие 7 ч.
Vastarmor представила Radeon RX 9070 Alloy Pro и Alloy Pro White с термопрокладками с фазовым переходом 7 ч.
Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службы 7 ч.