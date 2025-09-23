Сегодня 23 сентября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Bang & Olufsen выпустила наушники-за...
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400

Компания Bang & Olufsen представила флагманские беспроводные наушники Beo Grace. Новинка позиционируется как продукт класса люкс, в связи с чем её розничная цена составит $1500. В дополнение к этому производитель предлагает приобрести дополнительный кожаный чехол за $400.

Источник изображения: Bang & Olufsen

Источник изображения: Bang & Olufsen

Наушники-вкладыши Beo Grace выполнены из серебристого алюминия с перламутровой отделкой. Производитель заявил, что эта модель «создана под влиянием эстетики изысканных ювелирных украшений», а алюминиевые ножки появились в результате переосмысления облика культовых наушников Bang & Olufsen A8.

В компании пояснили, что Beo Grace «созданы под влиянием акустических принципов», реализованных в полноразмерной модели Beoplay H100 стоимостью $2200. Новинка получила поддержку пространственного звука Spatial Audio, технологии Dolby Atmos и активного шумоподавления (ANC), которое, по заявлениям компании, «в четыре раза эффективнее» аналога в лучшей модели уже выпущенных наушников-вкладышей бренда. Для повышения качества шумоподавления задействованы шесть микрофонов, благодаря чему система может адаптироваться в режиме реального времени в зависимости от окружающего шума.

Наушники имеют систему тактильного управления, благодаря которой каждое нажатие для приостановки воспроизведения, продолжения прослушивания или пропуска композиции будет «чётким, осознанным и приятным». При этом регулировать громкость воспроизведения можно простым касанием. Что касается автономности, то Beo Grace могут обходиться без подзарядки до 4,5 часов с активированной опцией шумоподавления и до 17 часов с учётом ёмкости зарядного кейса.

Желающие приобрести наушники-вкладыши Beo Grace, которые, вероятно, будут стоить дороже, чем имеющийся в наличии смартфон или ноутбук, уже могут оформить предзаказ на сайте Bang & Olufsen. Первые поставки начнутся 17 ноября. Отметим также, что производитель даёт трёхлетнюю гарантию на Beo Grace. Это внушает уверенность в том, что наушники за $1500 будут отремонтированы вендором, если вдруг они перестанут работать вскоре после покупки.

Источник:

Теги: bang & olufsen, beo grace, наушники
