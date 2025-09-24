Переход на 5G привёл к ухудшению качества связи в некоторых городах Европы и Северной Америки

Обширное исследование института IMDEA Networks качества связи 5G в ряде мегаполисов Европы и Северной Америки показало, что переход на сети пятого поколения (5G) не всегда обеспечивает ускорение соединения по сравнению с 4G. В зависимости от оператора, частот и местоположения пользователя качество связи, скорость и задержки могут колебаться в настолько значительных пределах, что новые стандарты не гарантируют улучшения обслуживания.

Технология 5G уже несколько лет является частью нашей жизни и реалиями рынка сотовой связи, а индустрия уже готовится к внедрению её преемницы — 6G. Но можно ли сказать, что она внедрена полностью?

Искали ответ на этот вопрос международная команда под руководством Северо-Восточного университета (Northeastern University) при участии института IMDEA Networks, Берлинского технического университета (TU Berlin), Университета Порту (University of Porto), Университета Осло (University of Oslo), Туринского политехнического университета (Politecnico di Torino), Технического университета Дании (Technical University of Denmark) и Hewlett Packard Labs. В течение года они измеряли производительность сетей в нескольких городах Европы и Северной Америки. Вывод: стандарт 5G широко используется в крупных городах, но его преимущества не всегда обеспечивают более высокую скорость по сравнению с 4G.

«Мы собрали достоверные и общедоступные данные в восьми городах [Берлине, Турине, Осло, Порту, Мадриде, Ванкувере, Бостоне и районе залива Сан-Франциско] и обнаружили поразительные различия в зависимости от региона и оператора: некоторые сети обеспечивают отличную скорость восходящего канала 5G, в то время как в других сетях скорость практически не изменилась по сравнению с LTE», — заключают исследователи.

«Развёртывание сетей 5G в крупных городах стабилизировалось, но эта стабильность пока не привела к устойчивому снижению задержек по сравнению с 4G/LTE. Реальность более разнообразна, чем предполагает маркетинг», — делятся впечатлением учёные.

Исследование сочетало в себе крупномасштабный опрос добровольцев с измерениями по использованию миллиметровых волн, что позволило получить как общие, так и детальные результаты. Полученная картина неоднородна: во многих местах 5G не обеспечивает явных преимуществ в плане задержки по сравнению с LTE. Различия связаны не столько с технологией 5G, сколько с решениями операторов, такими как выбор диапазона частот, плотность развёртывания и использование облачной и периферийной инфраструктуры.

На основании исследования делается вывод, что подобное несоответствие ожиданиям означает для пользователей, политиков и операторов: «Для многих пользователей и реальных приложений переход на 5G не гарантирует автоматически меньшую задержку или более высокую скорость отклика. В некоторых сетях 5G задержка ниже, но в других она может быть такой же или даже выше, чем в LTE, в зависимости от оператора и местоположения. Поэтому решения в отношении сервисов, чувствительных к задержкам, должны основываться на реальных измерениях, а не только на выборе нового поколения технологии».

Из проделанной работы неизбежно следуют риски, связанные с преждевременным переходом на 6G. «Существует риск напрасных инвестиций и несбывшихся ожиданий общественности; нерационального распределения ресурсов в пользу продвигаемых функций вместо решения операционных проблем (пробелы в покрытии, расположение магистралей/периферийных устройств, фрагментация спектра); а также потенциальных политических и рыночных решений, основанных на оптимистичных обещаниях, а не на реальной ситуации. Это также может подорвать доверие, если будущие поколения (6G) будут продвигаться преждевременно», — предупреждает исследователь IMDEA Networks.

Решение, как подчёркивают авторы, заключается в масштабных перспективных измерениях. Прежде чем двигаться дальше, необходимо сосредоточиться на реальном пользовательском опыте, а также решить вопросы эксплуатации и внедрения, прежде чем переходить к следующему поколению. Политика и инвестиции в 6G должны основываться на прозрачных и воспроизводимых результатах.

Зрелость сетей 5G в указанных регионах условна: развёртывание — да, стабильно высокая производительность — пока нет, заключают исследователи.