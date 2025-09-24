Сегодня 25 сентября 2025
Realme GT 8 Pro станет первым в России смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания Realme объявила о скором анонсе нового флагманского смартфона Realme GT 8 Pro. Новинка станет первым смартфоном на российском рынке, оснащённым новейшим флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Источник изображения: Realme

Источник изображения: Realme

Realme GT 8 Pro продолжит традицию, заложенную около года назад аппаратом GT 7 Pro, который стал первым в России смартфоном с флагманской однокристальной платформой Snapdragon 8 Elite.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 представляет собой самую мощную мобильную платформу нового поколения от Qualcomm. Чип построен на 3-нм техпроцессе N3P от TSMC. Он оснащен восьмиядерным центральным процессором с архитектурой Oryon третьего поколения и схемой ядер 2+6. Два главных ядра работают с частотой до 4,6 ГГц, а шесть энергоэффективных ядер — до 3,62 ГГц.

Realme заявляет, что смартфон GT 8 Pro будет готов продемонстрировать высочайшую производительность в своей категории. В бенчмарке AnTuTu он набирает 4 миллиона баллов, согласно внутренним тестам производителя.

Но Realme обещает высокие показатели не только в синтетике. Благодаря усовершенствованному чипу Realme Hyper Vision+ AI и фирменной системе оптимизации производительности и энергопотребления realme GT BOOST 3.0, грядущий GT 8 Pro обещает беспрецедентные игровые возможности. Он будет способен одновременно запускать две ресурсоемкие игры, такие как PUBG и Genshin Impact, с высокой частотой кадров без просадки на протяжении целого часа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
realme, snapdragon 8 elite gen 5, смартфон, realme gt 8 pro
