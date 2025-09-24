Sharge представила внешний SSD с вентилятором, магнитным креплением и множеством дополнительных портов

Компания Sharge представила внешний твердотельный накопитель Disk Pro со встроенным вентилятором, повышающим его производительность и долговечность. Внешний SSD можно подключать, например, к портативным игровым приставкам, увеличивая тем самым объём постоянной памяти.

Disk Pro также оснащён множеством дополнительных портов, позволяющих подключать к нему другие устройства — например, ноутбук или смартфон, — одновременно перемещая данные между ними. Размеры устройства составляют 90 × 61 × 11 мм. Он легко помещается в карман рубашки или джинсов.

С ростом производительности SSD растёт и их склонность к перегреву во время использования. Избыточное тепло может повлиять на надёжность и срок службы накопителей, поэтому их производительность снижается при достижении определённой температуры (часто выше 70 градусов Цельсия). Это особенно актуально для внешних SSD, размещённых в тонких корпусах без вентиляции, но вентилятор Disk Pro решает эту проблему. Его можно переключить в режим Turbo Mode, при котором он постоянно работает со скоростью 10 000 об/мин, поддерживая рабочую температуру накопителя около 50 градусов Цельсия. Режим Auto Mode автоматически увеличивает скорость вращения вентилятора до 7000 об/мин при необходимости охлаждения и полностью отключает его при температуре ниже 25 градусов Цельсия.

Sharge заявляет, что Disk Pro обладает скоростью чтения и записи до 10 Гбит/с и может быть закреплён магнитом на задней панели смартфона или портативной консоли. Помимо встроенного кабеля USB-C, накопитель оснащён портом HDMI с поддержкой видеовыходов 4K/144 Гц и 8K/30 Гц, а также дополнительными портами USB-C и USB-A, обеспечивающими общую выходную мощность 80 Вт для подключённых устройств. В случае, когда требуется только функциональность USB-концентратора, SSD можно выключить, тем самым продлевая его срок службы.

Sharge запустила краудфандинговую кампанию для Disk Pro на платформе Kickstarter. Производитель планирует выпускать накопитель в вариантах на 1, 2 и 4 Тбайт. С учётом временной скидки их стоимость составляет $189, $289 и $469 соответственно.