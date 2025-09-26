Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии

Китайская компания Datang через дочернюю структуру Datang Hainan Energy Development открыла первую в мире базу для проверки и сертификации фотоэлектрических систем с напряжением 2000 В. Объект, расположенный в Вэньчане в китайской провинции Хайнань, позволит испытывать высоковольтные солнечные системы в условиях прибрежного тропического климата с солёными туманами и жаркой погодой, что будет способствовать реализации подобных проектов в будущем.

Переход на высоковольтную фотовольтаику позволит снизить потери энергии при передаче от мест генерации к потребителям. Для этого солнечные панели должны работать с повышенным напряжением и использовать соответствующие инверторы. Однако эксплуатация высоковольтного оборудования в условиях высокой влажности и присутствия соли в водяной взвеси сопряжена с риском ускоренного разрушения контактов и изоляции. Поэтому масштабные испытания и выработка стандартов и рекомендаций необходимы.

Новый объект для тестирования высоковольтных фотоэлектрических систем в тропических прибрежных условиях объединяет лабораторные исследования и практические испытания в условиях высоких температур, влажности и воздействия солёных брызг. Помимо комплекса батарей и инверторов на открытом воздухе, на площадке установлены камеры с микроклиматом для проверки систем в условиях критически высоких температур и влажности.

База в Вэньчане уже получила статус демонстрационной площадки национального уровня и включена в список инновационных проектов в области «зелёных» технологий Китая. Она получила поддержку из центрального бюджета и вошла в «Синюю книгу по развитию новой энергосистемы» как эталонный пример. Ожидается, что база предоставит реальные данные об эксплуатации на открытом воздухе, которые помогут в выборе оборудования, проектировании систем, совершенствовании технологий и принятии инвестиционных решений.