Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китай сделал шаг к солнечным панелям с н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии

Китайская компания Datang через дочернюю структуру Datang Hainan Energy Development открыла первую в мире базу для проверки и сертификации фотоэлектрических систем с напряжением 2000 В. Объект, расположенный в Вэньчане в китайской провинции Хайнань, позволит испытывать высоковольтные солнечные системы в условиях прибрежного тропического климата с солёными туманами и жаркой погодой, что будет способствовать реализации подобных проектов в будущем.

Источник изображения: pv magazine

Источник изображения: pv magazine

Переход на высоковольтную фотовольтаику позволит снизить потери энергии при передаче от мест генерации к потребителям. Для этого солнечные панели должны работать с повышенным напряжением и использовать соответствующие инверторы. Однако эксплуатация высоковольтного оборудования в условиях высокой влажности и присутствия соли в водяной взвеси сопряжена с риском ускоренного разрушения контактов и изоляции. Поэтому масштабные испытания и выработка стандартов и рекомендаций необходимы.

Новый объект для тестирования высоковольтных фотоэлектрических систем в тропических прибрежных условиях объединяет лабораторные исследования и практические испытания в условиях высоких температур, влажности и воздействия солёных брызг. Помимо комплекса батарей и инверторов на открытом воздухе, на площадке установлены камеры с микроклиматом для проверки систем в условиях критически высоких температур и влажности.

База в Вэньчане уже получила статус демонстрационной площадки национального уровня и включена в список инновационных проектов в области «зелёных» технологий Китая. Она получила поддержку из центрального бюджета и вошла в «Синюю книгу по развитию новой энергосистемы» как эталонный пример. Ожидается, что база предоставит реальные данные об эксплуатации на открытом воздухе, которые помогут в выборе оборудования, проектировании систем, совершенствовании технологий и принятии инвестиционных решений.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы
Европейские электромобили превращаются в повербанки на колёсах — это делает их эксплуатацию выгоднее
Logitech готовит к выпуску аналог клавиатуры MX Keys S на солнечной батарее
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Пинки, увечья и коллективный разум: представлен радикальный, но действенный метод обучения ИИ для роботов
Учёные объяснили аномальное ядро Меркурия — давным-давно в него врезалась планета-близнец
Теги: солнечная энергия, солнечная батарея
солнечная энергия, солнечная батарея
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Портативный Xbox оказался дороже, чем домашние Series X и Series S вместе — есть вариант подешевле
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах 2 ч.
Meta захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google 2 ч.
В Twitch наконец-то появилась перемотка трансляций, но доступная она не всем 3 ч.
Google грозит огромный штраф по новому антимонопольному закону ЕС, но шансы отвертеться есть 3 ч.
Gemini теперь сможет объяснить, почему формула в «Google Таблицах» не работает или работает неправильно 4 ч.
Боузер прощается с Грибным королевством: президент Nintendo of America уйдёт в отставку, чтобы освободить место «руководству нового поколения» 4 ч.
OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно 5 ч.
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 15 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 18 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 20 ч.
Лишь около 10 % российских компаний использует серверы с отечественными процессорами 55 мин.
Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии 2 ч.
Руководить производством чипов TSMC в США поручено ветерану отрасли с опытом освоения 4-нм техпроцесса 2 ч.
Dreame показала второй электромобиль — он очень похож на Rolls-Royce Cullinan и сможет оснащаться ДВС 2 ч.
Alibaba Cloud запустит восемь новых ЦОД в Европе, Азии и Северной Америке 3 ч.
Google добавила в Pixel Buds Pro 2 управление кивками головы и адаптивный звук 3 ч.
Роботы Unitree заменят людей на сборке смартфонов через несколько лет 3 ч.
Китайская YMTC запустила массовый выпуск 267-слойной 3D NAND — отставание от Samsung и SK hynix сокращается 3 ч.
OpenAI заказала у CoreWeave ИИ-мощности ещё на $6,5 млрд — общая сумма контрактов выросла до $22,4 млрд 3 ч.
Стартап FuriosaAI представил ИИ-сервер NXT RNGD с производительностью 4 Пфлопс 5 ч.