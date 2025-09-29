Nothing представила CMF Headphone Pro — модульные полноразмерные наушники с автономностью на 100 часов за $99

Компания Nothing официально анонсировала CMF Headphone Pro — первые полноразмерные наушники бюджетного бренда CMF. Новинка выделяется модульным дизайном с широкими возможностями кастомизации, а также продвинутыми для своего класса аудиотехнологиями. Устройство уже поступило в продажу в Европе по цене 99 евро и вскоре станет доступно в США за $99.

CMF Headphone Pro получили уникальную модульную конструкцию: пользователи могут самостоятельно менять и комбинировать амбушюры разных цветов, чтобы подчеркнуть свой стиль. Модель доступна в трёх базовых цветах — тёмно-сером, светло-сером и светло-зелёном, а дополнительные амбушюры продаются отдельно. Для управления предусмотрены физические элементы: «роллер» для регулировки громкости, переключатель Energy Slider для настройки баланса басов и высоких частот, а также настраиваемая кнопка для вызова голосового ассистента или переключения режимов шумоподавления.

Наушники оснащены 40-мм динамическими драйверами собственной разработки Nothing с никелированной мембраной и поддержкой Hi-Res Audio и LDAC. CMF Headphone Pro имеют двойную сертификацию Hi-Res — для проводного и беспроводного подключения. Технология Personal Sound от Audiodo позволяет автоматически подстраивать звучание под индивидуальные особенности слуха пользователя.

Система гибридного активного шумоподавления снижает уровень внешних шумов до 40 дБ и поддерживает адаптивный режим, а также прозрачный режим для ситуаций, когда требуется слышать окружающие звуки. Для голосовых вызовов реализована архитектура с тремя микрофонами и системой шумоподавления, что повышает разборчивость речи даже в шумных условиях.

CMF Headphone Pro обеспечивают до 100 часов воспроизведения музыки без активного шумоподавления и до 50 часов с включённой функцией. Быстрая зарядка позволяет получить до 5 часов работы после пяти минут подключения к источнику питания через USB-C. Наушники поддерживают Bluetooth 5.4, быстрые сценарии сопряжения Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair, а также режим с пониженной задержкой (до 120 мс) для игр и видео. Степень защиты от влаги соответствует стандарту IPX2.

Среди других функций — поддержка пространственного звучания (Spatial Audio) с отдельными режимами для кино и концертов, а также управление и расширенная настройка через приложение Nothing X, включая интеграцию с ChatGPT.

CMF Headphone Pro уже доступны в ряде стран Европы и Великобритании по цене 99 евро или 79 фунтов стерлингов. В США продажи стартуют 7 октября за $99, а о дате выхода на других рынках Nothing объявит дополнительно.