SteelSeries выпустила беспроводную игровую гарнитуру Arctis Nova Elite за $600 с беспроводным ЦАП

Компания SteelSeries выпустила игровую беспроводную гарнитуру премиум-уровня Arctis Nova Elite, сертифицированную для передачи звука высокого разрешения по беспроводному соединению. Гарнитура поддерживает передачу звука с разрешением 24 бит/96 кГц благодаря кодеку LC3+.

В комплект Arctis Nova Elite входят наушники с выдвижным микрофоном и беспроводной ЦАП, подключаемый к ПК, PlayStation, Xbox или смартфону через USB Type-C. У последнего имеется в сумме три порта USB, так что он может использоваться и в качестве концентратора. ЦАП преобразует цифровой выходной сигнал источника звука в формат LC3+ для воспроизведения наушниками.

У гарнитуры есть два микрофона: выдвижной с функцией шумоподавления и встроенный. По словам SteelSeries, активная система шумоподавления в составе гарнитуры до 42 % эффективнее, чем решения конкурентов.

Гарнитура имеет сертификат организации Japan Audio Society, подтверждающий её возможность передавать качественный звук высокого разрешения. Наушники оснащены 40-мм динамиками из углеродного волокна. Для Arctis Nova Elite заявлена поддержка различных технологий пространственного звучания (Tempest 3D, Windows Sonic Spatial, SteelSeries Sonar Surround for Windows, DTS Headphone X и Dolby Atmos).

Arctis Nova Elite поставляется с двумя сменными аккумуляторами, каждый из которых обеспечивает до 30 часов автономности. Зарядка в течение 15 минут даёт дополнительные 4 часа работы. Подзарядка батарей осуществляется с помощью ЦАП-концентратора.

Гарнитура поддерживает подключение по радиоканалу 2,4 ГГц, а также Bluetooth 5.3 + LE Audio. Благодаря технологии OmniPlay новинка может одновременно подключаться сразу к четырём источникам сигнала (USB1 + USB2 (или USB3) + Bluetooth + линейный вход 3,5 мм).

Для новинки заявлена совместимость с ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch/Switch 2, Mac, iPhone, Android, планшетами, портативными приставками, а также VR-гарнитурами Meta✴ Quest 2/3 (только звук).

Arctis Nova Elite доступна в двух цветовых решениях: «шалфейно-золотом» и «чёрном обсидиане». Стоимость гарнитуры составляет $599,99.