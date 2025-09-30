Сегодня 30 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Основатель и глава Spotify внезапно объя...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Основатель и глава Spotify внезапно объявил об уходе в отставку

Музыкальная платформа Spotify объявила, что её основатель Даниэль Эк (Daniel Ek) покинет пост генерального директора и к концу года станет исполнительным председателем совета директоров компании.

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

С уходом Эка в Spotify появятся двое гендиректоров, которых выбрала сама компания: это Густав Сёдерстрём (Gustav Söderström), один из президентов и директор по продуктам и технологиям; а также президент и директор по развитию бизнеса Алекс Норстрём (Alex Norström).

«За последние несколько лет я передал значительную часть повседневного руководства и стратегического направления Spotify Алексу и Густаву, которые занимались формированием компании с самого начала и теперь более чем готовы руководить на следующем этапе. Эта перемена просто соответствует тому, как мы уже работаем. В качестве исполнительного председателя я займусь долгосрочным развитием компании и буду поддерживать тесную связь с советом директоров и нашими гендиректорами при моем непосредственном участии», — заявил господин Эк и добавил, что вот уже более года как Spotify стала прибыльной.

Эк занимал пост гендиректора Spotify с момента основания компании в 2006 году, поэтому для неё это крупное событие. В 2018 году Эк выступил соучредителем стартапа Neko, который специализируется на сканировании тела и диагностике заболеваний. Он также управляет инвестиционной компанией Prima Materia, которую основал вместе с инвестором Spotify Шакилом Ханом (Shakil Khan).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Spotify начнёт маркировать музыку с ИИ и запретит клонированные голоса
В Spotify наконец появилась поддержка стриминга музыки FLAC «без потерь»
Россиянам перекроют доступ к Spotify Premium — сервис ужесточает правила
YouTube Music превратили в подобие радио с ИИ-ведущими, которые «расширят музыкальные горизонты»
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ
YouTube Live получил крупнейшее обновление: двухформатные эфиры, мини-игры и многое другое
Теги: spotify, гендиректор, отставка
spotify, гендиректор, отставка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчикам Windows 95 не дали времени на создание собственного установщика ОС
«Долгие годы не видел такого маркетинга»: новый трейлер Battlefield 6 подорвал четырёх знаменитостей, чтобы посмеяться над Call of Duty
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Геймер собрал внутри Minecraft рабочий ChatGPT — на это ушло 439 млн блоков
Terminator 2D: No Fate опять отправили в будущее — аркадный боевик по мотивам «Терминатор 2: Судный день» не выйдет 31 октября
Российский суд оштрафовал Microsoft и Telegram на 3,5 млн рублей каждую, а Apple — на 7 млн 53 мин.
Основатель и глава Spotify внезапно объявил об уходе в отставку 2 ч.
Команды разработчиков Windows воссоединились после шестилетней работы порознь 2 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Battlefield 6 и обновления FBC: Firebreak 2 ч.
«Пластилиновая» ролевая игра Banquet For Fools отправит исследовать загадочный мир и придумывать заклинания — дата выхода и новый трейлер 2 ч.
Nothing продолжает нейрофикацию — запущен ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям 2 ч.
Хардкорная ролевая игра Outward 2 выйдет летом 2026 года 3 ч.
«Ростелеком» запустил «Турбо Облако» с 500 тыс. виртуальными процессорами 3 ч.
Хакеры парализовали крупнейшую пивоварню Японии 4 ч.
Opera выпустила ИИ-браузер Neon и потребовала за его тестирование плату 5 ч.
Apple представила наушники Powerbeats Fit за $200 с гибкой конструкцией для спорта и не только 14 мин.
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца 3 ч.
Китайская Zhaoxin представила серверные x86-процессоры KH-50000 — до 96 ядер, 128 линий PCIe 5.0 и 12 каналов DDR5-5200 4 ч.
Samsung готовит SSD вместимостью 512 Тбайт с интерфейсом PCIe 6.0 5 ч.
Бум атомной энергетики из-за ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд 5 ч.
Logitech представила беспроводную мышь MX Master 4 с тактильной обратной связью за $120 5 ч.
Китайцы создали самый сильный в мире сверхпроводящий магнит — в 700 000 раз мощнее поля Земли 5 ч.
Gneuton разработала систему преобразования тепла газовых турбин в очищенную воду для дата-центров 6 ч.
Blue Owl заключила соглашение о строительстве ЦОД с Инвестиционным управлением Катара (QIA) 6 ч.
Выручка OpenAI выросла на 16 % до $4,3 млрд в первом полугодии — до окупаемости ещё далеко 6 ч.