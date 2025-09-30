Сегодня 30 сентября 2025
В России поступил в продажу ударопрочный смартфон Honor X7d с батарей на 6500 мА·ч и ценой от 17 999 рублей

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфона Honor X7d. Устройство отличается повышенной прочностью и большой автономностью благодаря ёмкой батарее.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

Honor X7d оснащён 6,77-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. В основе устройства используется процессор Qualcomm Snapdragon 685 с поддержкой 4G. На задней панели размещена основная 108-мегапиксельная камера с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры для селфи и видеозвонков составляет 8 мегапикселей, диафрагма — f/2.0.

Honor X7d выдерживает падения с высоты до 2 метров, что подтверждено сертификатом SGS 5 звезд. Корпус с усиленными углами обеспечивает ударопрочность, а защита по стандарту IP65 говорит о его устойчивости к брызгам и струям воды. Смартфон сохраняет работоспособность после кратковременного погружения в воду на глубину до 0,5 м и поддерживает технологию управления мокрыми руками.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мА·ч. Для него заявлен срок службы до 5 лет без существенной потери ёмкости. Устройство работает при температурах от –20 до +55 °C, сохраняя высокую производительность в любых условиях. Также поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 35 Вт.

Honor X7d стал первым смартфоном в своём сегменте с отдельной кнопкой для работы с ИИ-функциями. Короткое нажатие запускает приложение или ускоряет систему. Также доступны интеллектуальные инструменты: перевод, генерация контента и ИИ-редактор изображений с функциями апскейла, расширения, удаления объектов и прохожих. Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 (на базе Android 15) и поддерживает интеллектуальные инструменты Magic Capsule и Magic Portal.

Honor X7d доступен в конфигурациях 8/256 Гбайт, 8/128 Гбайт и 6/128 Гбайт памяти. Стоимость составляет от 17 999 до 20 999 рублей в зависимости от объема памяти. Смартфон представлен в трёх цветах: «пустынный золотой», «космический серый» и «вельветовый чёрный». Первым покупателям Honor пообещала скидки и подарки.

