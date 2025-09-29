Сегодня 29 сентября 2025
Геймерский 27-дюймовый QD-OLED-монитор Gigabyte Aorus FO27Q5P с 2K и 500 Гц дебютировал в России

Компания Gigabyte сообщила о старте продаж, в том числе на российском рынке, 27-дюймового игрового монитора Aorus FO27Q5P. Новинка построена на матрице QD-OLED с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей и частоты обновления 500 Гц.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Для дисплея монитора заявлен 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 100-процентный — sRGB и 98-процентный — Adobe RGB. Типичная яркость экрана составляет 300 кд/м², пиковая — 1000 кд/м². Монитор имеет сертификат HDR True Black 500. Компания отмечает, что это её первый монитор с сертификатом VESA ClearMR 21000, указывающим на очень высокие возможности в передаче чёткого изображения в динамике.


Монитор оснащён разъёмом DisplayPort 2.1 UHBR20 с поддержкой пропускной способности 80 Гбит/с, что в 2,5 раза выше, чем у DisplayPort 1.4. Благодаря этому обеспечивается полная реализация частоты обновления 500 Гц и совместимость с новейшими видеокартами, включая GeForce RTX 50-й серии. Поддержка технологии Daisy Chain упрощает построение многомониторных систем.

Также в оснащение монитора входят два HDMI 2.1, один USB-C 3.2, один USB-B 3.2, два USB-A 3.2, два 3,5-мм аудиовыхода и два динамика по 5 Вт каждый. В наличии также имеется эргономичная подставка с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Для Aorus FO27Q5P заявлены различные эксклюзивные ИИ-функции от Gigabyte, призванные вывести игровой процесс на новый уровень благодаря интеллектуальной автоматизации и быстрому отклику. Технология AI Picture Mode автоматически определяет тип контента, оптимизирует цветопередачу и яркость, предлагая режимы для FPS, MOBA, гонок, RPG, фильмов и чтения. AI OLED Care защищает матрицу: автоматическое обновление пикселей снижает риск выгорания, а графеновая термоплёнка и усовершенствованная система охлаждения с четырёхсторонней вентиляцией и кастомизированным радиатором гарантируют бесшумную работу и стабильное теплоотведение без использования вентилятора.

Монитор Gigabyte Aorus FO27Q5P уже доступен в российской рознице по цене 119 990 рублей.

Теги: gigabyte, qd-oled, игровой монитор
