Отработавшие лопасти ветряков защитят Китай от распространения пустынь

В Китае в полный рост встаёт проблема утилизации тысяч лопастей ветрогенераторов, срок эксплуатации которых превысил 20-летний рубеж. С самого начала лопасти изготавливаются с акцентом на прочность и устойчивость к разрушению в природной среде, что начинает играть против них после вывода старых ветрогенераторов из эксплуатации. Лопасти нельзя просто переработать или выбросить на свалку — это либо дорого, либо вредит экологии. Но выход есть.

Учёные Научно-исследовательской станции экологии и окружающей среды пустыни Гоби (Research Station of Gobi Desert Ecology and Environment) при Северо-Западном институте экологии и ресурсов (Northwest Institute of Eco-Environment and Resources) Китайской академии наук получили запрос об утилизации отработавших лопастей от компании-оператора ветроэлектростанций в одном из пустынных районов страны. Исследователей попросили выяснить ценность старых лопастей для нужд народного хозяйства.

Учёные решили использовать переработанные лопасти для сооружения защиты от распространения пустынь, песок которых, в частности, переносится ветром. Соответствующую подготовку лопастей, кстати, можно будет осуществлять на месте, в процессе утилизации старых ветряков, избегая дорогостоящей транспортировки огромных конструкций к месту переработки.

Подготовленные фрагменты лопастей с отверстиями для ветра, что должно смягчить эффект переноса песка, испытали в аэродинамической трубе с имитацией абразивных процессов, свойственных контакту материала с песком. Выяснилось, что материал лопастей в 14 раз прочнее композитной древесины, применяемой сегодня для тех же целей.

Проект представляется крайне своевременным, поскольку в 2025 году в Китае будут выведены из эксплуатации ветряные электростанции мощностью 1,2 ГВт, развёрнутые в начале 2000-х годов. К 2030 году придётся утилизировать лопасти от ветряков общей мощностью до 10 ГВт, и с каждым годом объём трудноутилизируемых отходов будет только расти. Вместо простого выбрасывания на свалку такие отходы демонстрируют потенциал для полезного вторичного использования — в частности, для борьбы с опустыниванием и сохранения жизненного пространства людей на границе с пустынями.