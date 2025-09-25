Сегодня 25 сентября 2025
Представлен смартфон Honor X9d — огромная батарея на 8300 мА·ч, защита IP69K и цена от $355

Компания Honor представила новый смартфон средней ценовой категории. Аппарат Honor X9d оснащён ёмкой аккумуляторной батареей, а также хорошо защищён от пыли и влаги. Технические характеристики новинки практически полностью повторяют параметры выпущенного ранее в этом году в Китае Honor X70.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Разработчики оснастили смартфон 6,79-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой разрешения Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В верхней части дисплея имеется круглое отверстие, в котором установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера построена на базе 108-мегапиксельного сенсора в сочетании со сверхширокоугольным датчиком на 5 Мп.

Honor X9d поставляется с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 Гбайт. В числе примечательных особенностей отметим высокую ударопрочность благодаря амортизирующему корпусу, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP69K (смартфону не страшны струи горячей воды под давлением). Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 8300 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 66 Вт.

Новый смартфон Honor работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0. Покупатели смогут выбирать между чёрным, коричнево-красным, золотистым и зелёным вариантами цветового исполнения корпуса устройства. Что касается цены, то версия Honor X9d с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ стоит около $355, а за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт ПЗУ придётся заплатить $405.

Теги: honor x9d, honor, смартфон
