Обзор блока питания Chieftec Vega M PPG-850-C

Сегодня блок питания с «золотым» КПД и соответствующей схемотехникой можно считать выбором по умолчанию для домашнего компьютера, как и поддержку стандарта ATX v3.1, а сами БП с такими характеристиками разбились на хорошо различимые подкатегории — уже по другим признакам. Под маркой Vega M компания Chieftec выпускает массовые и недорогие решения мощностью от 650 до 1 000 Вт. Проверим в деле промежуточную модель серии — на 850 Вт.

Герой обзора обладает сертификатом 80 PLUS Gold и, по заявлению производителя, соответствует требованиям стандартов ATX 3.1 и PCIe 5.1. Однако тестовой программы ATX v3.1 Pass от Cybenetics, которая могла бы это подтвердить, блок питания не проходил. При этом разъем 12V-2x6 у PPG-850-C оптимистично сконфигурирован на мощность 600 Вт, что в теории должно означать возможность очень кратковременной нагрузки вплоть до 1 800 Вт — больше аналогичного требования к двукратному превышению полной мощности БП. Кроме того, в отличие от большинства аналогов, PPG-850-C не рассчитан на совокупную мощность малых линий более 100 Вт.

Блок питания собран в корпусе глубиной 150 мм и охлаждается вентилятором типоразмера 135 мм. Переключатель режимов охлаждения отсутствует, и вентилятор Chieftec Vega M вращается непрерывно, пока компьютер включен.

В отличие от моделей серии Vega без пометки M, устройство комплектуется съемными кабелями. Не считая 12V-2x6, для 12-вольтовых кабелей предусмотрены лишь три разъема. При этом у кабелей питания CPU и плат PCI Express старого образца разная форма контактной колодки.

Тип кабеля Количество кабелей Конечных разъемов на кабеле Длина до первого разъема, мм Сечение проводников 24-контактный 1 1 600 18AWG EPS12V 1 1 + 1 (2 × ATX12V) 650 18AWG 12V-2x6 1 1 600 16AWG/24AWG PCI Express (6+2) 2 2 600 18AWG SATA 2 3 400 18AWG Molex 1 3 400 18AWG

К блоку питания прилагается единственный кабель с двумя разъемами EPS12V и пара кабелей с двумя 8-контактными разъемами питания «старых» видеокарт на каждом. Как следствие, Chieftec Vega M PPG-850-C плохо вписывается в сборки ПК с особо мощным центральным процессором или же оверклокерской видеокартой AMD и материнской платой, которая сама требует дополнительного питания.

Сечение основных проводников в кабелях соответствует 18AWG, и только в кабеле 12+4 его увеличили до 16AWG. К магниту кабели не притягиваются.

В период работы над обзором устройство было доступно на российском рынке за сумму от 9 899 руб. Chieftec дает на блок питания пятилетнюю гарантию.

OEM-производителя начинки БП мы не смогли определить, и выглядит она необычно.

Часть двухкаскадного фильтра ЭМП разместили на дочерней плате, которую соединяют с основной провода, пропущенные через ферритовое кольцо. Синфазные дроссели фильтра имеют своеобразную форму сдвоенной башни. Присутствуют все средства защиты входных цепей: плавкий предохранитель, варистор на случай импульсного перенапряжения и компенсатор пускового тока в виде NTC-термистора и реле. В схеме активного PFC используется конденсатор довольно малой емкости 560 мкФ.

Основной преобразователь обладает полумостовой топологией с LLC, а на стороне вторичной обмотки трансформатора установлены синхронные выпрямители. Малые линии 3,3 и 5 В формируются из 12 В с помощью преобразователей DC-DC.

Хотя блоки питания серии Vega M стали модульными, очевидно, что ради этого Chieftec не стала заказывать новую печатную плату: провода, идущие к дочерней PCB с разъемами, припаяны к тем же местам, откуда в аналогичном блоке питания Vega растут несъемные кабели.

Производитель электролитических конденсаторов — тайваньская фирма Teapo.

Внутренности Chieftec Vega M PPG-850-C обдувает 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике под маркой Globe Fan.

Оборудование:

многоканальная электронная нагрузка PSU-Test-950W от компании МикроДип: четыре канала с током вплоть до 30 А для линий 12, 5 и 3,3 В, канал с током вплоть до 5 А для линии дежурного питания 5 В (максимальная совокупная мощность — 994 Вт);

шасси для электронных нагрузок Tonghui TH8300 и модульная нагрузка Tonghui TH8305-80-80 мощностью 500 Вт для линии 12 В;

измеритель мощности GW Instek GPM-78213;

осциллограф OWON VDS1022I;

высоковольтные изолированные дифференциальные щупы Hantek HT8050;

резистивные (т.н. Z0) щупы: коаксиальный кабель RG-58, резистор 455 Ом последовательно, оконечное согласование 50 Ом;

ИБП Ippon Innova RTB 3000 в режиме постоянной частоты как квазиэталонный источник питания (U ≈ 230 В, f ≈ 50 Гц, крест-фактор ≈ 1,45, КНИ ≈ 1,48 %). К ИБП не подключены какие-либо другие потребители помимо испытуемого устройства;

лазерный тахометр DT2234A.

Процедура тестирования многолинейных блоков питания стандарта ATX включает следующие испытания.

Режим ожидания

Сигнал PS_ON# неактивен, отсутствует нагрузка на линию дежурного питания 5 В.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности.

Нагрузка на линию дежурного питания 5 В

Сигнал PS_ON# неактивен, мощность линии дежурного питания 5 В варьирует от 1 Вт до максимальной величины (в пределах спецификаций испытуемого устройства) с шагом 1 Вт.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

напряжение линии дежурного питания 5 В.

Стандарт ATX допускает отклонение напряжения линии дежурного питания 5 В от эталона на величину от −5 до +5 %.

Перекрестная нагрузка

Целью кросс-нагрузочного тестирования является измерение рабочих параметров испытуемого устройства при множестве различных комбинаций мощности потребителей на линиях 12, 5 и 3,3 В. Выполняются следующие разновидности кросс-нагрузочных тестов:

максимальная перекрестная нагрузка: максимальный ток (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В, а затем 3,3 В — с нулевым и с максимальным током линии 12 В;

перекрестная нагрузка в широком диапазоне: мощность линии 12 В варьирует с шагом 100 Вт, а совокупная мощность линий 5 и 3,3 В — с шагом 20 Вт. Для достижения максимальной мощности (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) могут вводиться дополнительные шаги. Токи на линиях 5 и 3,3 В равны.

Измеряемые параметры:

коэффициент полезного действия;

коэффициент мощности;

скорость вращения вентилятора испытуемого устройства (если блок питания имеет полупассивный режим охлаждения, он всегда включается);

напряжение линий 12, 5 и 3,3 В.

Стандарт ATX, начиная с версии 3.0, допускает отклонение напряжения 12 В от эталона на величину от −7 до +5 %, а линий 5 и 3,3 В — от −5 до +5 %.

Пульсации напряжения постоянного тока

Тестирование выполняется при следующих условиях:

максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линий 12 В и дежурного питания 5 В;

максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 5 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 3,3 В, затем за счет линии 12 В;

максимальная мощность (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок) линии 3,3 В и дежурного питания 5 В. Остаток номинальной мощности испытуемого устройства исчерпывается сперва за счет линии 5 В, затем за счет линии 12 В.

При помощи осциллографа с полосой пропускания 26 МГц и резистивных щупов производится измерение размаха пульсаций напряжений в течение 100 с. Согласно процедуре измерения пульсаций в блоках питания стандарта ATX параллельно с нагрузкой к каждой из линий подключен электролитический конденсатор емкостью 10 мкФ и керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ.

Результатом теста является максимум полученных значений для каждой линии при тестовых условиях. Допустимый размах пульсаций на линии 12 В составляет 120 мВ, а на других линиях — 50 мВ.

Удержание напряжения постоянного тока после обрыва питания

Устанавливается максимальная мощность линии 12 В и максимальная совокупная мощность линий 5 и 3,3 В (в пределах спецификаций испытуемого устройства и электронных нагрузок). Затем питание испытуемого устройства отключается рубильником, а с помощью осциллографа измеряется промежуток времени между последним нулевым значением напряжения переменного тока и моментом, когда напряжение линии 12 В опустилось до минимально приемлемой величины (11,16 В) — hold-up time.

Стандарт ATX вплоть до версии 3.0 предъявляет требование в 17 мс к hold-up time под максимальной нагрузкой на блок питания. В стандарте ATX 3.1 это значение понижено до 12 мс, а 17 мс являются рекомендательной величиной под нагрузкой в 80 % номинальной мощности.

Скорость вращения вентилятора

В ходе всех тестов перекрестной нагрузки измеряется скорость вращения вентилятора испытуемого устройства. Результаты фиксируются после стабилизации скорости при каждом изменении мощности нагрузки.

Режим ожидания

Мощность блока питания без нагрузки лежит в пределах погрешности измерения тестового прибора при низком токе.

Режим ожидания P (⏦), Вт λ 0,256 0,0052

Дежурное питание 5 В

Напряжение 5VSB В отклоняется от эталонной величины не более чем на 2 %. Кроме того, линия дежурного питания обладает впечатляющим КПД в 80–81 %.

Дежурное питание 5 В P (задан.), Вт U, В I, А P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ 5 5,06 0,95 4,85 6,08 80 0,13 10 5,01 2,00 10,02 12,38 81 0,23 15 4,97 2,95 14,67 18,20 81 0,31

КПД и коэффициент мощности

КПД линии 12 В достигает 92 %, но в данном случае большего внимания заслуживает минимальная величина КПД, полученная при малой нагрузке исключительно на линии 3,3 и 5 В — 71 %. В таких условиях энергоэффективность многих других блоков питания падает заметно ниже отметки 70 %. Коэффициент мощности у Chieftec Vega M PPG-850-C выдающийся: при высокой нагрузке только третий знак после запятой отделяет его от единицы.

Напряжение линии 12 В отклоняется от номинала не более чем на 3 %, а линия 3,3 В стабилизирована безупречно. Серия кросс-нагрузочных тестов при равным токе малых линий не выявила проблем и с линией 5 В, однако под нагрузкой в 100 Вт это напряжение балансирует на грани недопустимого.

Перекрестная нагрузка P (задан.), Вт 3,3 В 5 В 12 В 1 12 В 2 12 В 3 P (⎓), Вт P (⏦), Вт КПД, % λ Вентилятор, об/мин U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А 66,0 3,28 19,70 5,02 0,00 11,95 0,00 11,94 0,00 0,00 0,00 64,54 91,40 71 0,780 605 850,0 3,28 19,70 5,03 0,00 11,72 19,61 11,74 19,65 11,93 25,00 823,39 919,00 90 0,997 613 100,0 3,32 0,00 4,77 19,72 11,95 0,00 11,94 0,00 0,00 0,00 93,98 123,90 76 0,850 606 850,0 3,32 0,00 4,78 19,72 11,72 19,61 11,74 19,65 11,93 22,50 823,21 920,00 89 0,997 615

Все тесты U (3,3 В), В U (5 В), В U (12 В), В КПД, % λ Макс. 3,32 5,03 11,98 92 0,997 Средн. 3,31 4,95 11,84 89 0,940 Мин. 3,28 4,77 11,71 71 0,390

Размах пульсаций напряжения

В тестах Vpp под максимальной нагрузкой блок питания Chieftec вновь добился превосходных результатов.

Размах пульсаций напряжения, мВ 3,3 В 5 В 12 В Дежурное 5 В 28 26 26 16

Hold-Up Time

Время корректной регуляции напряжения 12 В после обрыва питания под максимальной нагрузкой составляет 14,7 мс. Таким образом, PPG-850-C соответствует требуемой величине от 12 мс, но не достиг рекомендованных 17 мс.

Скорость вращения вентилятора

При мощности нагрузки вплоть до 700 Вт вентилятор блока питания работает на низкой скорости в пределах 800 об/мин, а максимальная скорость вращения составляет 1 300 об/мин.

Скорость вращения вентилятора, об/мин Мощность 3,3 В + 5 В, Вт 120 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 100 608 607 608 608 611 885 1 055 1 220 Н/Д 1 294 80 611 611 609 615 612 615 615 1 143 Н/Д 1 284 60 612 613 610 611 613 614 617 1 040 Н/Д 1 280 40 611 610 611 608 613 613 617 618 1 264 1 290 20 605 614 613 612 616 617 618 620 1 165 1 250 0 600 608 609 610 611 611 614 616 1 020 1 253 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Макс. Мощность 12 В, Вт

Блок питания Chieftec PPG-850-C из серии Vega M обладает подходящей мощностью для большинства настольных компьютеров за исключением рабочих станций с несколькими GPU или игровых машин с такой видеокартой, как GeForce RTX 5090 (для этого в линейке Vega M есть киловаттная модель). В отличие от более дорогостоящих аналогов, PPG-850-C не имеет полупассивного режима охлаждения, а комплект кабелей и соответствующих разъемов очень аскетичен. Но в некоторых других аспектах Chieftec приятно удивлил — а именно минимальным КПД, коэффициентом мощности и величиной пульсаций напряжения.