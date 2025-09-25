Eurocase представила корпус M9 Max-Fish Tank с выделенным вентилятором для видеокарты

Eurocase представила новый корпус для ПК M9 Max-Fish Tank в формате Mid Tower, оснащённый прозрачными боковой и передней панелями из стекла, что не только добавляет эстетическую составляющую в его дизайн, но и обеспечивает возможность визуального контроля работы компонентов ПК.

Стеклянные панели обеспечивают панорамный обзор компонентов на 270° с демонстрацией работы всех систем компьютера, а встроенная настраиваемая RGB-подсветка с поддержкой различных режимов придаёт корпусу ещё более эффектный вид.

Конструкция корпуса с двумя съёмными панелями позволяет без особых затруднений производить сборку и обслуживание компьютера, гарантируя быстрый и беспрепятственный доступ ко всем компонентам.

Eurocase M9 Max-Fish Tank поставляется с пятью предустановленными вентиляторами диаметром 120 мм, обеспечивающими эффективное охлаждение компонентов компьютера. Три из них размещены на передней панели, один — снизу и один — сзади. Ещё три вентилятора можно разместить на верхней панели, что позволит обеспечить отличную циркуляцию воздуха внутри корпуса. Также возможна установка радиаторов для водяного охлаждения длиной до 360 мм. Нижний вентилятор закреплён на механизме, позволяющей регулировать его угол наклона, например, направляя на видеокарту или другие компоненты.

Корпус поддерживает широкий спектр материнских плат, включая форматы ATX, E-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, обеспечивая возможность выбора различных конфигураций. Максимальная длина видеокарты составляет 420 мм. Корпус поставляется без блока питания формата ATX, который размещается в его нижней части.

В корпусе предусмотрены фильтры для защиты от пыли, а также имеются семь слотов расширения. Коммуникационные возможности обеспечиваются двумя портами USB 3.0 и портом USB Type-C, размещёнными на лицевой панели, где также находится аудиоразъём.

Корпус для ПК Eurocase M9 Max-Fish Tank доступен в белом и чёрном цветовых вариантах, органично вписываясь в интерьер любого помещения, как в офисе, так и в домашних условиях.