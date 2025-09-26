Боузер прощается с Грибным королевством: президент Nintendo of America уйдёт в отставку, чтобы освободить место «руководству нового поколения»

Японский платформодержатель Nintendo объявил о скором расставании с одной из самых известных личностей в стенах компании — Боузером. Не черепахоподобным монстром из игр серии Mario, а главой североамериканского подразделения.

Даг Боузер (Doug Bowser) стал президентом и операционным директором Nintendo of America в 2019 году. Он курировал выход Nintendo на рынок тематических парков и полнометражных фильмов, а также недавний запуск Switch 2.

Как стало известно, Боузер уйдёт в отставку 31 декабря 2025 года после более чем 10 лет на руководящих должностях. У себя в микроблоге руководитель отметил, что Nintendo была неотъемлемой частью его жизни последние 44 года.

«Возглавлять Nintendo of America было для меня честью всей жизни, и я горжусь достижениями команды как в бизнесе, так и в продукции для потребителей. Теперь настало время руководства нового поколения», — заявил Боузер.

На посту президента Nintendo of America Боузера сменит нынешний исполнительный вице-президент подразделения Девон Притчард (Devon Pritchard), работающая в компании с 2006 года.

«Я со смирением и радостью принимаю эту новую должность. Даг стал великолепным наставником, и мне не терпится продолжить работу на том невероятном фундаменте, который он помог заложить», — подчеркнула Притчард.

Вдобавок Nintendo назначила гендиректором американской ветви Сатору Сибату (Satoru Shibata), который сейчас выступает управляющим директором штаб-квартиры Nintendo в Киото. Он сохранит за собой нынешний пост.