Scythe представила 1,23-килограммовый кулер Mugen 6 Dual Fan White Edition белого цвета

Компания Scythe представила белую версию своего флагманского кулера Mugen 6. Новинка называется Mugen 6 Dual Fan White Edition (модель SCMG-6000DWR). Оригинальную чёрную версию кулера производитель выпустил в феврале прошлого года.

Большой алюминиевый радиатор кубической формы теперь оснащён белыми анодированными алюминиевыми ребрами и матово-белой верхней пластиной. Каждая из шести никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм окрашена в белый цвет, как и никелированная медная пластина основания.

Два вентилятора Scythe Wonder Tornado размером 120 мм, входящих в комплект, оснащены белыми кабелями, белыми рамками и матово-белой крыльчаткой с ARGB-подсветкой, расположенной в ступице крыльчатки.

Каждый из двух вентиляторов подключается к 4-контактному разъёму PWM и работает со скоростью от 350 до 2500 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 75,17 CFM, статическое давление до 3,39 мм вод. ст. и максимальный уровень шума 35,47 дБА.

С установленными вентиляторами габариты Scythe Mugen 6 White Edition составляют 132 × 132 × 154 мм. Вес кулера — около 1,23 кг. Система охлаждения поддерживает процессорные разъёмы Intel LGA 1851/1700/1200/115x, а также AMD Socket AM5/AM4.