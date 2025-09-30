Сегодня 30 сентября 2025
LG выпустила монитор UltraFine evo 6K с Thunderbolt 5 для профессионалов — в 2,5 раза дешевле аналога от Apple

Компания LG сообщила о старте продаж профессионального 32-дюймового монитора UltraFine evo 6K (модель 32U990A). При рекомендованной цене $1999,99 он выступает значительно более доступной альтернативой Apple Pro Display XDR, стоимость которого составляет $4999.

Источник изображений: LG

Источник изображений: LG

LG UltraFine evo 6K — первый монитор компании с разрешением 6K (6144 × 3456 пикселей) и поддержкой интерфейса Thunderbolt 5. Монитор впервые был представлен на выставке CES 2025 в начале года. Показатель плотности пикселей у дисплея составляет 224 PPI. Производитель заявляет для монитора охват цветовых пространств Adobe RGB на уровне 99,5 % и DCI-P3 — 98 %.

Монитор также имеет сертификат VESA DisplayHDR 600. В основе UltraFine evo 6K используется матрица IPS Black с типичной яркостью 450 кд/м² (минимальная — 360 кд/м²). Частоту обновления экрана производитель не указывает, однако в поддерживаемом режиме Daisy Chain, позволяющем объединять несколько мониторов, она составляет 60 Гц. Скорость отклика заявлена на уровне 5 мс (GtG). Дисплей поддерживает три режима цветовой совместимости для устройств Mac через настройки Studio Mode.

Монитор оснащён встроенным KVM-переключателем, двумя портами Thunderbolt 5 (USB-C, однонаправленная передача данных до 120 Гбит/с, функция зарядки до 95 Вт), одним DisplayPort 2.1, одним HDMI 2.1, а также парой нисходящих и одним восходящим портов USB-C 3.2 Gen2. Также UltraFine evo 6K получил эргономичную подставку и пару динамиков мощностью по 5 Вт.

Монитор до конца текущего месяца должен поступить в продажу в Японии и Южной Корее. В США и Европе LG UltraFine evo 6K появится в октябре.

lg, ips black, профессиональный монитор
LG выпустила монитор UltraFine evo 6K с Thunderbolt 5 для профессионалов — в 2,5 раза дешевле аналога от Apple
