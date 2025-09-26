Сегодня 26 сентября 2025
Energizer представила ноутбук, с которым...
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт

Компания Avenir Telecom анонсировала линейку ноутбуков под брендом Energizer, ориентированных на максимальное время автономной работы. Как стало известно The Verge, в ассортимент вошли три модели: Energizer EnergyBook Pro 15, EnergyBook Pro XL 18 и флагманская версия Energizer EnergyBook Pro Ultra.

Источник изображений: Avenir Telecom

Источник изображений: Avenir Telecom

Флагманская модель оснащена 18-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей, а также процессором AMD Ryzen 5, 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и накопителем NVMe SSD объёмом 512 Гбайт. Среди доступных портов указаны USB-C, USB 3.0, HDMI, кардридер SD и аудиоразъём для наушников.

Однако главной особенностью новинки является батарея колоссальной ёмкости — 192 Вт·ч. Этот монструозный аккумулятор, по заявлению производителя, обеспечивает до 28 часов интенсивной офисной работы или до семи дней в режиме ожидания.

Источник изображений: Avenir Telecom

Однако такая ёмкость создаёт проблемы при авиаперелётах, так как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), равно как и авиационные регуляторы большинства других стран, запрещает пассажирам брать в салон самолёта литийионные аккумуляторы мощностью свыше 160 Вт·ч. А устройства с батареями от 100 Вт·ч требуют предварительного одобрения авиакомпании. По этой причине большинство ноутбуков ограничены аккумуляторами ёмкостью до 99 Вт·ч.

Из-за этого новый ноутбук Energizer, судя по всему, окажется пригодным исключительно для наземных поездок.

Что касается цены, то на данный момент известна только стартовая стоимость в 449 евро, которая, вероятно, относится к одной из младших моделей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: ноутбук, energizer
