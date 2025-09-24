Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Переход на 5G привёл к ухудшению качеств...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Переход на 5G привёл к ухудшению качества связи в некоторых городах Европы и Северной Америки

Обширное исследование института IMDEA Networks качества связи 5G в ряде мегаполисов Европы и Северной Америки показало, что переход на сети пятого поколения (5G) не всегда обеспечивает ускорение соединения по сравнению с 4G. В зависимости от оператора, частот и местоположения пользователя качество связи, скорость и задержки могут колебаться в настолько значительных пределах, что новые стандарты не гарантируют улучшения обслуживания.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Технология 5G уже несколько лет является частью нашей жизни и реалиями рынка сотовой связи, а индустрия уже готовится к внедрению её преемницы — 6G. Но можно ли сказать, что она внедрена полностью?

Искали ответ на этот вопрос международная команда под руководством Северо-Восточного университета (Northeastern University) при участии института IMDEA Networks, Берлинского технического университета (TU Berlin), Университета Порту (University of Porto), Университета Осло (University of Oslo), Туринского политехнического университета (Politecnico di Torino), Технического университета Дании (Technical University of Denmark) и Hewlett Packard Labs. В течение года они измеряли производительность сетей в нескольких городах Европы и Северной Америки. Вывод: стандарт 5G широко используется в крупных городах, но его преимущества не всегда обеспечивают более высокую скорость по сравнению с 4G.

«Мы собрали достоверные и общедоступные данные в восьми городах [Берлине, Турине, Осло, Порту, Мадриде, Ванкувере, Бостоне и районе залива Сан-Франциско] и обнаружили поразительные различия в зависимости от региона и оператора: некоторые сети обеспечивают отличную скорость восходящего канала 5G, в то время как в других сетях скорость практически не изменилась по сравнению с LTE», — заключают исследователи.

«Развёртывание сетей 5G в крупных городах стабилизировалось, но эта стабильность пока не привела к устойчивому снижению задержек по сравнению с 4G/LTE. Реальность более разнообразна, чем предполагает маркетинг», — делятся впечатлением учёные.

Исследование сочетало в себе крупномасштабный опрос добровольцев с измерениями по использованию миллиметровых волн, что позволило получить как общие, так и детальные результаты. Полученная картина неоднородна: во многих местах 5G не обеспечивает явных преимуществ в плане задержки по сравнению с LTE. Различия связаны не столько с технологией 5G, сколько с решениями операторов, такими как выбор диапазона частот, плотность развёртывания и использование облачной и периферийной инфраструктуры.

На основании исследования делается вывод, что подобное несоответствие ожиданиям означает для пользователей, политиков и операторов: «Для многих пользователей и реальных приложений переход на 5G не гарантирует автоматически меньшую задержку или более высокую скорость отклика. В некоторых сетях 5G задержка ниже, но в других она может быть такой же или даже выше, чем в LTE, в зависимости от оператора и местоположения. Поэтому решения в отношении сервисов, чувствительных к задержкам, должны основываться на реальных измерениях, а не только на выборе нового поколения технологии».

Из проделанной работы неизбежно следуют риски, связанные с преждевременным переходом на 6G. «Существует риск напрасных инвестиций и несбывшихся ожиданий общественности; нерационального распределения ресурсов в пользу продвигаемых функций вместо решения операционных проблем (пробелы в покрытии, расположение магистралей/периферийных устройств, фрагментация спектра); а также потенциальных политических и рыночных решений, основанных на оптимистичных обещаниях, а не на реальной ситуации. Это также может подорвать доверие, если будущие поколения (6G) будут продвигаться преждевременно», — предупреждает исследователь IMDEA Networks.

Решение, как подчёркивают авторы, заключается в масштабных перспективных измерениях. Прежде чем двигаться дальше, необходимо сосредоточиться на реальном пользовательском опыте, а также решить вопросы эксплуатации и внедрения, прежде чем переходить к следующему поколению. Политика и инвестиции в 6G должны основываться на прозрачных и воспроизводимых результатах.

Зрелость сетей 5G в указанных регионах условна: развёртывание — да, стабильно высокая производительность — пока нет, заключают исследователи.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В небо над Россией запустят воздушные шары с 5G — альтернатива спутникам Starlink
Китайские учёные создали «всечастотный» чип для 6G — 100 Гбит/с почти в любых условиях
50 Гбайт за 1,5 секунды: в Китае протестировали сотовую сеть 6G
Samsung вернулась в гонку за рынок памяти для ИИ — её доля на рынке HBM превысит 30 % в следующем году
Выручка Micron взлетела на 46 % благодаря ИИ-буму — в текущем квартале она будет ещё выше
Пользователи iPhone 17 начали жаловаться на сбои Wi-Fi, Bluetooth и CarPlay
Теги: сотовая связь, 5g
сотовая связь, 5g
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений
Учёные впервые засекли сигнал из другой Вселенной, но это не точно
Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты» 3 ч.
YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах 3 ч.
Японский Amazon рассекретил дату выхода Nioh 3 до официального анонса 3 ч.
«Google Фото» теперь редактирует снимки по голосовым командам — функция вышла за пределы Pixel 6 ч.
Yakuza Kiwami 3 выйдет с переводом на русский и сюжетным дополнением про главного злодея — дата релиза и первый трейлер ремейка Yakuza 3 6 ч.
Китайский пользователь первым в истории Steam собрал на аккаунте более 40 000 игр 16 ч.
ChatGPT обманом заставили пройти CAPTCHA — интернет могут наводнить фейковые публикации от ИИ 17 ч.
«Google Документы» получат дизайн с стиле Material 3 Expressive и новые фильтры поиска 18 ч.
Голосовой ИИ-помощник Gemini Live поможет в прохождении игр на Android 19 ч.
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский 19 ч.
Переход на 5G привёл к ухудшению качества связи в некоторых городах Европы и Северной Америки 37 мин.
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники 48 мин.
Logitech представила беспроводную клавиатуру, которая заряжается от лампочки — Signature Slim Solar Plus K980 2 ч.
Raspberry Pi готовит вычислительный модуль CM0 с поддержкой Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.2 LE 2 ч.
На краю Солнечной системы засекли вероятный взрыв первичной чёрной дыры — это приблизит учёных к пониманию тёмной материи 2 ч.
Гигаватт в неделю: OpenAI задумала развернуть крупнейшее производство ИИ-инфраструктуры 3 ч.
Samsung вернулась в гонку за рынок памяти для ИИ — её доля на рынке HBM превысит 30 % в следующем году 3 ч.
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей 3 ч.
OpenAI, Oracle и SoftBank построят в США ещё пять ИИ ЦОД для проекта Stargate 3 ч.
В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих 4 ч.