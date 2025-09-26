Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Nintendo Боузер прощается с Грибным королевством:...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Боузер прощается с Грибным королевством: президент Nintendo of America уйдёт в отставку, чтобы освободить место «руководству нового поколения»

Японский платформодержатель Nintendo объявил о скором расставании с одной из самых известных личностей в стенах компании — Боузером. Не черепахоподобным монстром из игр серии Mario, а главой североамериканского подразделения.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Даг Боузер (Doug Bowser) стал президентом и операционным директором Nintendo of America в 2019 году. Он курировал выход Nintendo на рынок тематических парков и полнометражных фильмов, а также недавний запуск Switch 2.

Как стало известно, Боузер уйдёт в отставку 31 декабря 2025 года после более чем 10 лет на руководящих должностях. У себя в микроблоге руководитель отметил, что Nintendo была неотъемлемой частью его жизни последние 44 года.

«Возглавлять Nintendo of America было для меня честью всей жизни, и я горжусь достижениями команды как в бизнесе, так и в продукции для потребителей. Теперь настало время руководства нового поколения», — заявил Боузер.

Боузер (слева) и Притчард (источник изображения: Nintendo Wire)

Боузер (слева) и Притчард (источник изображения: Nintendo Wire)

На посту президента Nintendo of America Боузера сменит нынешний исполнительный вице-президент подразделения Девон Притчард (Devon Pritchard), работающая в компании с 2006 года.

«Я со смирением и радостью принимаю эту новую должность. Даг стал великолепным наставником, и мне не терпится продолжить работу на том невероятном фундаменте, который он помог заложить», — подчеркнула Притчард.

Вдобавок Nintendo назначила гендиректором американской ветви Сатору Сибату (Satoru Shibata), который сейчас выступает управляющим директором штаб-квартиры Nintendo в Киото. Он сохранит за собой нынешний пост.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Resident Evil 7, Resident Evil Village и Resident Evil Requiem выйдут на Nintendo Switch 2 в один и тот же день
«Будет либо невероятной, либо худшей в истории»: новый трейлер наконец подтвердил дату релиза Metroid Prime 4: Beyond и насторожил фанатов
«Я бы не стал выпускать продукт в таком виде»: эксперт Digital Foundry не оценил Elden Ring на Nintendo Switch 2
Власти официально объявили о суверенитете интернета в России
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно
Теги: nintendo
nintendo
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти официально объявили о суверенитете интернета в России
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби
Gemini теперь сможет объяснить, почему формула в «Google Таблицах» не работает или работает неправильно 12 мин.
Боузер прощается с Грибным королевством: президент Nintendo of America уйдёт в отставку, чтобы освободить место «руководству нового поколения» 51 мин.
OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно 2 ч.
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 12 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 15 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 17 ч.
Подростковые аккаунты в Facebook теперь доступны по всему миру — у них повышена приватность и усилен родительский контроль 17 ч.
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 17 ч.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 18 ч.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 19 ч.
Стартап FuriosaAI представил ИИ-сервер NXT RNGD с производительностью 4 Пфлопс 2 ч.
Пинки, увечья и коллективный разум: представлен радикальный, но действенный метод обучения ИИ для роботов 2 ч.
Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле 2 ч.
Media Stream AI построит в Манчестере 2-МВт ИИ ЦОД с охлаждением водой из местного канала 3 ч.
Анонсированы 11,2-дюймовые планшеты Xiaomi Pad 8 и Pad 8 Pro на чипах Snapdragon и по цене от $308 3 ч.
Вашингтон под угрозой пошлин заставит чипмейкеров выпускать 50 % продукции для США в самих США 3 ч.
Сервер хранения AIC SB407-VA допускает установку 60 накопителей LFF SATA/SAS 3 ч.
HYPERPC представила серию премиальных компьютеров Lumen для геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников 4 ч.
Индустриальный компьютер Biostar EdgeComp MU-N150 на базе Intel Twin Lake выполнен в корпусе объёмом 0,6 л 4 ч.
Подготовка к выпуску iPhone 17 стоила сотрудникам Foxconn ночных смен, переработки и задержки зарплат 4 ч.