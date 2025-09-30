Основатель и глава Spotify внезапно объявил об уходе в отставку

Музыкальная платформа Spotify объявила, что её основатель Даниэль Эк (Daniel Ek) покинет пост генерального директора и к концу года станет исполнительным председателем совета директоров компании.

С уходом Эка в Spotify появятся двое гендиректоров, которых выбрала сама компания: это Густав Сёдерстрём (Gustav Söderström), один из президентов и директор по продуктам и технологиям; а также президент и директор по развитию бизнеса Алекс Норстрём (Alex Norström).

«За последние несколько лет я передал значительную часть повседневного руководства и стратегического направления Spotify Алексу и Густаву, которые занимались формированием компании с самого начала и теперь более чем готовы руководить на следующем этапе. Эта перемена просто соответствует тому, как мы уже работаем. В качестве исполнительного председателя я займусь долгосрочным развитием компании и буду поддерживать тесную связь с советом директоров и нашими гендиректорами при моем непосредственном участии», — заявил господин Эк и добавил, что вот уже более года как Spotify стала прибыльной.

Эк занимал пост гендиректора Spotify с момента основания компании в 2006 году, поэтому для неё это крупное событие. В 2018 году Эк выступил соучредителем стартапа Neko, который специализируется на сканировании тела и диагностике заболеваний. Он также управляет инвестиционной компанией Prima Materia, которую основал вместе с инвестором Spotify Шакилом Ханом (Shakil Khan).