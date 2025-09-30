|
Обзор блока питания Zalman TeraMax II SE 1000W (ZM1000-TMX2SE)
Zalman — один из старейших брендов на рынке ATX-блоков питания, а модель ZM1000-TMX2SE представляет серию TeraMax II, рассчитанную на мощные игровые и рабочие ПК, но без излишеств, влияющих на цену устройства.
⇡#Технические характеристики, конструкция, цена
Герой обзора соответствует стандарту 80 PLUS Gold и получил сертификат ATX v3.1 Pass от лаборатории Cybenetics. Последний удостоверяет, что блок питания выдержит кратковременное превышение мощности разъема 12V-2x6 на 200, а общей мощности БП — на 100 %.
Корпус Zalman TeraMax II SE 1000W насчитывает всего 140 мм в глубину. Вентилятор типоразмера 120 мм вращается непрерывно — полупассивный режим охлаждения не предусмотрен.
Помимо выхода 12V-2x6, сконфигурированного на 600 Вт, блок питания имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов.
К Zalman TeraMax II SE 1000W прилагаются обычные кабели без имитации тканевой оплетки. Площадь сечения основных проводников соответствует 18AWG — за исключением кабеля 12+4, где используются проводники сечением 16AWG. В комплект также входят четыре кабеля с большим количеством штекеров Molex, SATA и даже одним разъемом питания FDD. К магниту кабели не притягиваются.
Производитель дает на блок питания гарантию в 7 лет, а минимальная стоимость Zalman TeraMax II SE 1000W в период работы над обзором была равна 13 536 руб.
⇡#Внутреннее устройство
OEM-платформа Zalman TeraMax II SE 1000W является разработкой малоизвестной в этом амплуа компании Huizhou Jiumeng Electronics Technology.
Схемотехника устройства типична для современного БП «золотой» категории. На входе расположен двухкаскадный фильтр ЭМП, плавкий предохранитель, варистор для защиты от последствий импульсного перенапряжения и схема компенсации пускового тока на основе NTC-термистора и реле.
Основной преобразователь устроен по полумостовой топологии с LLC. На вторичной стороне применяются синхронные выпрямители. Малые линии 3,3 и 5 В формируются преобразователями постоянного тока из линии 12 В.
Большой конденсатор в цепи активного PFC изготовлен японской фирмой Toshin Kogyo. Кстати, он имеет емкость 1 000 мкФ — больше, чем во многих других киловаттниках. Остальные электролитические конденсаторы — китайские, производства Samxon.
Вентилятор, охлаждающий начинку блока питания, работает на гидродинамическом подшипнике и предоставлен компанией Poweryear — как и платформа Huizhou Jiumeng Electronics Technology, это тоже нечастый выбор для компьютерного БП.
⇡#Методика тестирования
Оборудование:
Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.
Режим ожидания
Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.
Измеряемые параметры:
Нагрузка на линию дежурного питания 5 В
Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.
Измеряемые параметры:
Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.
Перекрестная нагрузка
Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности потребителей на линиях 12, 5 и 3,3 В. Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:
Измеряемые параметры:
Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а линий 5 и 3,3 В — от −5 до +5 %.
Пульсации напряжения постоянного тока
Тестирование выполняется при следующих условиях:
При помощи осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов производится измерение размаха пульсаций напряжений в течение 100 с. Согласно процедуре измерения пульсаций в блоках питания стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.
Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.
Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания
Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между последним нулевым значением напряжения переменного тока и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В) — hold-up time.
Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.
Скорость вращения вентилятора
В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.
Источники
Также рекомендуем читателям нашу статью «Устройство компьютерных блоков питания и методика их тестирования». Обращайтесь к ней, чтобы узнать, зачем нужен и как работает тот или иной компонент, упомянутый в обзоре, и как интерпретировать результаты тестирования.
⇡#Результаты тестирования
Режим ожидания
Фантомная мощность блока питания не превышает погрешности измерения тестового прибора при настолько низком токе.
Дежурное питание 5 В
Напряжение дежурного питания 5 В отклоняется от эталона не более чем на 3 %. При этом дежурный преобразователь отличается неплохим КПД около 75 %.
КПД и коэффициент мощности
Линия 12 В продемонстрировала КПД вплоть до 94 %, но в силу потерь на преобразователях малых линий 3,3 и 5 В средний КПД по результатам тестов при различных комбинациях нагрузки составляет 90 %. В свою очередь, коэффициент мощности достигает 0,97, но в среднем — лишь 0,89.
Стабилизация напряжений
Zalman TeraMax II SE 1000W идеально стабилизирует линию 12 В. На линии 3,3 В отклонения от номинального напряжения лежат в пределах 3 %. А вот напряжение линии 5 В под высокой нагрузкой проседает до 4,76 В — у самой границы приемлемого диапазона.
Размах пульсаций напряжения
Размах пульсаций на всех линиях Zalman TeraMax II SE 1000W лежит глубоко в допустимых границах.
Hold-Up Time
Напряжение линии 12 В остается нормальным на протяжении 28,2 мс после обрыва питания — это превосходный результат в свете требования 12 мс и рекомендательной величины 17 мс.
Скорость вращения вентилятора
Вентилятор Zalman TeraMax II SE 1000W работает непрерывно, пока активен сигнал PS_ON#. При мощности потребителей вплоть до 500 Вт блок питания довольствуется скоростью вращения меньше 800 об/мин, но под максимальной нагрузкой вентилятор разгоняется до скорости выше 1 600 об/мин.
⇡#Выводы
Zalman TeraMax II SE 1000W — сравнительно недорогой блок питания «золотой» категории. Пусть за сумму от 13,5 тыс. руб. покупатель не получит кабели с имитацией оплетки или возможность полупассивного охлаждения, устройство сопровождается семилетней гарантией и хорошо проявило себя в тестировании. Однако потенциальным владельцам Zalman TeraMax II SE 1000W стоит иметь в виду достаточно высокую скорость вращения вентилятора под нагрузкой около 1 кВт и не лучшую (хотя все еще приемлемую) стабилизацию напряжения 5 В.
