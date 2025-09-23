GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270

GoPro анонсировала Lit Hero — обновлённую версию модели Hero, ставшую первой экшн-камерой бренда со встроенной подсветкой. Новинка оснащена блоком из четырёх светодиодов, расположенных рядом с объективом. Lit Hero уже доступна для предзаказа по цене $269,99, старт поставок намечен на 21 октября.

Lit Hero весит 93 г, что на 7 г больше модели Hero, вышедшей более года назад. Помимо дополнительной подсветки, новинка отличается поддержкой более высокой частоты кадров, позволяя снимать видео в 4K со скоростью 60 кадров/с вместо 4K при 30 кадров/с у предшественника, что обеспечивает возможность двукратного замедления при максимальном разрешении.

Lit Hero поддерживает съёмку видео с соотношением сторон 4:3, что упрощает создание вертикальных видеороликов для социальных сетей, а также обеспечивает возможность кадрирования обычных кадров с соотношением сторон 16:9. С её помощью также можно снимать 12-мегапиксельные фотографии с соотношением сторон 4:3 для публикации в соцсетях.

В остальном спецификации Lit Hero совпадают с предшественником. Устройство оснащено камерой с 12-Мп сенсором размером 1/2,8 дюйма, эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм и диафрагмой f/2,3.

Экшн-камера обладает водонепроницаемостью с возможностью погружения на глубину до 5 м. Ёмкости аккумулятора Enduro достаточно для до 100 минут видеозаписи при выключенной светодиодной подсветке.