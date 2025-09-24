Сегодня 24 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... LG представила 26,5-дюймовый игровой WOL...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A с 2K и 240 Гц

Компания LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A. Новинка поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц. В основе монитора используется WOLED-панель LG третьего поколения с трёхслойной конструкцией, включающей технологии META 2.0 и Micro Lens Array+ для повышения эффективности и яркости.

Источник изображений: LG

Источник изображений: LG

Для дисплея заявлен 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Типичная яркость экрана составляет 275 кд/м², пиковая — 1300 кд/м². Монитор имеет сертификат DisplayHDR 400 True Black, поддерживает HDR10, а также технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

В оснащение UltraGear 27GX704A входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, восходящий USB Type-B и несколько нисходящих USB Type-A, а также 3,5-мм аудиовыход.


Для монитора заявлены различные игровые функции, включая цифровой прицел, технологию Dynamic Action Sync (минимизирует задержку), счётчик FPS и функцию стабилизации чёрного цвета. Он также оснащён RGB-подсветкой, режимом для чтения и технологией Flicker-Free, снижающей эффект мерцания.

Стоимость монитора LG UltraGear 27GX704A не сообщается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила монитор ROG Strix OLED XG27AQDMGR — 2K, 240 Гц и улучшенное антибликовое покрытие
AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц
LG выпустила первый игровой монитор на матрице WOLED четвёртого поколения — 27-дюймовый UltraGear OLED 27GX700A
Dreame открыл в Москве флагманский магазин нового формата
TCL представила премиальные телевизоры X11L с панелями SQD-Mini LED
Looking Glass анонсировала голографические «гололюминесцентные» дисплеи с ценой от $1500
Теги: lg, woled, игровой монитор, lg ultragear
lg, woled, игровой монитор, lg ultragear
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется
В MIT создали магнитный транзистор с памятью — на порядок мощнее всех существующих
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста
Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian 22 мин.
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии 2 ч.
Персональные данные россиян текут рекой: в этом году уже слили в четыре раза больше, чем за весь 2024-й 2 ч.
Эмитент USDT может подорожать до $500 млрд — это поставит Tether в один ряд со SpaceX и OpenAI 2 ч.
Gearbox отложила релиз Borderlands 4 для Nintendo Switch 2 на неопределённый срок и отменила цифровые предзаказы 2 ч.
ИИ-генерируемые игры не за горами: Epic Games выпустила превью Unreal Engine 5.7 c процедурной генерацией уровней 3 ч.
Google призналась в разработке Android для ПК — глава Qualcomm уже оценил систему 4 ч.
Платформа «Астра Мониторинг» дополнилась средствами контроля инфраструктуры «1С» 5 ч.
Valve сделала магазин Steam более динамичным и персонализированным — переработанное меню вышло из «беты» 7 ч.
YouTube объявил амнистию для блогеров, заблокированных за фейки о COVID-19 и выборах 7 ч.
AI Pathfinder намерена потратить £18,4 млрд на два ИИ ЦОД в Великобритании 2 ч.
LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A с 2K и 240 Гц 2 ч.
Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G 2 ч.
OpenAI арендует, а не купит чипы у NVIDIA в рамках $100-млрд сделки 3 ч.
Представлены смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro с чипами MediaTek и камерами Leica — от €650 до €1000 3 ч.
«Яндекс» строит во Владимирской области новый ЦОД, где разместится новая зона доступности Yandex Cloud 4 ч.
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM 4 ч.
SK hynix ускорит закупку EUV‑сканеров, чтобы не отдать Samsung лидерство на рынке HBM 5 ч.
Переход на 5G привёл к ухудшению качества связи в некоторых городах Европы и Северной Америки 6 ч.
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники 6 ч.