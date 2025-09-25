Британская компания Raspberry Pi представила обновленный компьютер-клавиатуру Raspberry Pi 500+ за $200. Новинка представляет собой одноплатный компьютер на Arm-процессоре, который установлен в корпус механической клавиатуры со съёмными колпачками клавиш и индивидуально настраиваемой RGB-подсветкой.

Raspberry Pi 500+ построен на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 5, который предлагает четырёхъядерный процессор на Arm Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц. Имеется и слот M.2 с предустановленным SSD Raspberry Pi на 256 Гбайт, а также 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X-4267. Система располагает двумя портами для подключения 4K-дисплеев, двухдиапазонным Wi-Fi и многими другими возможностями — и всё за $200.

Можно выбрать комплект Desktop Kit, в который также входят мышь Raspberry Pi, блок питания Raspberry Pi с портом USB Type-C на 27 Вт, кабель micro HDMI-HDMI на 2 м и руководство для начинающих.

Основным отличием новой модели от представленной в конце минувшего года базовой Raspberry Pi 500 — это клавиатура, которая стала механической с переключателями Gateron KS-33 Blue и серебристо-серыми штоками RAL 7001 Silver Grey. У каждой клавиши есть независимая настраиваемая RGB-подсветка — производитель даже пошутил, что и на неё рано или поздно портируют Doom благодаря наличию контроллера RP2040 и прошивке QMK.

Каждый низкопрофильный колпачок клавиши окрашен аэрозолем и может похвастаться лазерной гравировкой, через которую видно подсветку. Для тех, кто не любит низкопрофильные клавиши, разработчик Raspberry Pi 500+ предусмотрел возможность их замены — переключатели совместимы с большинством кейкапов других производителей. В комплекте даже идёт инструмент для их снятия.

Внутреннее устройство улучшенного компьютера-клавиатуры преимущественно такое же, как у модели предыдущего поколения, но теперь здесь есть разъём M.2 и комплектный SSD на 256 Гбайт с предустановленной Raspberry Pi OS; накопитель можно заменить на любой другой стандартного формфактора 2280 — в комплекте есть и инструмент для вскрытия корпуса. Поддерживаются также загрузка ОС с карты SD или внешнего USB-накопителя.