В YouTube наконец появилась кнопка отключения надоедливых конечных заставок

YouTube внедрил возможность скрывать всплывающие окна с рекомендациями, появляющиеся в конце видео, а также убрал всплывающую кнопку «Подписаться» при наведении курсора на водяной знак канала на десктопных устройствах. Оба изменения направлены на улучшение пользовательского опыта и не затрагивают инструменты создания контента.

Это изменение, реализованное на этой неделе, стало ответом на обратную связь от пользователей, жаловавшихся на отвлекающие от просматриваемого видео элементы. Представители компании пояснили, что действие кнопки распространяется только на текущее видео, а не на все ролики. При необходимости заставку можно вернуть, нажав кнопку «Показать». Как пишет The Verge со ссылкой на данные платформы, в ходе тестирования новая функция не оказала существенного влияния на статистику просмотров, а использование кнопки «Скрыть» привело к снижению переходов по конечным заставкам с рекомендациями всего на 1,5 %.

Параллельно с этим видеохостинг убрал всплывающую кнопку «Подписаться», которая ранее появлялась при наведении курсора мыши на водяной знак канала в десктопной версии сайта. По заявлению представителей платформы, это «упростит и улучшит просмотр», поскольку кнопка подписки и так уже отображается непосредственно под каждым видео. Подчёркивается, что оба нововведения не повлияют на возможность добавления финальных заставок и водяных знаков в свои ролики.

