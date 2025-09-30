Сегодня 30 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Корпуса, БП и охлаждение Блоки питания Обзор блока питания Zalman TeraMax II SE...
реклама
Корпуса, БП и охлаждение
Самое интересное в новостях

Обзор блока питания Zalman TeraMax II SE 1000W (ZM1000-TMX2SE)

 
Перед нами еще один киловаттный блок питания категории 80 PLUS Gold с разъемом 12V-2x6. Но, в отличие от многих аналогов, TeraMax II SE собран в корпусе глубиной 140 мм, да еще и сравнительно недорог
⇣ Содержание

Zalman — один из старейших брендов на рынке ATX-блоков питания, а модель ZM1000-TMX2SE представляет серию TeraMax II, рассчитанную на мощные игровые и рабочие ПК, но без излишеств, влияющих на цену устройства.

#Технические характеристики, конструкция, цена

Герой обзора соответствует стандарту 80 PLUS Gold и получил сертификат ATX v3.1 Pass от лаборатории Cybenetics. Последний удостоверяет, что блок питания выдержит кратковременное превышение мощности разъема 12V-2x6 на 200, а общей мощности БП — на 100 %.

Корпус Zalman TeraMax II SE 1000W насчитывает всего 140 мм в глубину. Вентилятор типоразмера 120 мм вращается непрерывно — полупассивный режим охлаждения не предусмотрен.

Помимо выхода 12V-2x6, сконфигурированного на 600 Вт, блок питания имеет пять универсальных 12-вольтовых разъемов.

Тип кабеляКоличество кабелейКонечных разъемов на кабелеДлина до первого разъема, ммСечение проводников
24-контактный 1 1 600 18AWG
EPS12V 2 1 (2 × ATX12V) 700 18AWG
12V-2x6 1 1 600 16AWG/26AWG
PCI Express (6+2) 2 1 550 18AWG
PCI Express (6+2) 1 2 550 18AWG
SATA 3 4 500 18AWG
Molex + FDD 1 3 × Molex + 1 × FDD 500 18/22AWG

К Zalman TeraMax II SE 1000W прилагаются обычные кабели без имитации тканевой оплетки. Площадь сечения основных проводников соответствует 18AWG — за исключением кабеля 12+4, где используются проводники сечением 16AWG. В комплект также входят четыре кабеля с большим количеством штекеров Molex, SATA и даже одним разъемом питания FDD. К магниту кабели не притягиваются.

Производитель дает на блок питания гарантию в 7 лет, а минимальная стоимость Zalman TeraMax II SE 1000W в период работы над обзором была равна 13 536 руб.

#Внутреннее устройство

OEM-платформа Zalman TeraMax II SE 1000W является разработкой малоизвестной в этом амплуа компании Huizhou Jiumeng Electronics Technology.

Схемотехника устройства типична для современного БП «золотой» категории. На входе расположен двухкаскадный фильтр ЭМП, плавкий предохранитель, варистор для защиты от последствий импульсного перенапряжения и схема компенсации пускового тока на основе NTC-термистора и реле.

Основной преобразователь устроен по полумостовой топологии с LLC. На вторичной стороне применяются синхронные выпрямители. Малые линии 3,3 и 5 В формируются преобразователями постоянного тока из линии 12 В.

Большой конденсатор в цепи активного PFC изготовлен японской фирмой Toshin Kogyo. Кстати, он имеет емкость 1 000 мкФ — больше, чем во многих других киловаттниках. Остальные электролитические конденсаторы — китайские, производства Samxon.

Вентилятор, охлаждающий начинку блока питания, работает на гидродинамическом подшипнике и предоставлен компанией Poweryear — как и платформа Huizhou Jiumeng Electronics Technology, это тоже нечастый выбор для компьютерного БП.

#Методика тестирования

Оборудование:

  • многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании МикроДип: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);
  • шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;
  • измеритель мощности GW Instek GPM-78213;
  • осциллограф OWON VDS1022I;
  • высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;
  • резистивные (т.н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;
  • ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители помимо испытуемого устройства;
  • лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности;
  • напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности потребителей на линиях 12, 5 и 3,3 В. Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

  • максимальная перекрестная нагрузка: максимальный ток (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В, а затем 3,3 В — с нулевым и с максимальным током линии 12 В;
  • перекрестная нагрузка в широком диапазоне: мощность линии 12 В варьирует с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — с шагом 20 Вт. Для достижения максимальной мощности (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) могут вводиться дополнительные шаги. Токи на линиях 5 и 3,3 В равны.

Измеряемые параметры:

  • коэффициент полезного действия;
  • коэффициент мощности;
  • скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);
  • напряжение линий 12, 5 и 3,3 В.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а линий 5 и 3,3 В — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях:

  • максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линий 12 В и дежурного питания 5 В;
  • максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 3,3 В, затем за счет линии 12 В;
  • максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 3,3 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 5 В, затем за счет линии 12 В.

При помощи осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов производится измерение размаха пульсаций напряжений в течение 100 с. Согласно процедуре измерения пульсаций в блоках питания стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между последним нулевым значением напряжения переменного тока и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В) — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Источники

Также рекомендуем читателям нашу статью «Устройство компьютерных блоков питания и методика их тестирования». Обращайтесь к ней, чтобы узнать, зачем нужен и как работает тот или иной компонент, упомянутый в обзоре, и как интерпретировать результаты тестирования.

#Результаты тестирования

Режим ожидания

Фантомная мощность блока питания не превышает погрешности измерения тестового прибора при настолько низком токе.

Режим ожидания
P (⏦), Вт λ
0,235 0,0032

Дежурное питание 5 В

Напряжение дежурного питания 5 В отклоняется от эталона не более чем на 3 %. При этом дежурный преобразователь отличается неплохим КПД около 75 %.

Дежурное питание 5 В
P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ
5 5,11 0,95 4,90 6,50 75 0,09
10 5,08 1,95 9,92 13,08 76 0,17
15 5,06 2,95 14,91 19,82 75 0,24

КПД и коэффициент мощности

Линия 12 В продемонстрировала КПД вплоть до 94 %, но в силу потерь на преобразователях малых линий 3,3 и 5 В средний КПД по результатам тестов при различных комбинациях нагрузки составляет 90 %. В свою очередь, коэффициент мощности достигает 0,97, но в среднем — лишь 0,89.

Стабилизация напряжений

Zalman TeraMax II SE 1000W идеально стабилизирует линию 12 В. На линии 3,3 В отклонения от номинального напряжения лежат в пределах 3 %. А вот напряжение линии 5 В под высокой нагрузкой проседает до 4,76 В — у самой границы приемлемого диапазона.

Перекрестная нагрузка
P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин
U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А
66,0 3,29 19,70 5,03 0,00 12,11 0,00 12,11 0,00 0,00 0,00 64,74 87,95 74 0,63 729
1 000,0 3,22 19,70 4,95 0,00 11,93 29,45 11,93 29,51 12,09 17,84 982,55 1 091,00 90 0,97 1 609
100,0 3,33 0,00 4,92 19,72 12,09 0,00 12,09 0,00 0,00 0,00 97,07 121,80 80 0,71 772
1 000,0 3,27 0,00 4,86 19,72 11,93 29,45 11,91 29,51 12,07 15,00 979,90 1 084,00 90 0,97 1 635
Все тесты
U (3,3 В), В U (5 В), В U (12 В), В КПД, % λ
Макс. 3,39 5,10 12,12 94 0,97
Средн. 3,29 4,95 12,03 90 0,89
Мин. 3,21 4,76 11,85 66 0,34

Размах пульсаций напряжения

Размах пульсаций на всех линиях Zalman TeraMax II SE 1000W лежит глубоко в допустимых границах.

Размах пульсаций напряжения, мВ
3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В
28 32 42 30

Hold-Up Time

Напряжение линии 12 В остается нормальным на протяжении 28,2 мс после обрыва питания — это превосходный результат в свете требования 12 мс и рекомендательной величины 17 мс.

Скорость вращения вентилятора

Вентилятор Zalman TeraMax II SE 1000W работает непрерывно, пока активен сигнал PS_ON#. При мощности потребителей вплоть до 500 Вт блок питания довольствуется скоростью вращения меньше 800 об/мин, но под максимальной нагрузкой вентилятор разгоняется до скорости выше 1 600 об/мин.

Скорость вращения вентилятора, об/мин
Мощность 3,3 В + 5 В, Вт
 120 759 758 759 762 1 081 1 250 1 410 1 520 1 632 Н/Д 1 690
100 750 750 752 754 943 1 108 1 297 1 467 1 580 Н/Д 1 666
80 738 738 740 740 742 1 064 1 245 1 407 1 526 1 590 1 644
60 730 727 727 727 729 931 1 170 1 350 1 490 1 622 1 653
40 738 737 737 738 737 740 1 166 1 327 1 396 1 579 1 635
20 733 733 732 733 732 732 1 078 1 251 1 484 1 589 1 639
0 732 732 731 730 731 730 1 032 1 280 1 440 1 528 1 633
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Макс.
Мощность 12 В, Вт

#Выводы

Zalman TeraMax II SE 1000W — сравнительно недорогой блок питания «золотой» категории. Пусть за сумму от 13,5 тыс. руб. покупатель не получит кабели с имитацией оплетки или возможность полупассивного охлаждения, устройство сопровождается семилетней гарантией и хорошо проявило себя в тестировании. Однако потенциальным владельцам Zalman TeraMax II SE 1000W стоит иметь в виду достаточно высокую скорость вращения вентилятора под нагрузкой около 1 кВт и не лучшую (хотя все еще приемлемую) стабилизацию напряжения 5 В.

 
 
Реклама | ООО «ТРЕОЛАН» ИНН 7736313319 erid: F7NfYUJCUneTSxdmoBAL
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор процессорного кулера ID-Cooling Frozn A410 GDL: охлаждение золотом. Недорого
Обзор и тест системы жидкостного охлаждения Ocypus Sigma L36 Pro: внимание на экран!
Обзор «золотого» блока питания GamerStorm PQ1000G (PQA00G-FD) с разъемом 12V-2x6
Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A15 360: апгрейд на треть
Обзор и тестирование процессорного кулера SAMA A60E: проба пера
Обзор белого DeepCool Assassin VC Elite WH: новая испарительная камера и 300 ватт
Теги: блок питания, zalman
блок питания, zalman

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 — «лучший в мире» ИИ для программирования и сложных вычислений
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами
В Steam стартовала грандиозная осенняя распродажа — скидку получили более 30 тысяч игр
В России подорожали ноутбуки премиум-класса — впереди новый виток роста цен
Геймер собрал внутри Minecraft рабочий ChatGPT — на это ушло 439 млн блоков
Градиентная «G» станет единым символом Google — старый логотип уйдёт в прошлое 3 ч.
Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск: теперь он даёт развёрнутые ответы 4 ч.
Календарь релизов — 29 сентября – 5 октября: Ghost of Yotei, Train Sim World 6 и ремейк FF Tactics 5 ч.
Слухи: Embracer взялась за амбициозный боевик по «Властелину колец», который бросит вызов Hogwarts Legacy 6 ч.
В ChatGPT появился полный родительский контроль после трагической гибели подростка из США 7 ч.
Capcom оставит Monster Hunter Wilds, Rise и World на Windows 10 без поддержки, причём очень скоро 7 ч.
Electronic Arts уйдёт с биржи благодаря сделке на $55 миллиардов — компанию выкупят три инвестора, включая Суверенный фонд Саудовской Аравии 8 ч.
Обороты компьютерных клубов в России за пять лет выросли в десятки раз 10 ч.
Devolver анонсировала Minos — игру о строительстве непроходимых лабиринтов по мотивам древнегреческого мифа о Тесее и Минотавре 11 ч.
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске 11 ч.
Новая статья: Обзор блока питания Zalman TeraMax II SE 1000W (ZM1000-TMX2SE) 44 мин.
SanDisk выпустила WD_Black SN7100X — сертифицированный SSD для приставок ROG Xbox Ally и Ally X, а также карты памяти microSD 3 ч.
Куо предрёк Xiaomi 17 провал — поставки урезаны, а спасти положение могут только скидки 7 ч.
Euclyd разрабатывает ИИ-ускоритель Craftwerk с фирменной памятью UBM: 1 Тбайт и 8 Пбайт/с 7 ч.
Британский оператор BT в панике потребовал убрать все литиевые аккумуляторы из телефонных станций из-за риска возгорания 8 ч.
Геймерский 27-дюймовый QD-OLED-монитор Gigabyte Aorus FO27Q5P с 2K и 500 Гц дебютировал в России 9 ч.
Nothing представила CMF Headphone Pro — модульные полноразмерные наушники с автономностью на 100 часов за $99 9 ч.
Qualcomm представила результаты тестов Snapdragon X2 Elite Extreme, в которых он оказался лучше всех 9 ч.
Digital Realty получит от Current Hydro 500 ГВт∙ч энергии с американских ГЭС 9 ч.
Закрытие угольных электростанций в США забуксовало из-за спроса на энергию для ИИ ЦОД 10 ч.