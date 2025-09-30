Corsair представила беспроводные гарнитуры Void v2 Max Wireless и Void v2 Max Wireless для Xbox за $150

Компания Corsair представила две новые беспроводные гарнитуры — Void v2 Max Wireless и Void v2 Max Wireless для Xbox. Несмотря на название второй модели, обе совместимы не только с Xbox, но также с ПК, PS5, Nintendo Switch 1 и 2, Mac, мобильными и другими устройствами.

Гарнитуры оснащены 50-мм неодимовыми динамиками и технологией пространственного звучания Dolby Atmos. Обе поддерживают одновременное беспроводное подключение по каналам 2,4 ГГц и Bluetooth, позволяя игрокам слышать несколько источников одновременно. Для дополнительного удобства пользователи Xbox могут быстро регулировать баланс между игровым звуком и голосовым чатом. Производитель заявляет, что новинки оснащены лучшим в своём классе всенаправленным микрофоном с поддержкой Nvidia Broadcast, использующей искусственный интеллект для устранения фонового шума.

ПК-игроки могут получить максимум от звука с гарнитурой Void v2 Max Wireless, которая обладает всеми функциями модели Wireless для Xbox, но дополнительно поставляется с приложением Sonarworks SoundID для улучшения звучания. Вместо традиционного эквалайзера в нём используется система тестов, позволяющая выявить музыкальные предпочтения пользователя и настроить звук под себя.

Corsair заявляет для гарнитур автономность до 70 часов. Поддержка быстрой зарядки обеспечивает до 6 часов работы всего за 15 минут. В новинках используются амбушюры из пены с эффектом памяти и дышащей микрофибры, обеспечивающие прохладу и комфорт в течение многих часов.

Компания оценила обе версии гарнитуры в $149,99.