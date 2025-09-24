LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A с 2K и 240 Гц

Компания LG представила 26,5-дюймовый игровой WOLED-монитор UltraGear 27GX704A. Новинка поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 240 Гц. В основе монитора используется WOLED-панель LG третьего поколения с трёхслойной конструкцией, включающей технологии META✴ 2.0 и Micro Lens Array+ для повышения эффективности и яркости.

Для дисплея заявлен 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Типичная яркость экрана составляет 275 кд/м², пиковая — 1300 кд/м². Монитор имеет сертификат DisplayHDR 400 True Black, поддерживает HDR10, а также технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync.

В оснащение UltraGear 27GX704A входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, восходящий USB Type-B и несколько нисходящих USB Type-A, а также 3,5-мм аудиовыход.



Для монитора заявлены различные игровые функции, включая цифровой прицел, технологию Dynamic Action Sync (минимизирует задержку), счётчик FPS и функцию стабилизации чёрного цвета. Он также оснащён RGB-подсветкой, режимом для чтения и технологией Flicker-Free, снижающей эффект мерцания.

Стоимость монитора LG UltraGear 27GX704A не сообщается.