Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца

За месяц до выпуска китайский бренд OnePlus опубликовал официальное видео распаковки очередного возглавляющего линейку смартфона. Китайская версия OnePlus 15 не получит резких отличий от прошлогоднего флагмана в плане комплектации, а вот дизайн смартфона поменялся.

Видео распаковки OnePlus 15 опубликовал в китайской соцсети Weibo президент компании Луис Ли (Louis Lee). Сюжет открывает ставшая стандартной красная коробка OnePlus с чёрной надписью — здесь без сюрпризов. Радикальных нововведений нет и внутри: в комплекте белое зарядное устройство, красный кабель и бежевый защитный чехол. Хотя едва ли в такой же комплектации OnePlus 15 поступит в продажу и в других странах.

Первые выводы можно сделать и об ассортименте расцветок нового смартфона — экземпляр на видео представлен в исполнении «Песчаная буря» (Sand Storm). Примечательно, что металлическая рамка корпуса впервые в отрасли получила керамическое покрытие, нанесённое методом микродугового оксидирования. Очевидно, OnePlus 15 будет доступен и в других вариантах, но пока производитель продемонстрировал именно этот.

На китайском рынке компания уже рекламирует OnePlus 15, но полноценного анонса пока не было — он намечен на 27 октября. Также компания недавно объявила и о грядущем его выходе на международный рынок. Точных дат начала продаж по каждому региону пока нет.