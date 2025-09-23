Умное кольцо «Сбера» поступило в продажу за 24 990 рублей, но купить его могут не все

Во вторник, 23 сентября, стартовали продажи умного кольца «Сбера», разработанного SberDevices. Устройство отслеживает частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию и другие параметры, определяя на их основе с помощью ИИ ресурс организма и предлагая при необходимости рекомендации. Стоимость новинки — 24 990 рублей.

Как сообщает РБК, в настоящий момент покупка умного кольца «Сбера» доступна только для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт SberDevices. Также его сегодня смогут приобрести клиенты подразделения Sber Private Banking и пакета услуг «СберПервый». Массовые продажи умного кольца начнутся завтра, 24 сентября, когда оно поступит в розничные сети и станет доступно на сайте компании.

Используя встроенные датчики, умное кольцо отслеживает показатели организма, на основе которых с помощью специального алгоритма определяется ресурс организма, качество сна, уровень стресса и активности. После анализа ключевых параметров искусственный интеллект от «Сбера» ГигаЧат вырабатывает персональные рекомендации для улучшения самочувствия. Для синхронизации данных кольца необходимо подключение смартфона к интернету. Устройство работает без подзарядки в течение семи дней. Компактное зарядное устройство идёт в комплекте. Новинка весом менее 5 г предлагается в восьми типоразмерах. Её корпус изготовлен из титанового сплава с PVD-покрытием и гипоаллергенным полимером.

Приложение умного кольца интегрировано с сервисом «СберЗдоровье» и при необходимости поможет выбрать нужного врача и записаться к нему на приём. Представитель SberDevices подчеркнул, что приложение не ставит диагноз, а предоставляет информацию об изменениях показателей и может посоветовать обратиться к врачу.

По его словам, разработчики при создании умного кольца опирались на теорию российского учёного Романа Баевского, который специализировался на космической кардиологии и методологии физиологических измерений в космосе. В результате был разработан принципиально новый подход к оценке состояний, пограничных между нормой и патологией.

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, у кольца достаточно узкая ниша. С учётом его высокой стоимости он выразил сомнение в перспективах больших продаж колец «Сбера», поскольку устройство «дорогое в любом измерении».