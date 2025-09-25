Сегодня 25 сентября 2025
Владельцы старых часов Casio могут превратить их в фитнес-трекер за $55

Впервые с момента выпуска культовых часов Casio F-91W более 36 лет назад их владельцы могут расширить набор доступных функций. Однако сама Casio не имеет к этому отношения. Речь идёт о полной замене стандартной платы на аналог от компании Olle Watch. Новая плата совместима с моделями Casio F-91W, A158W и некоторыми другими, а её установка не требует пайки или каких-то особых навыков. Достаточно уметь открутить несколько винтов и правильно отсоединить защёлки.

Источник изображения: Olle Watch

Источник изображения: Olle Watch

Плата Olle Watch One не превратит старые часы Casio в устройство, равное по возможностям Apple Watch. Однако она добавит поддержку Bluetooth, благодаря чему часы можно будет синхронизировать с приложением-компаньоном. За счёт этого в старых часах появится поддержка функций автоматического выставления времени, подсчёта шагов пользователя и даже возможность запуска игр. В дополнение к этому появится больше вариантов персонализации с помощью улучшенной подсветки и возможности изменения её цвета.

Плата Olle Watch One предназначена для самостоятельной установки и совместима с моделями часов Casio F-91W, A158W, F-84W, A159W, A171W и W-59. Приобрести её можно на сайте производителя за $54,99. Для тех, кто не уверен, что сможет самостоятельно заменить плату в корпусе часов, компания также предлагает модели Casio F-91W-1 и A158W-1 с уже предустановленной платой Olle Watch One за $99,99.

Обновлённая плата оснащена акселерометром для подсчёта шагов. Имеется возможность издавать громкий звуковой сигнал, оповещающий о достижении поставленной в мобильном приложении цели по количеству шагов. Само приложение совместимо с устройствами на базе Android и iOS. Ещё на плате нашлось место датчику температуры и улучшенной светодиодной подсветке, наличие которой позволит использовать часы в качестве фонарика.

Поддержка уведомлений отсутствует. В наличии альтернативные циферблаты, но они не сильно меняют базовый сегментированный экран, характерный для часов Casio. Несмотря на это, разработчикам удалось добавить поддержку двух игр. Пользователи могут сыграть в упрощённую версию блэк-джека или в игру Ping, где с помощью боковых кнопок нужно управлять ракеткой и своевременно отбивать летящие мячи.

Что касается автономности, то она станет не столь впечатляющей, как у часов до модификации платы. Однако за счёт использования технологии Bluetooth Low Energy одной батареи CR2016 должно хватить примерно на 10 месяцев работы.

Источник:

Теги: casio, часы, фитнес-трекер, носимая электроника
