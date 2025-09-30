Сегодня 30 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Опубликована официальная распаковка OneP...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца

За месяц до выпуска китайский бренд OnePlus опубликовал официальное видео распаковки очередного возглавляющего линейку смартфона. Китайская версия OnePlus 15 не получит резких отличий от прошлогоднего флагмана в плане комплектации, а вот дизайн смартфона поменялся.

Источник изображений: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

Видео распаковки OnePlus 15 опубликовал в китайской соцсети Weibo президент компании Луис Ли (Louis Lee). Сюжет открывает ставшая стандартной красная коробка OnePlus с чёрной надписью — здесь без сюрпризов. Радикальных нововведений нет и внутри: в комплекте белое зарядное устройство, красный кабель и бежевый защитный чехол. Хотя едва ли в такой же комплектации OnePlus 15 поступит в продажу и в других странах.

Первые выводы можно сделать и об ассортименте расцветок нового смартфона — экземпляр на видео представлен в исполнении «Песчаная буря» (Sand Storm). Примечательно, что металлическая рамка корпуса впервые в отрасли получила керамическое покрытие, нанесённое методом микродугового оксидирования. Очевидно, OnePlus 15 будет доступен и в других вариантах, но пока производитель продемонстрировал именно этот.

На китайском рынке компания уже рекламирует OnePlus 15, но полноценного анонса пока не было — он намечен на 27 октября. Также компания недавно объявила и о грядущем его выходе на международный рынок. Точных дат начала продаж по каждому региону пока нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения
OnePlus и Hasselblad разорвали сотрудничество в сфере технологий обработки фото
OnePlus представила смартфоны Nord 5 и Nord CE5 на чипах Qualcomm и MediaTek и ценой от €299
В России поступил в продажу ударопрочный смартфон Honor X7d с батарей на 6500 мА·ч и ценой от 17 999 рублей
Пять причин полюбить смартфон HONOR X7d
FCC случайно слила секретные данные об устройстве iPhone 16e
Теги: oneplus, смартфон, распаковка
oneplus, смартфон, распаковка
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Геймер собрал внутри Minecraft рабочий ChatGPT — на это ушло 439 млн блоков
«Долгие годы не видел такого маркетинга»: новый трейлер Battlefield 6 подорвал четырёх знаменитостей, чтобы посмеяться над Call of Duty
Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября
THQ Nordic раскрыла дату выхода первого крупного обновления для Titan Quest 2 и показала 7 минут геймплея с новым контентом
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Nothing продолжает нейрофикацию — запущен ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям 7 мин.
Хардкорная ролевая игра Outward 2 выйдет летом 2026 года 28 мин.
«Ростелеком» запустил «Турбо Облако» с 500 тыс. виртуальными процессорами 2 ч.
Хакеры парализовали крупнейшую пивоварню Японии 2 ч.
Opera выпустила ИИ-браузер Neon и потребовала за его тестирование плату 3 ч.
XCOM в космосе: амбициозная тактическая ролевая игра Menace от авторов Battle Brothers получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam 4 ч.
Криптовалюты против банков: Visa переведёт трансграничные платежи на стейблкоины 5 ч.
Империя Маска трещит по швам: Tesla и xAI за год потеряли множество ценных специалистов 5 ч.
Microsoft добавила «вайб-воркинг» в Office — ИИ-агента для создания сложных документов и таблиц по указаниям пользователя 6 ч.
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ 6 ч.
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца 2 ч.
Китайская Zhaoxin представила серверные x86-процессоры KH-50000 — до 96 ядер, 128 линий PCIe 5.0 и 12 каналов DDR5-5200 3 ч.
Samsung готовит SSD вместимостью 512 Тбайт с интерфейсом PCIe 6.0 3 ч.
Бум атомной энергетики из-за ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд 3 ч.
Logitech представила беспроводную мышь MX Master 4 с тактильной обратной связью за $120 3 ч.
Китайцы создали самый сильный в мире сверхпроводящий магнит — в 700 000 раз мощнее поля Земли 3 ч.
Gneuton разработала систему преобразования тепла газовых турбин в очищенную воду для дата-центров 4 ч.
Blue Owl заключила соглашение о строительстве ЦОД с Инвестиционным управлением Катара (QIA) 4 ч.
Выручка OpenAI выросла на 16 % до $4,3 млрд в первом полугодии — до окупаемости ещё далеко 5 ч.
SpaceX назвала дату очередного тестового запуска корабля Starship 6 ч.