Обзор блока питания Zalman TeraMax II SE 1000W (ZM1000-TMX2SE)

Zalman — один из старейших брендов на рынке ATX-блоков питания, а модель ZM1000-TMX2SE представляет серию TeraMax II, рассчитанную на мощные игровые и рабочие ПК, но без излишеств, влияющих на цену устройства.

Герой обзора соответствует стандарту 80 PLUS Gold и получил сертификат ATX v3.1 Pass от лаборатории Cybenetics. Последний удостоверяет, что блок питания выдержит кратковременное превышение мощности разъема 12V-2x6 на 200, а общей мощности БП — на 100 %.

Корпус Zalman TeraMax II SE 1000W насчитывает всего 140 мм в глубину. Вентилятор типоразмера 120 мм вращается непрерывно — полупассивный режим охлаждения не предусмотрен.

Помимо выхода 12V-2x6, сконфигурированного на 600 Вт, блок питания имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов.

Тип кабеля Количество кабелей Конечных разъемов на кабеле Длина до первого разъема, мм Сечение проводников 24-контактный 1 1 600 18AWG EPS12V 2 1 (2 × ATX12V) 700 18AWG 12V-2x6 1 1 600 16AWG/26AWG PCI Express (6+2) 2 1 550 18AWG PCI Express (6+2) 1 2 550 18AWG SATA 3 4 500 18AWG Molex + FDD 1 3 × Molex + 1 × FDD 500 18/22AWG

К Zalman TeraMax II SE 1000W прилагаются обычные кабели без имитации тканевой оплетки. Площадь сечения основных проводников соответствует 18AWG — за исключением кабеля 12+4, где используются проводники сечением 16AWG. В комплект также входят четыре кабеля с большим количеством штекеров Molex, SATA и даже одним разъемом питания FDD. К магниту кабели не притягиваются.

Производитель дает на блок питания гарантию в 7 лет, а минимальная стоимость Zalman TeraMax II SE 1000W в период работы над обзором была равна 13 536 руб.

OEM-платформа Zalman TeraMax II SE 1000W является разработкой малоизвестной в этом амплуа компании Huizhou Jiumeng Electronics Technology.

Схемотехника устройства типична для современного БП «золотой» категории. На входе расположен двухкаскадный фильтр ЭМП, плавкий предохранитель, варистор для защиты от последствий импульсного перенапряжения и схема компенсации пускового тока на основе NTC-термистора и реле.

Основной преобразователь устроен по полумостовой топологии с LLC. На вторичной стороне применяются синхронные выпрямители. Малые линии 3,3 и 5 В формируются преобразователями постоянного тока из линии 12 В.

Большой конденсатор в цепи активного PFC изготовлен японской фирмой Toshin Kogyo. Кстати, он имеет емкость 1 000 мкФ — больше, чем во многих других киловаттниках. Остальные электролитические конденсаторы — китайские, производства Samxon.

Вентилятор, охлаждающий начинку блока питания, работает на гидродинамическом подшипнике и предоставлен компанией Poweryear — как и платформа Huizhou Jiumeng Electronics Technology, это тоже нечастый выбор для компьютерного БП.

многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании МикроДип: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);

шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;

измеритель мощности GW Instek GPM-78213;

осциллограф OWON VDS1022I;

высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;

резистивные (т.н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;

ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители помимо испытуемого устройства;

лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности потребителей на линиях 12, 5 и 3,3 В. Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

максимальная перекрестная нагрузка: максимальный ток (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В, а затем 3,3 В — с нулевым и с максимальным током линии 12 В;

перекрестная нагрузка в широком диапазоне: мощность линии 12 В варьирует с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — с шагом 20 Вт. Для достижения максимальной мощности (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) могут вводиться дополнительные шаги. Токи на линиях 5 и 3,3 В равны.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);

напряжение линий 12, 5 и 3,3 В.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а линий 5 и 3,3 В — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях:

максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линий 12 В и дежурного питания 5 В;

максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 3,3 В, затем за счет линии 12 В;

максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 3,3 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 5 В, затем за счет линии 12 В.

При помощи осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов производится измерение размаха пульсаций напряжений в течение 100 с. Согласно процедуре измерения пульсаций в блоках питания стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между последним нулевым значением напряжения переменного тока и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В) — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Режим ожидания

Фантомная мощность блока питания не превышает погрешности измерения тестового прибора при настолько низком токе.

Режим ожидания P (⏦), Вт λ 0,235 0,0032

Дежурное питание 5 В

Напряжение дежурного питания 5 В отклоняется от эталона не более чем на 3 %. При этом дежурный преобразователь отличается неплохим КПД около 75 %.

Дежурное питание 5 В P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ 5 5,11 0,95 4,90 6,50 75 0,09 10 5,08 1,95 9,92 13,08 76 0,17 15 5,06 2,95 14,91 19,82 75 0,24

КПД и коэффициент мощности

Линия 12 В продемонстрировала КПД вплоть до 94 %, но в силу потерь на преобразователях малых линий 3,3 и 5 В средний КПД по результатам тестов при различных комбинациях нагрузки составляет 90 %. В свою очередь, коэффициент мощности достигает 0,97, но в среднем — лишь 0,89.

Стабилизация напряжений

Zalman TeraMax II SE 1000W идеально стабилизирует линию 12 В. На линии 3,3 В отклонения от номинального напряжения лежат в пределах 3 %. А вот напряжение линии 5 В под высокой нагрузкой проседает до 4,76 В — у самой границы приемлемого диапазона.

Перекрестная нагрузка P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А 66,0 3,29 19,70 5,03 0,00 12,11 0,00 12,11 0,00 0,00 0,00 64,74 87,95 74 0,63 729 1 000,0 3,22 19,70 4,95 0,00 11,93 29,45 11,93 29,51 12,09 17,84 982,55 1 091,00 90 0,97 1 609 100,0 3,33 0,00 4,92 19,72 12,09 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 97,07 121,80 80 0,71 772 1 000,0 3,27 0,00 4,86 19,72 11,93 29,45 11,91 29,51 12,07 15,00 979,90 1 084,00 90 0,97 1 635

Все тесты U (3,3 В), В U (5 В), В U (12 В), В КПД, % λ Макс. 3,39 5,10 12,12 94 0,97 Средн. 3,29 4,95 12,03 90 0,89 Мин. 3,21 4,76 11,85 66 0,34

Размах пульсаций напряжения

Размах пульсаций на всех линиях Zalman TeraMax II SE 1000W лежит глубоко в допустимых границах.

Размах пульсаций напряжения, мВ 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В 28 32 42 30

Hold-Up Time

Напряжение линии 12 В остается нормальным на протяжении 28,2 мс после обрыва питания — это превосходный результат в свете требования 12 мс и рекомендательной величины 17 мс.

Скорость вращения вентилятора

Вентилятор Zalman TeraMax II SE 1000W работает непрерывно, пока активен сигнал PS_ON#. При мощности потребителей вплоть до 500 Вт блок питания довольствуется скоростью вращения меньше 800 об/мин, но под максимальной нагрузкой вентилятор разгоняется до скорости выше 1 600 об/мин.

Скорость вращения вентилятора, об/мин Мощность 3,3 В + 5 В, Вт 120 759 758 759 762 1 081 1 250 1 410 1 520 1 632 Н/Д 1 690 100 750 750 752 754 943 1 108 1 297 1 467 1 580 Н/Д 1 666 80 738 738 740 740 742 1 064 1 245 1 407 1 526 1 590 1 644 60 730 727 727 727 729 931 1 170 1 350 1 490 1 622 1 653 40 738 737 737 738 737 740 1 166 1 327 1 396 1 579 1 635 20 733 733 732 733 732 732 1 078 1 251 1 484 1 589 1 639 0 732 732 731 730 731 730 1 032 1 280 1 440 1 528 1 633 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Макс. Мощность 12 В, Вт

Zalman TeraMax II SE 1000W — сравнительно недорогой блок питания «золотой» категории. Пусть за сумму от 13,5 тыс. руб. покупатель не получит кабели с имитацией оплетки или возможность полупассивного охлаждения, устройство сопровождается семилетней гарантией и хорошо проявило себя в тестировании. Однако потенциальным владельцам Zalman TeraMax II SE 1000W стоит иметь в виду достаточно высокую скорость вращения вентилятора под нагрузкой около 1 кВт и не лучшую (хотя все еще приемлемую) стабилизацию напряжения 5 В.