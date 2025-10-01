Представлен доступный смартфон Realme 15x — экран 144 Гц, защита IP69 и батарея на 7000 мА·ч за $200

Компания Realme представила новый смартфон, который, несмотря на невысокую стоимость, не лишён привлекательных особенностей. Речь об аппарате Realme 15x, получившем неплохую аппаратную составляющую, привлекательный дизайн и мощный аккумулятор.

Realme 15x оснащён 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем с поддержкой разрешения HD+, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м². В верхней части экрана есть отверстие, в котором установлена 50-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса размещена основная камера, построенная на базе сенсора на 50 Мп. Смартфон отличается прочной конструкцией: защита от пыли и влаги соответствует стандартам IP68/IP69, а от падений — MIL-STD 810H.

Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный микропроцессор MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 Гбайт. Поддерживается установка карты памяти формата microSD ёмкостью до 2 Тбайт. В качестве источника питания используется аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 60 Вт.

Realme 15x работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом Realme UI 6. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую поверхность корпуса, поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi. Смартфон доступе в синем, голубом и бордовом цветовых вариантах исполнения корпуса. Что касается стоимости новинки, то базовая версия Realme 15x с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ стоит около $192, вариант с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ — примерно $203, а модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ — $225.