Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется

Поиски стратегических полезных ископаемых — лития, кобальта и других — стали приоритетными для стран, заинтересованных в развитии электроники и новейших технологий. Дальше всех по этому пути продвинулся Китай, который начал использовать систему дальней связи с подводными лодками как подповерхностный геологический радар. Среди сделанных этим инструментом открытий особо выделяется разведка залежей литийсодержащей руды объёмом 490 млн тонн.

Источник изображений: SCMP

Источник изображений: SCMP

Система в виде двух перпендикулярных линий антенн длиной 80 и 120 км расположена в центральном Китае и занимает площадь, большую, чем Нью-Йорк. Этот проект — Wireless Electromagnetic Method (WEM) — был создан около 15 лет назад для связи с подводным флотом Поднебесной без необходимости всплытия лодок на поверхность. Мощность передатчика установки достигает 500 кВт, что на порядок выше, чем у всего, что есть подобного у США. Рабочий диапазон частот — от 0,1 до 300 Гц (сверхнизкие частоты). Это позволяет сигналу проникать глубоко под поверхность земли и воды.

Примерно пять лет назад установку начали использовать как георадар. С её помощью уже открыто крупнейшее месторождение золота в Китае, залежи руды с литием и ряд других, о чём в ряде свежих научных публикаций сообщила Геологическая служба Китая (CGS). Там считают, что человечество уже разведало большинство месторождений на небольших глубинах, и настал черёд буквально копнуть глубже — выйти на глубины от 500 м до 2 км и от 3 км и глубже, что с использованием традиционной разведки бурением дорого и сложно.

С помощью радиосигнала залежи традиционно определяли путём измерения сопротивления недр. Новая методика включает измерение поляризации сигнала и его проницаемости. Не обошлось без ИИ и больших данных. Комбинация методик даёт возможность работать в шумном окружении, которое создают даже обычные линии электропередачи. Но всё это работает только при наличии значительного количества датчиков, размещённых по всему Китаю, ведь сигнал нужно принять и привязать к той местности, где ведётся разведка.

Технология совершенствуется, и для Китая может не остаться неразведанных мест в радиусе до 2000 км от передатчика — даже на глубинах свыше 3 км. Всё это обещает предоставить Китаю любые ресурсы на его выбор — от лития до урана, в которых нуждаются как он сам, так и передовая промышленность и энергетика во всём мире.

Теги: георадар, добыча ископаемых, китайские ученые
