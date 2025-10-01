Сегодня 01 октября 2025
Вчера в Афганистане полностью отключили интернет

Запрещённое в России и признанное террористическим движение «Талибан», которое пришло к власти в Афганистане в 2021 году после ухода из страны американского военного контингента, недавно полностью отключило на её территории интернет-связь, мотивируя своё решение необходимостью борьбы с «аморальными видами активности».

Источник изображения: Unsplash, Mohammad Husaini

С этого вторника жители страны, тем самым, утратили ставшей уже привычной связь с внешним миром, поскольку в некоторых районах вместе с интернетом пропала и мобильная связь. Некоторые из авиарейсов в столичный Кабул были отменены. На территории страны проживает около 43 млн человек, и если ранее они могли довольствоваться весьма медленным и нестабильным интернетом, то теперь им недоступно и это.

Уроженцы Афганистана, проживающие по всему миру, разом лишились возможности связываться со своими родственниками на территории страны. Работающие в Кабуле средства массовой информации, включая не только иностранные, сообщили о наличии у них технических проблем, вызванных отключением интернета. Прежние порядки, которые устанавливало «Талибан» (запрещено на территории РФ и признано террористическим), подразумевали запрет телевидения и большинства современных средств связи. С 2021 года подход пришедших к власти в стране представителей этого движения несколько смягчился, но в прошлом месяце они начали заявлять, что отключат интернет по всему Афганистану для борьбы с «аморальными видами активности», суть которых они не пояснили.

Губернатор одной из северных провинций Афганистана Хаджи Заид (Haji Zaid) заявил, что «для базовых нужд граждан в стране будет создана альтернативная система связи». Запрет на работу сетей интернет в Афганистане исходил от верховного лидера Мавлави Хайбатуллы Ахундзады (Mawlawi Haibatulla Akhundzada), по словам чиновника, слова которого приводит CNN. По данным специального органа ООН, перебои с работой интернета и сетей сотовой связи в Афганистане наблюдались с 16 сентября, а полное отключение интернета 29 сентября произошло без предварительного уведомления.

Социальные последствия таких шагов могут быть очень серьёзными. Поскольку «Талибан» запретило девочкам старше шестого класса посещать школу, некоторые родители использовали интернет для удалённого обучения дочерей, а потому теперь они лишаются соответствующих возможностей. Эмигранты из Афганистана обратились с призывом к Илону Маску (Elon Musk) открыть доступ местным жителям к спутниковым сетям Starlink. Впрочем, поскольку ранее «Талибан» запрещал и спутниковую связь, неповиновение граждан в этой сфере может иметь для них печальные последствия.

Источник:

афганистан, интернет, запрет, сети и коммуникации
