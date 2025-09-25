Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Scythe представила 1,23-килограммовый ку...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Scythe представила 1,23-килограммовый кулер Mugen 6 Dual Fan White Edition белого цвета

Компания Scythe представила белую версию своего флагманского кулера Mugen 6. Новинка называется Mugen 6 Dual Fan White Edition (модель SCMG-6000DWR). Оригинальную чёрную версию кулера производитель выпустил в феврале прошлого года.

Источник изображений: Scythe

Источник изображений: Scythe

Большой алюминиевый радиатор кубической формы теперь оснащён белыми анодированными алюминиевыми ребрами и матово-белой верхней пластиной. Каждая из шести никелированных медных тепловых трубок толщиной 6 мм окрашена в белый цвет, как и никелированная медная пластина основания.

Два вентилятора Scythe Wonder Tornado размером 120 мм, входящих в комплект, оснащены белыми кабелями, белыми рамками и матово-белой крыльчаткой с ARGB-подсветкой, расположенной в ступице крыльчатки.

Каждый из двух вентиляторов подключается к 4-контактному разъёму PWM и работает со скоростью от 350 до 2500 об/мин, обеспечивая воздушный поток до 75,17 CFM, статическое давление до 3,39 мм вод. ст. и максимальный уровень шума 35,47 дБА.

С установленными вентиляторами габариты Scythe Mugen 6 White Edition составляют 132 × 132 × 154 мм. Вес кулера — около 1,23 кг. Система охлаждения поддерживает процессорные разъёмы Intel LGA 1851/1700/1200/115x, а также AMD Socket AM5/AM4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками
Adata представила два суперкулера XPG Maestro Plus c дисплеями и корпус XPG Valor Air Pro
Обзор и тестирование процессорного кулера SAMA A60E: проба пера
FSP представила вентилятор Zenfan со встроенным ЖК-дисплеем
Thermalright представила тонкие 120-мм компьютерные вентиляторы с 15 лопастями
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года
Теги: scythe, кулер, системы охлаждения
scythe, кулер, системы охлаждения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 2 мин.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 47 мин.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 2 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 2 ч.
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 3 ч.
Персонажи в играх заговорят реалистичнее — Nvidia выпустила открытый ИИ-инструмент Audio2Face для речевой анимации 3 ч.
Как Ghost of Tsushima, только лучше: критики вынесли вердикт Ghost of Yotei 3 ч.
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности 6 ч.
Spinnaker объявила о бессрочной поддержке VMware vSphere 7 в связи с прекращением поддержки Broadcom 6 ч.
Неудачный переезд с SAP на Oracle продолжает опустошать бюджет Бирмингема — расходы выросли с £20 млн до £170 млн 6 ч.
ПК на Snapdragon станут дружелюбнее к геймерам — поддержка античита Epic, периферии Razer и не только 12 мин.
Qualcomm показала живьём флагманский 18-ядерный Snapdragon X2 Elite с набортной памятью 38 мин.
Scythe представила 1,23-килограммовый кулер Mugen 6 Dual Fan White Edition белого цвета 2 ч.
Honor показала флагман Magic8 Pro с ИИ-кнопкой и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 ч.
Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на Snapdragon X2 Elite с пьезоэлектрическими кулерами AirJet 3 ч.
«Европе нужен гиперскейлер»: Nscale привлекла $1,1 млрд инвестиций от Dell, Nokia и NVIDIA 4 ч.
Ideco представила отечественный межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW Novum 4 ч.
ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мотивам Monster Hunter Wilds 5 ч.
Intel повысит цены на Raptor Lake, чтобы подтолкнуть покупателей к новым процессорам 5 ч.
Грядёт подорожание SSD: цены на память NAND вырастут на 5–10 % в четвёртом квартале 5 ч.