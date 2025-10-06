Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК

«Компьютер месяца» — постоянная рубрика 3DNews, в которой мы рассказываем, показываем и обсуждаем современные конфигурации системных блоков, предназначенные в первую очередь для домашних развлечений. В этом году на суд общественности представлены три сборки: базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация обладает определенными характеристиками и удовлетворяет нескольким критериям, связанным с игровой производительностью и дальнейшим обслуживанием системы. Как нетрудно догадаться, в этом спецвыпуске «Компьютера месяца» мы обсудим выбор железа для продвинутой сборки, а также посмотрим, на что она способна в современных играх. Для большего разнообразия вся информация разделена на десять частей — тезисов, которые неоднократно высказывались мной в обычных выпусках.
⇡#Тезис первый: ориентируемся на 2K-разрешение
Эта статья написана в сентябре. В начале осени 2025 года продвинутая сборка выглядела следующим образом.
|Продвинутая сборка
|
|AMD
|Intel
|Цена
|Процессор
|AMD Ryzen 7 7800X3D, 8 ядер и 16 потоков, 4,2 (5,0) ГГц, 96 Мбайт L3, AM5, OEM
|Intel Core i7-14700F, 8+12 ядер и 28 потока, 2,1 (5,4) ГГц, 33 Мбайт L3, LGA1700, OEM
|33 500 руб.
|31 500 руб.
|Кулер
|Суперкулер или СЖО с радиатором 360 мм
|7 000 руб.
|Материнская плата
|AMD B650E/B850/X870 с поддержкой PCI Express 5.0
|Intel B660/B760/Z690/Z790 с поддержкой PCI Express 5.0
|19 500 руб.
|17 500 руб.
|Оперативная память
|32/48 Гбайт DDR5-6000/6400
|16 000 руб.
|Видеокарта
|Radeon RX 9070 XT, 16 Гбайт GDDR6
или
GeForce RTX 5070 Ti, 16 Гбайт GDDR7
|82 000 руб.
|Накопитель
|SSD, 2 Тбайт, PCI Express
|13 500 руб.
|Корпус
|Корпус Midi-или Full-Tower
|11 000 руб.
|Блок питания
|1 кВт, 80 PLUS Gold и выше
|13 500 руб.
|Итого
|AMD — 196 000 руб.
Intel — 192 000 руб.
Как уже было сказано, сборки «Компьютера месяца» не «прилипают» к определенной ценовой категории. Следовательно, так мы не вписываемся в жесткие рамки: «игровой ПК за 150 000 рублей», «игровой ПК за 200 000 рублей» и т.д. Важнее, что системы «Компьютера месяца» соответствуют определенным критериям. Конфигурации, относящиеся к продвинутой сборке:
- подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1080, 2560 × 1440, 2560 × 1600 и 3440 × 1440 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики и трассировки лучей;
- применимы для современных ААА-игр в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;
- готовы к апгрейду центрального процессора, видеокарты и прочих комплектующих.
Да, сборки «Компьютера месяца» ориентируются в первую очередь на «чистую» производительность в играх. Читай — без использования различных технологий масштабирования и генерации изображения на экране монитора. С такой диспозицией наиболее оптимальным применением конфигурации мне видится нативное разрешение 2560 × 1080, 2560 × 1440 и/или 2560 × 1600 точек. Объединим их маркетинговым названием «2K» — многим так будет понятнее.
Не просто так 2K-мониторы набирают все большую популярность. Статистика Steam говорит следующее: осенью пользователей, играющих в разрешениях 2560 × 1440 и 2560 × 1600 точек, стало чуть больше четверти. У Full HD аудитории — чуть больше половины, но с каждым месяцем она таит. 4K-формат интересен менее 5 % Steam-геймеров.
В аннотации к статье сказано об игровых системах с ценником от 150 000 рублей. При этом в таблице указаны сборки с бюджетом в районе 200 тысяч. Никаких противоречий здесь нет: в этом году конфигурации «Компьютера месяца» сопровождаются дополнительными таблицами с исчерпывающей информацией по их модернизации. И так, чтобы обновленные варианты ПК все равно соответствовали описанным выше критериям. Вот и получается, что замена GeForce RTX 5070 Ti на Radeon RX 9070 XT, а Ryzen 7 7800X3D на Ryzen 7 7700 (как и Core i7-14700(KF) на Core i5-15600KF) позволит нам заметно сэкономить тем пользователям, для кого это действительно важно. При этом экономия должна быть экономной — мы обязательно обсудим этот момент чуть позже. А пока рассмотрим уровень быстродействия продвинутой сборки с использованием массовых платформ AMD AM5 и Intel LGA1700 — во главе с GeForce RTX 5070 Ti.
Все тесты для этой статьи проводилось в 15 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже (настройки графики 1):
- Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».
- Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.
- The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.
- Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.
- Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.
- A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.
- Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.
- Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 95, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.
- Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».
- Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».
- Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.
- RoboCop: Rogue City. DirectX 12. Прогулка по Детройту. Поле зрения — 80, улучшенное масштабирование — выкл., масштаб разрешения — 100, NRLL — выкл., графика — «Эпич.», высокое качество отражений — вкл.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2. DirectX 12. Миссия «Утрата». Разрешение рендеринга — исходное, масштабирование разрешения — TAA, окружающее затенение с трассировкой лучей — выкл., предустановка качества — «Ультра», качество физики — по умолчанию, размер роя на заднем плане — по умолчанию, симуляция ткани — «Высокое».
- Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, размытие в движении — вкл. (33 %), готовые настройки графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, дополнительные настройки графики (разное) — «Высоко», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высоко», Mip Bias — 100 %.
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — выкл., Lumen Software RT Quality — «High», TAA, Upscaling Technique — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.
Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование проводилось в среде Windows 11 с последними актуальными предустановленными обновлениями, драйверами и сопутствующим программным обеспечением. Микрокоды центральных процессоров (со всеми заплатками и улучшениями) так же обновлены до последних релизных версий.
|Анализ игровой производительности продвинутой сборки AMD (осень 2025 года), Настройки графики 1, FPS (больше — лучше)
|
|Full HD
|WQHD
|Ultra HD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Counter-Strike 2
|443
|240
|320
|181
|180
|91
|Baldur’s Gate III
|181
|109
|167
|102
|109
|64
|A Plague Tale: Requiem
|158
|109
|114
|84
|65
|53
|Kingdom Come Deliverance II
|92
|72
|76
|60
|48
|41
|Red Dead Redemption 2
|175
|134
|144
|116
|96
|80
|RoboCop: Rogue City
|129
|85
|91
|68
|52
|41
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|159
|134
|118
|105
|61
|54
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|131
|96
|105
|79
|66
|53
|Horizon Zero Dawn Remastered
|181
|117
|152
|102
|92
|70
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|158
|112
|114
|92
|60
|51
|Cyberpunk 2077
|128
|82
|108
|77
|50
|36
|Black Myth: Wukong
|67
|57
|52
|46
|32
|28
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|95
|62
|68
|46
|39
|29
|Alan Wake 2
|137
|96
|98
|71
|55
|40
|Assassin’s Creed Shadows
|64
|54
|53
|46
|34
|30
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 7800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
|Анализ игровой производительности продвинутой сборки Intel (осень 2025) года, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше)
|
|Full HD
|WQHD
|Ultra HD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Counter-Strike 2
|443
|218
|320
|181
|179
|92
|Baldur’s Gate III
|148
|100
|142
|93
|110
|78
|A Plague Tale: Requiem
|155
|107
|114
|84
|65
|53
|Kingdom Come Deliverance II
|92
|72
|76
|60
|48
|41
|Red Dead Redemption 2
|168
|120
|144
|115
|97
|80
|RoboCop: Rogue City
|123
|94
|89
|74
|51
|45
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|143
|123
|115
|103
|61
|54
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|121
|91
|102
|79
|66
|53
|Horizon Zero Dawn Remastered
|158
|109
|138
|95
|88
|67
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|149
|106
|111
|89
|60
|52
|Cyberpunk 2077
|118
|85
|108
|80
|50
|37
|Black Myth: Wukong
|67
|57
|52
|46
|32
|28
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|95
|62
|68
|46
|39
|29
|Alan Wake 2
|133
|93
|98
|71
|55
|40
|Assassin’s Creed Shadows
|62
|52
|51
|45
|34
|30
|Стенд:
• Intel Core i7-14700KF;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);
• MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI;
• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты сборки c Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080
На графиках, закрепленных выше, за 100 % приняты результаты сборки, использующей центральный процессор Ryzen 7 9800X3D, видеокарту MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC и 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5-6400 с настроенными таймингами (всеми). Если вы читаете «Компьютер месяца», то знаете, что это тоже один из вариантов продвинутой сборки в его, так сказать, максимально возможной конфигурации. Если мы говорим об играх, то дальнейшим развитием такой системы, влияющим хоть как-то на увеличение кадровой частоты в играх, станет только установка GeForce RTX 5090.
На мой взгляд, нынешняя продвинутая сборка «Компьютера месяца» в ее базовой комплектации обладает достойной игровой производительностью. Приложения подробны разношерстные. На примере Counter-Strike 2 видно, что высокий (трехзначный) FPS наблюдается даже в 4K-разрешении. Следовательно, под такого рода развлечения смело можно брать быстрый монитор с высокой частотой вертикальной развертки. Есть в списке и игры-бенчмарки — назвать их как-то иначе язык не поворачивается. Специально или случайно так задумывалось, но те же Black Myth: Wukong и Assassin’s Creed Shadows разрабатывались с учетом использовании ИИ-функций современных видеокарт, а именно технологий, отвечающих за масштабирование разрешения и генерацию дополнительных кадров.
2K-разрешение — фокусное для продвинутой сборки. Здесь GeForce RTX 5070 Ti чувствует себя очень даже уверенно, а средние 60+ кадров в секунду получены в 13 случаях из 15. При этом комфортная для глаз и плавная для геймплея картинка, по моим наблюдениям, получена везде.
Переход от разрешения WQHD к Ultra HD дается за счет серьезного «обвала» фреймрейта. Действительно, средняя кадровая частота падает на 40 %. Другими словами, с выставленными настройками качества графики (преимущественно — максимальное, но без RT-функций) играть становится некомфортно в трех случаях из пятнадцати. Условно комфортный FPS получен еще в двух случаях — речь про Kingdom Come Deliverance II и Cyberpunk 2077. Интересно, что разработчики второй части весьма занимательных похождений Индржиха прямо заявляют нам, геймерам: режим качества графики «Экспериментальный» разработан для будущих поколений графических процессоров AMD, Intel и NVIDIA. А пока имеем, что имеем.
Итог простой: все современные игры протестировать невозможно, но очевидно, что продвинутая сборка 2025 года выпуска справится с любым ААА-релизом в разрешении WQHD и ниже — в том числе и с новинками этой осени, а также всего 2026 года. Не исключено, что далеко не везде удастся выкрутить ползунки качества графики на максимум. И я продолжаю настаивать, что в играх визуальная составляющая стоит далеко не на первом месте. К тому же нередко пользователь самостоятельно, без подсказок, не отличит высокое качество от максимального, к примеру.
В главных ролях в обеих вариантах продвинутой сборки выступила видеокарта с дл-и-и-и-нющим названием MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS — впрочем, на этом ее минусы закончились. Устройство оснащено внушительного размера кулером TRI FROZR. В основе системы охлаждения лежат три вентилятора STORMFORCE и большой двухсекционный радиатор с четырьмя тепловыми трубками.
Видеокарта — холодная и работает очень тихо. Каркас устройства усилен при помощи металлического бекплейта. За надежность устройства беспокоиться тоже не приходится, так как подсистема питания GPU и чипов памяти работает по схеме 15+3. В состав каждого накала включена силовая сборка Monolithic MPS MP87993, выдерживающая нагрузку до 50 А.
Подробный обзор GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS скоро выйдет на нашем сайте. А еще вместе с комплектующими MSI, необходимыми для тестов, к нам приехал монитор MAG 271QPX QD-OLED E2. За столь грузным названием скрывается качественная 26,5-дюймовая OLED-панель, поддерживающая 2K-разрешение. Ее яркость составляет 1000 нит в режиме HDR, а контрастность стремится к бесконечности. Частота вертикальной развертки составляет 240 Гц — самое то для «быстрых» игр по типу CS 2 и Dota 2. Устройство оснащено удобной и мощной подставкой и поддерживает все современные интерфейсы, включая USC Type-C.
⇡#Тезис второй: установка более быстрой видеокарты — не панацея
Давайте взглянем на быстродействие продвинутой сборки под другим углом. Протестируем систему в пяти играх с действительно максимальным качеством графики — с включенной трассировкой лучей и без использования каких-либо функций технологии DLSS (за исключением DLAA). Список с настройками прилагается (настройки графики 2):
- The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — вкл., глобальное освещение с трассировкой лучей — «Высокое», отражения, тени и рассеянное затенение с трассировкой лучей — вкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.
- Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — вкл., отражения, солнечные тени и локальные тени — вкл., освещение с трассировкой лучей — «Невероятное», трассировка пути — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.
- Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», трассировка — вкл., настройки рейтрейсинга — «Выс.»
- Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — вкл., Lumen Hardware RT Lightning Mode — «Ultra», TAA, Upscaling Technique — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.
|Анализ игровой производительности продвинутой сборки, Настройки графики 2, FPS (больше — лучше)
|
|Full HD
|WQHD
|Ultra HD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|88
|68
|62
|51
|34
|28
|Cyberpunk 2077
|81
|58
|53
|41
|26
|21
|Black Myth: Wukong
|48
|39
|31
|26
|15
|13
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|79
|54
|58
|42
|35
|26
|Alan Wake 2
|63
|46
|42
|31
|21
|16
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 7800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
Да, читателей 3DNews не проведешь. Даже такие настройки качества графики нельзя в полной мере считать максимальными. Например, в «Киберпанке» использовались RT-функции, но трассировка пути была отключена — эта технология в высоких разрешениях без апскейлинга и фреймгенерации будет «по зубам» какой-нибудь GeForce RTX 7090, полагаю — и то не факт. В случае с GeForce RTX 5070 Ti в разрешении Full HD комфортный FPS обеспечен в четырех случаях из пяти. Как и положено, из толпы выбивается китайский ААА-проект Black Myth: Wukong. В 2K-разрешении к нему добавляется Alan Wake 2. На производительность видеокарты в Ultra HD больно смотреть во всех смыслах этого слова. Очевидно, здесь и сейчас, при таких настройках качества графики, не обойтись без «костылей» в виде DLSS. Насколько это отразится на вашем самолюбии — решайте сами, уважаемые читатели. Есть вещи, который вряд ли изменятся в ближайшее время. Если мы говорим про AAA-игры в разрешении Ultra HD, то придется свыкнуться с мыслью, что комфортный высокий FPS в такой «среде обитания» допустим только вместе с фирменными технологиями масштабирования AMD, Intel и NVIDIA.
|Анализ игровой производительности сборки с Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080, Настройки графики 2, FPS (больше — лучше)
|
|Full HD
|WQHD
|Ultra HD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|102
|78
|74
|63
|41
|35
|Cyberpunk 2077
|99
|74
|64
|49
|32
|27
|Black Myth: Wukong
|56
|46
|36
|31
|18
|16
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|91
|64
|68
|51
|42
|32
|Alan Wake 2
|75
|55
|50
|37
|26
|20
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 9800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
Доказать мои слова несложно. В тех же играх с теми же настройками замена GeForce RTX 5070 Ti на GeForce RTX 5080 несильно меняет общую картину. Играть в разрешении Ultra HD без использования DLSS — с о-о-о-чень большой натяжкой — комфортно только в третьем «Ведьмаке».
К сожалению, у меня под рукой не оказалось GeForce RTX 5090, но наши тесты показывают, что она опережает GeForce RTX 5080 в высоких разрешениях где-то на 37 %. Значит, в Black Myth: Wukong средний фреймрейт увеличится с 18 до 25 FPS, а в Alan Wake 2 — с 26 до 35 FPS. Даже в The Witcher 3: Wild Hunt CE мы не увидим средних 60 кадров в секунду. Такой апгрейд очень выручает (нет). А ведь стоимость GeForce RTX 5090 в сетевых магазинах страны начинается с 248 000 рублей.
⇡#Тезис третий: не сбрасывайте со счетов Radeon
В продвинутой сборке рекомендуется не только GeForce RTX 5070 Ti, но и Radeon RX 9070 XT. Больший акцент на первую модель сделан по очень простой причине: эту видеокарту чаще выбираете вы, геймеры. К концу года, согласно статистике Steam, доля владельцев GeForce RTX 5070 Ti составляет 0,72 %. Radeon RX 9070 XT в списке не значится вовсе (у GeForce RTX 5080, кстати, 0,71 %). В сетевых магазинах страны на одну кастомную модель с графическим чипом AMD Navi 48 XTX приходится три версии с процессором NVIDIA.
|Сравнение производительности видеокарт в разрешении WQHD, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше)
|
|GeForce RTX 5070 Ti
|GeForce RTX 4080
|GeForce RTX 5080
|Radeon RX 9070 XT
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Counter-Strike 2
|332
|181
|338
|191
|391
|222
|268
|172
|Baldur’s Gate III
|188
|107
|198
|114
|206
|123
|190
|133
|A Plague Tale: Requiem
|115
|87
|121
|95
|138
|107
|119
|89
|Kingdom Come Deliverance II
|76
|60
|66
|52
|91
|71
|61
|50
|Red Dead Redemption 2
|144
|117
|155
|124
|168
|133
|158
|128
|RoboCop: Rogue City
|96
|76
|98
|81
|105
|85
|100
|83
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|118
|105
|113
|99
|141
|126
|107
|96
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|107
|80
|112
|86
|124
|95
|95
|70
|Horizon Zero Dawn Remastered
|155
|108
|163
|114
|178
|120
|173
|120
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|114
|97
|118
|100
|138
|113
|106
|94
|Cyberpunk 2077
|111
|83
|108
|79
|133
|96
|111
|70
|Black Myth: Wukong
|52
|46
|55
|48
|62
|54
|52
|46
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|69
|49
|68
|48
|79
|56
|68
|50
|Alan Wake 2
|93
|67
|94
|68
|111
|82
|98
|67
|Assassin’s Creed Shadows
|54
|46
|58
|49
|62
|54
|55
|48
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 9800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC, MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS, MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO, GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты GeForce RTX 5070 Ti
Однако все это не делает Radeon RX 9070 XT плохой видеокартой для современных игр. Стоимость «красного» флагмана в сентябре начиналась с 72 000 рублей. Самые недорогие версии GeForce RTX 5070 Ti обойдутся вам на 10 000 рублей дороже (+14 % к цене). Цены на GeForce RTX 5080 стартуют с 110 000 рублей — это +34 % к цене младшей Ti-версии.
Я протестировал несколько видеокарт в фокусном 2K-разрешении. В стенде использовалась платформа с наименее процессорозависимым CPU. Результаты оказались красноречивыми. В играх без трассировки лучей или с частичным использованием RT-функций Radeon RX 9070 XT проявляет себя не хуже GeForce RTX 5070 Ti, но нередко — лучше. Есть игры, «красный» флагман теснит даже GeForce RTX 5080. В таблице дополнительно указаны результаты GeForce RTX 4080 — эта видеокарта рекомендовалась в самых производительных сборках «Компьютера месяца» в прошлом году.
А теперь возьмем за 100 % результаты тестирования и цену сборки с GeForce RTX 5070 Ti. Тогда:
- установка Radeon RX 9070 XT удешевит системный блок на 5 %, а производительность снизится на 3 % в среднем;
- установка GeForce RTX 5080 удорожит сборку на 15 %, но быстродействие в играх увеличится на 17 %.
Выходит, в рамках продвинутой сборки замена одной видеокарты на другую выглядит адекватно: сколько за системный блок заплатили — столько FPS в играх и получили.
|Анализ игровой производительности продвинутой сборки, Настройки графики 2, FPS (больше — лучше)
|
|Full HD
|WQHD
|Ultra HD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|77
|63
|56
|49
|32
|23
|Cyberpunk 2077
|70
|45
|44
|29
|22
|14
|Black Myth: Wukong
|24
|19
|15
|12
|7
|6
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|76
|57
|59
|45
|35
|26
|Alan Wake 2
|49
|34
|32
|22
|15
|10
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 9800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты GeForce RTX 5080
Есть, правда, у Radeon RX 9070 XT один небольшой нюанс: видеокарта заметно отстает от GeForce RTX 5070 Ti в играх с включенными RT-функциями: в Full HD и WQHD — на 18 % в среднем, в Ultra HD — на 24 %.
⇡#Тезис четвертый: ставка на зрелые платформы
Весь год в сборках «Компьютера месяца» рекомендовались платформы AM4, AM5 и LGA1700. В последнее время их осталось две. При этом я держу руку на пульсе и периодически освежаю информацию о массовой платформе LGA1851, чипах Arrow Lake и их доступности. Сегодня у Intel есть всего один путь к успеху: хоть как-то конкурировать с AMD в настольном сегменте получится только путем ценовой войны. Ситуация — неоднозначная, но давайте обо всем по порядку.
Что точно можно утверждать: на сегодняшний день лучшей платформой для игр является AM5. К тому же платы на базе чипсетов 600- и 800-й серий приютят минимум еще одно поколение центральных процессоров. Все очень просто: конкурентов у серии чипов Ryzen 9000X3D попросту нет — и даже если новые «камни» AMD получат минимальный прирост производительности, это все равно будет лучше, чем ничего. Массовым платформам LGA1700 и LGA1851 в этом вопросе крыть нечем.
Тестирование сборок AMD проводилось при помощи MSI MPG X870E CARBON WIFI — подробный обзор этой матплаты выходил на нашем сайте. Перед вами модель, обеспечивающая максимальную функциональность платформы AM5 — круче на данный момент быть не может. Так, устройство поддерживает несколько портов PCI Express 5.0 (как для дискретных устройств, так и для M.2-накопителей) — всего можно установить до четырех быстрых SSD. Беспроводное соединение организовано за счет контроллера Qualcomm QCNCM865, совместимого со всеми современными стандартами, включая Wi-Fi 7. Проводной интернет доступен за счет 5- и 2,5-гигабитных процессоров Realtek. Звуковой кодек — крутой. На I/O-панели выведено сразу два порта USB4 и еще (!) 11 разъемов USB разных типов, минимальная пропускная способность которых достигает 10 Гбит/с. Есть на плате и внутренний разъем USB 3.2 Gen2x2.
А еще инженеры MSI оснастили MPG X870E CARBON WIFI кнопками включения и перезагрузки системы, но вообще во время сборки и диагностики игрового ПК вам помогут сразу несколько инструментов и разъемов. Так, рядом со слотами DIMM расположены линейка светодиодов EZ Debug и индикатор POST-сигналов. На I/O-панели реализовано сразу три механических кнопки. Первая (Flash BIOS Button) отвечает за автономное обновление прошивки (без процессора и памяти); вторая (Clear CMOS Button) нужна для сброса настроек BIOS; третья (Smart Button) выполняет одну из четырех функций: перезагрузку системы, включение/выключение подсветки, загрузку «безопасных» настроек и включение максимальной частоты вращения вентиляторов. Функциональность клавиши настраивается в BIOS платы.
Наконец, конвертер питания флагманского устройства MSI работает по схеме «18+2+1» — в состав двадцати фаз, отвечающих за VCore и SoC, входят силовые сборки Renesas R2209004, выдерживающие нагрузку до 110 А каждая. Уже этого факта достаточно, чтобы понять, что MPG X870E CARBON WIFI выдержит любую нагрузку, создаваемую процессорами Ryzen. Управляет полевыми транзисторами 12-канальный ШИМ-контроллер Renesas RAA229620 — значит, в действительности схему работы VRM-зоны правильнее описать формулой «9+2+1» с параллельным подключением силовых сборок VCore в цепь. Единственная фаза, отведенная для работы встроенной графики, использует суперферритовый дроссель Alpha&Omega AOZ5516QI на 55 А. Элементы силовых узлов платы охлаждаются двумя радиаторами внушительного размера. Алюминиевые блоки связаны в единую систему при помощи одной медной теплотрубки.
⇡#Тезис пятый: экономить — можно
Разовьем тему. В таблицах «Компьютера месяца» я даю различные рекомендации по модернизации сборок — в том числе и с целью экономии денежных средств. Вариантов — несколько. В первом случае мы откатываемся к использованию менее дорогого железа: в рамках продвинутой сборки в сентябре я предлагаю заменить существующие модели на чипы Ryzen 7 7700 и Core i5-14600KF — экономия окажется заметной (ведь к более простым «камням» можно докупить материнскую плату и кулер попроще) даже при бюджете в 150-200 тысяч рублей. Во втором предлагается приобрести необходимый товар у так называемых перекупов. Например, Ryzen 7 9800X3D, ввезенный из Китая, стоит несильно больше Ryzen 7 7800X3D, продаваемого в сетевых магазинах страны.
Конечно же, никто не запрещает вам сэкономить в продвинутой сборке на всем: какая-никакая выгода, но будет. Однако в рамках этого спецвыпуска мы остановимся на центральных процессорах и материнских платах.
|Сравнение игровой производительности центральных процессоров AMD, Настройки графики 1, Full HD, FPS (больше — лучше)
|
|Ryzen 7 7700 (PBO, CO)
|Ryzen 7 9700X
|Ryzen 7 7800X3D
|Ryzen 7 9800X3D
|Ryzen 7 9800X3D + настройка ОЗУ
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Counter-Strike 2
|472
|197
|497
|204
|509
|264
|509
|274
|532
|279
|Baldur’s Gate III
|123
|80
|136
|89
|181
|109
|216
|127
|228
|134
|A Plague Tale: Requiem
|179
|119
|184
|119
|186
|131
|186
|134
|189
|135
|Kingdom Come Deliverance II
|112
|87
|112
|87
|112
|87
|112
|87
|112
|87
|Red Dead Redemption 2
|180
|128
|185
|131
|198
|143
|199
|145
|200
|148
|RoboCop: Rogue City
|140
|101
|145
|107
|143
|99
|143
|99
|143
|99
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|136
|117
|147
|123
|161
|139
|191
|163
|194
|166
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|100
|71
|115
|81
|145
|106
|145
|106
|145
|106
|Horizon Zero Dawn Remastered
|160
|105
|169
|110
|189
|121
|211
|134
|218
|142
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|133
|95
|147
|101
|167
|115
|183
|130
|190
|138
|Cyberpunk 2077
|106
|76
|113
|81
|128
|88
|148
|98
|161
|104
|Black Myth: Wukong
|78
|65
|79
|67
|79
|67
|79
|67
|79
|67
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|108
|73
|108
|73
|108
|73
|108
|73
|108
|73
|Alan Wake 2
|150
|105
|151
|107
|152
|107
|152
|109
|153
|110
|Assassin’s Creed Shadows
|73
|63
|73
|63
|73
|63
|73
|63
|73
|63
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 7700, AMD Ryzen 7 9700X, AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen 7 9800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты Ryzen 7 9800X3D вкупе с настроенной DDR5-памятью
Все процессоры были протестированы в режиме по умолчанию — за исключением Ryzen 7 7700. Его производительность я подтянул до уровня Ryzen 7 7700X, обеспечив при этом меньшие нагрев и энергопотребление, чем у полноценной X-версии. В стенде использовалась GeForce RTX 5080. Эталонными результатами будем считать уровень быстродействия связки с Ryzen 7 9800X3D и настроенной оперативной памятью. Ryzen 7 7700 в сетевых магазинах страны стоит в районе 22 000 рублей, у перекупов — 17-18 тысяч. За Ryzen 7 9700X просят 28 000 рублей.
Я долго думал, какую видеокарту использовать в стенде. С одной стороны, логичнее провести все тесты вместе с GeForce RTX 5070 Ti — все же этот игровой ускоритель находится в фокусе продвинутой сборки. С другой стороны, конфигурация «Компьютера месяца» подразумевает использование в том числе и GeForce RTX 5080. В любом случае эффект процессорозависимости заметен только в разрешении Full HD. Здесь переход с Ryzen 7 7800X3D на Ryzen 7 7700 снизит кадровую частоту в играх в среднем 11-13 %. Есть игры, в которых FPS не изменится — речь идет про ААА-проекты с высокими системными требованиями, такими как Kingdom Come Deliverance II и Assassin’s Creed Shadows. Значит, с выходом новых «графонистых» игр разница между чипами только сократится. Есть игры с ощутимым разрывом в показателях кадровой частоты — правда, ощутимым лишь в таблицах. Например, Ryzen 7 7800X3D опережает Ryzen 7 7700 на 36 % в Baldur’s Gate III и на 16 % — в Cyberpunk 2077. Но комфортно играть оказывается и там, и там.
|Сравнение игровой производительности центральных процессоров Intel, Настройки графики 1, Full HD, FPS (больше — лучше)
|
|Core i5-14600KF
|Core i7-13700KF
|Core i7-14700KF
|Core Ultra 7 265KF
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Counter-Strike 2
|486
|219
|490
|219
|500
|228
|462
|196
|Baldur’s Gate III
|133
|90
|141
|93
|148
|100
|129
|88
|A Plague Tale: Requiem
|182
|124
|183
|127
|183
|127
|180
|126
|Kingdom Come Deliverance II
|112
|87
|112
|87
|112
|87
|112
|87
|Red Dead Redemption 2
|180
|120
|180
|122
|182
|122
|173
|124
|RoboCop: Rogue City
|139
|99
|139
|99
|140
|101
|137
|101
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|143
|123
|144
|126
|148
|128
|137
|119
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|118
|89
|119
|90
|121
|91
|107
|80
|Horizon Zero Dawn Remastered
|157
|106
|165
|113
|169
|115
|165
|112
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|157
|111
|159
|113
|160
|114
|145
|105
|Cyberpunk 2077
|115
|84
|117
|85
|120
|90
|119
|88
|Black Myth: Wukong
|79
|67
|79
|67
|79
|67
|79
|67
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|108
|73
|108
|73
|108
|73
|104
|72
|Alan Wake 2
|149
|105
|149
|105
|152
|107
|150
|106
|Assassin’s Creed Shadows
|73
|63
|73
|63
|73
|63
|73
|63
|Стенд:
• Intel Core i5-14600KF, Intel Core i7-13700KF, Intel Core i7-14700KF, Intel Core Ultra 7 265KF;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);
• MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI, MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI;
• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты Ryzen 7 9800X3D вкупе с настроенной DDR5-памятью
Экономия на процессоре — это еще и способ сделать свою игровую систему холоднее и тише. При всех плюсах Core i7-14700KF этот чип обладает непомерным энергетическим аппетитом. По умолчанию для него выставлены лимиты мощности в размере 253 Вт. Однако мы знаем, что в действительности при снятии ограничений в рабочих приложениях энергопотребление 20-ядерника достигает 280-300 Вт в зависимости от того, насколько удачная модель вам попалась. В такой ситуации отказ от Core i7-14700KF в пользу Core i7-13700KF или Core i5-14600KF — это в том числе меры по созданию более холодной и тихой системы. Пусть и с некоторым незначительным падением кадровой частоты в играх.
В любом случае, какой бы центральный процессор, вы ни выбрали, его стабильная работа должна быть обеспечена правильно подобранной материнской платой. Детально этот вопрос разобран в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё об апгрейде игровых ПК и его необходимости». У любой материнской платы есть множество характеристик. В продвинутой сборке рекомендуются устройства, поддерживающие стандарт PCI Express 5.0. В то же время не случится ничего страшного, если вы сэкономите на плате и приобретете модель с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. Я протестировал систему с Core i7-14700KF и GeForce RTX 5080 при помощи модели MSI PRO B760-P II — сколько-нибудь заметная разница в игровой производительности наблюдается только в разрешении Full HD. Да и то полученные результаты в первую очередь связаны с использованием разных настроек BIOS, отладкой таймингов оперативной памяти, частотной стабильности внутренних шин и элементарной погрешностью измерений. В конце концов, на сегодняшний день GeForce RTX 5080 уступает в производительности GeForce RTX 4090 около 20 % в разрешении Ultra HD при использовании трассировки лучей. Если последней достаточно возможностей интерфейса PCI Express 4.0, то отчего такой пропускной способности вдруг не хватит более медленным GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 Ti? Вопрос риторический.
⇡#Тезис шестой: не забывайте про апгрейд своей системы
На продвинутой сборке можно/нужно не экономить. В базовом варианте предлагаются материнские платы с достойной функциональностью и качественной подсистемой питания. Ранее мы выяснили, что для платформы AM5 железо подбирается с учетом последующего апгрейда центрального процесса.
Я глубоко убежден, что возможности дорогих системных блоков надо использовать по максимуму. Продвинутые сборки AMD и Intel точно переживут еще один апгрейд видеокарты. В такой ситуации следует вложиться в покупку хорошего блока питания с приличным запасом мощности. Все еще актуальной считается статья «Компьютер месяца. Спецвыпуск: какой блок питания необходим современному игровому ПК». Даже в 2025 году, на мой взгляд, она полностью отвечает на весьма насущный вопрос: блок питания какой мощности выбрать? Смотрите:
- сборка с Core i5-13600KF (245 Вт) и GeForce RTX 4070 Ti (284) потребляет до 396/573 Вт соответственно;
- вариант с Core i7-13700KF (313 Вт) и GeForce RTX 4080 (322 Вт) — до 495/690 Вт;
- конфигурация с Core i9-13900K (356 Вт) и GeForce RTX 4090 (449 Вт) — до 627/850 Вт.
В скобках указано пиковое энергопотребление процессора и видеокарты, которого мне удалось достичь. Полученные данные легко спроецировать на современное железо — будь то чипы Intel поколения Core 14 и видеокарты серии GeForce RTX 50. Как мы знаем, изменений в плане энергопотребления случилось немного, а платформы AM5 и LGA1851 и вовсе обладают лучшей энергоэффективностью. Выходит, для продвинутой сборки будет вполне достаточно источника питания на честные 750-850 Вт. Однако представленные в «Компьютере месяца» конфигурации рассчитаны в том числе и на апгрейд видеокарты. Значит, следуя этому критерию, я обязан закладывать в итоговый список комплектующих качественный БП мощностью 1 кВт — вдруг кто-то захочет со временем обзавестись игровым адаптером на 450-600 Вт.
В сентябре в «Компьютере месяца» в качестве примера в продвинутой сборке была указана модель MSI MAG A1000GL PCIE5 на 1000 Вт. Для тестов мне предоставили версию чуть мощнее — MAG A1250GL PCIE5 на 1250 Вт. Оба устройства обладают честными ваттами — это значит, что вся заявленная мощность передается по 12-вольтовой линии. Оба блока питания соответствуют энергетическому сертификату 80 PLUS Gold. Устройства оснащены полноценным разъемом 12V-2x6, передающим до 600 Вт электроэнергии. Пластиковый коннектор окрашен в желтый цвет — таким образом, производитель снижает вероятность неправильного подключения разъема к видеокарте. Кабель-менеджмент здесь — полностью модульный. MAG A1250GL PCIE5 без проблем запитает и самые мощные видеокарты AMD, оснащенные до четырех разъемов PCI-E 6+2. За охлаждение компонентной базы отвечает 135-мм вентилятор с долговечным гидродинамическим подшипником.
Что интересно, все три массовые платформы, о которых мы говорим в статье, поддерживают стандарт PCI Express 5.0 — причем не только для слотов расширения материнской платы. В тестовых стендах использовался твердотельный накопитель MSI SPATIUM M580. В 2-терабайтной модели размещен DRAM-буфер на 4 Гбайт. Она обеспечивает линейные скорости чтения и записи до 14600 и 12700 Мбайт/с соответственно. Живучесть M580-го заявлена на уровне 1400 Тбайт или 1 600 000 часов. Гарантия составляет 5 лет. В основе SSD лежит контроллер Phison E26. Максимальная производительность устройства обеспечивается в том числе за крупного радиатора, оснащенного тремя медными теплотрубками.
⇡#Тезис седьмой: массовая платформа Intel LGA1851 не так уж плоха
Среди энтузиастов, блогеров и просто так прохожих принято критиковать массовую платформу LGA1851. По большей части чипы Arrow Lake и сопутствующее железо есть за что ругать. Мы знаем, что эти процессоры получили очень быстрые P-ядра Lion Cove. По производительности E-ядра Skymont вполне сравнимы с P-ядрами Raptor Cove (на одинаковой тактовой частоте), но потребляют они при этом почти на 40 % меньше энергии. Однако отказ от технологии Hyper-Threading и чиплетная конструкция прочих узлов центральных процессоров нивелировала весь потенциал серии Core Ultra. Например, Core Ultra 7 265K(F) лучше справляется со счетными задачами вроде рендеринга, в то время как Core i7-14700K(F) выигрывает у более новой модели в приложениях для работы с изображениями и видео, а также при архивации и компиляции кода. В играх, при использовании графики уровня GeForce RTX 5090, в разрешении Full HD Core Ultra 7 265K(F) проигрывает Core i7-14700K(F) примерно 9 % по среднему FPS и 8 % — по минимальному. Не такая большая разница — заметят некоторые. Однако надо понимать, что новая платформа предлагает меньшую производительность за большую цену — и ведь кто-то же в Intel дал добро на выпуск такой продукции.
|Анализ игровой производительности сборки на базе платформы Intel LGA1851, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше)
|
|Full HD
|WQHD
|Ultra HD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Counter-Strike 2
|420
|193
|319
|175
|179
|92
|Baldur’s Gate III
|129
|88
|129
|88
|110
|78
|A Plague Tale: Requiem
|154
|111
|113
|86
|64
|53
|Kingdom Come Deliverance II
|92
|72
|76
|60
|48
|41
|Red Dead Redemption 2
|165
|119
|143
|108
|97
|77
|RoboCop: Rogue City
|123
|89
|89
|74
|51
|45
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|137
|119
|115
|103
|61
|54
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|105
|80
|95
|76
|65
|52
|Horizon Zero Dawn Remastered
|161
|109
|140
|97
|89
|69
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|138
|100
|111
|88
|60
|52
|Cyberpunk 2077
|115
|84
|107
|78
|50
|37
|Black Myth: Wukong
|67
|57
|52
|46
|32
|28
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|93
|62
|68
|46
|39
|29
|Alan Wake 2
|129
|91
|97
|70
|55
|40
|Assassin’s Creed Shadows
|61
|52
|51
|45
|34
|30
|Стенд:
• Intel Core Ultra 7 265KF;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);
• MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI;
• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты сборки c Core i7-14700KF и GeForce RTX 5070 Ti
Что интересно, при использовании в системе GeForce RTX 5070 Ti разница между Core Ultra 7 265K(F) и Core i7-14700K(F) становится совсем мизерной — наши графики это наглядно демонстрируют. Значит, платформу LGA1851 вполне можно рассматривать в качестве достойной альтернативы для продвинутой сборки. Надеюсь, падение цен на чипы серии Core Ultra 200 продолжится и далее.
В любом случае у того же Core Ultra 7 265KF есть еще один неоспоримый плюс: максимальное энергопотребление чипа достигает 220 Вт — это даже меньше, чем у Core i7-13700KF. В это же время потенциал Core i7-14700K(F) искусственно ограничен и составляет 253 Вт. К такому энергопотреблению 20-ядерник поколения Raptor Lake приходит уже при загрузке 17 потоков из 28. Интересно, что в играх Core Ultra 7 265KF потребляет и греется меньше и Core i7-14700K(F), и Ryzen 7 9800X3D — разница не существенная, но она все же есть. Для некоторых пользователей эти параметры тоже важны.
Тестирование LGA1851-сборки проводилось при помощи материнской платы MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI. Устройство — топовое и бескомпромиссное, и этим все сказано. На самом деле, материнская плата очень похожа на модель MPG X870E CARBON WIFI. Здесь есть поддержка Thunderbolt 4 и россыпь быстрых USB- портов. Материнка оснащена 5-гигабитным сетевым контроллером и чипом Intel Killer BE1750x с поддержкой Wi-Fi 7. При этом на плате распаяно сразу пять M.2-портов — к основному слоту подведено четыре линии PCI Express 5.0. Все посадочные места оснащены быстросъемными алюминиевыми радиаторами. Наконец, конвертер питания MPG Z890 EDGE TI WIFI работает по схеме «16+1+1+1» — в какой-то степени немного жалко, что для платформы LGA1851 так и не выйдет ни одного центрального процессора, способного по-настоящему нагрузить эту матплату.
⇡#Тезис восьмой: выбрать оперативную память — просто
Нередко в комментариях к «Компьютеру месяца» раздаются призывы использовать в продвинутой сборке как можно более быстрые комплекты оперативной памяти. Стандартные наборы, работающие на эффективной частоте 6000 или 6400 МГц, энтузиастов не устраивают. Я действую хитрее: нередко рекомендую комплект объемом 48 Гбайт, который при желании можно здорово разогнать. Но есть ли в этом большой смысл?
Заявляю без какого-либо преувеличения: в 3DNews досконально изучены возможности DDR5-памяти. Не верите? Тогда пройдите по следующим ссылкам:
Перечень, кстати, получился неполным, но и его будет вполне достаточно.
|Изменение игровой производительности сборки AMD в зависимости от используемой оперативной памяти, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше)
|
|DDR5-6400 (32-39-39-84)
|DDR5-6400 (30-37-37-49)
|
|Full HD
|WQHD
|Full HD
|WQHD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Baldur’s Gate III
|181
|109
|167
|102
|188
|111
|174
|109
|A Plague Tale: Requiem
|158
|109
|114
|84
|158
|109
|117
|88
|Kingdom Come Deliverance II
|92
|72
|76
|60
|96
|73
|76
|61
|Red Dead Redemption 2
|175
|134
|144
|116
|176
|134
|145
|117
|RoboCop: Rogue City
|129
|85
|91
|68
|130
|90
|93
|71
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|159
|134
|118
|105
|164
|143
|119
|105
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|131
|96
|105
|79
|140
|100
|107
|80
|Horizon Zero Dawn Remastered
|181
|117
|152
|102
|187
|124
|153
|105
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|158
|112
|114
|92
|161
|115
|114
|93
|Cyberpunk 2077
|128
|82
|108
|77
|137
|97
|115
|86
|Black Myth: Wukong
|67
|57
|52
|46
|67
|57
|52
|46
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|95
|62
|68
|46
|95
|62
|68
|46
|Alan Wake 2
|137
|96
|98
|71
|137
|96
|98
|71
|Assassin’s Creed Shadows
|64
|54
|53
|46
|64
|54
|53
|46
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 7800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт;
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты сборки c Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 5070 Ti и памятью DDR5-6400 (32-39-39-84)
Прочитали? Тогда вы знаете, что для платформы AM5 лучше подходит память с низкими таймингами. Напомню, что процессоры серий Ryzen 7000 и Ryzen 9000 собираются из полупроводниковых кристаллов двух типов: CCD-чиплетов (Core Complex Die), в которых размещаются вычислительные ядра, и чиплета IOD (I/O Die), отвечающего за работу всех внешних интерфейсов. Контроллер памяти, согласно этому подходу, располагается в IOD, то есть фактически он отделен от ядер. Такое физическое отдаление требует связи чиплетов специальной шиной Infinity Fabric, верхняя граница частоты которой составляет 2000-2100 МГц. Контроллер памяти чипов Ryzen в большинстве случаев «тянет» реальную частоту не выше 3000-3200 МГц. Выход за эти границы снижает частоту контроллера до 2000 МГц из-за переключения в режим тактования с делителем 1:2 — процессоры с быстрой оперативной памятью работают медленнее.
Вот и получается, что ощутимого прироста производительности реально достичь путем снижения основных и дополнительных (вторичных и третьичных) задержек. В некоторых случаях от этого действия есть толк: например, если вы играете в популярные онлайн-проекты, в которых важен высокий FPS и плавная картинка. Тогда, да, есть смысл поиграться с настройкой таймингов. В остальных случаях я не вижу мотивации заморачиваться над выбором ОЗУ и его настройкой.
|Изменение игровой производительности сборки Intel в зависимости от используемой оперативной памяти, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше)
|
|Core i7-14700KF, GeForce RTX 5070 Ti, DDR5-6400 (32-39-39-84)
|Core i7-14700KF, GeForce RTX 5070 Ti, DDR5-7800 (36-48-48-60)
|
|Full HD
|WQHD
|Full HD
|WQHD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Baldur’s Gate III
|148
|100
|142
|93
|161
|108
|157
|103
|A Plague Tale: Requiem
|155
|107
|114
|84
|155
|109
|114
|85
|Kingdom Come Deliverance II
|92
|72
|76
|60
|92
|72
|76
|60
|Red Dead Redemption 2
|168
|120
|144
|115
|172
|121
|145
|115
|RoboCop: Rogue City
|123
|94
|88
|74
|125
|100
|90
|75
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|143
|123
|115
|103
|150
|133
|116
|104
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|121
|91
|102
|79
|121
|91
|102
|79
|Horizon Zero Dawn Remastered
|158
|109
|138
|95
|166
|114
|140
|97
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|149
|106
|111
|89
|160
|110
|116
|91
|Cyberpunk 2077
|118
|85
|108
|80
|127
|94
|112
|84
|Black Myth: Wukong
|67
|57
|52
|46
|67
|57
|52
|46
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|95
|62
|68
|46
|95
|62
|68
|46
|Alan Wake 2
|133
|93
|98
|71
|134
|94
|98
|71
|Assassin’s Creed Shadows
|62
|52
|51
|45
|62
|52
|51
|45
|Стенд:
• Intel Core i7-14700KF;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт;
• MSI PRO B760-P II;
• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
*За 100 % приняты результаты сборки c Core i7-14700KF, GeForce RTX 5070 Ti и памятью DDR5-6400 (32-39-39-84)
Эти слова относятся и к массовым платформам Intel — в отличие от AMD, чипы Core разных поколений лучше реагируют на увеличение эффективной частоты модулей. Эффект, впрочем, в системе с видеокартой класса GeForce RTX 5070 Ti достигается чисто гомеопатический.
⇡#Тезис девятый: любой ПК надо настраивать
Запомните одно простое правило: любой системный блок надо настроить — и чем выше производительность системы, тем заметнее окажется эффект. На сегодняшний день мы видим разный подход в исполнении — у каждой компании есть свои особенности и недоработки. Так, чипы Intel, начиная с серий Core i7, обладают неадекватно высоким энергопотреблением, увеличивающим критерии по выбору материнской платы и системы охлаждения. Даже у Core i5-14600KF этот параметр приближается к 200 Вт. Процессоры AMD — даже 12- и 16-ядерные модели — потребляют не больше 200 Вт, но из-за конструктивных особенностей охлаждать их оказывается ненамного проще. Подробный ликбез о том, почему настройка мощного ПК необходима и как это сделать самостоятельно, дан в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё о настройке игрового ПК» — не вижу смысла повторяться. Естественно, чем более качественные комплектующие используются в системном блоке — тем сильнее у нас развязаны руки.
В частности, в продвинутой сборке «Компьютера месяца» я нередко рекомендую разнообразные модели необслуживаемых СЖО с трехсекционным радиатором. В стенде использовалась MSI MAG CORELIQUID I360 — эта «водянка» доступна как в черном, таки и в белом цвете. Установка и крепление устройства — элементарнейшее за счет применения универсальной системы UNI Bracket. Поддерживаются все современные массовые платформы. Радиатор СЖО оснащен специальной крышкой, скрывающей провода установленных вентиляторов. Сами крыльчатки оснащены RGB-подсветкой — как и кожух водоблока. В сборе система выглядит стильно и опрятно.
Детальный обзор MAG CORELIQUID I360 выходил на нашем сайте. Система охлаждения удостоена награды «3DNews рекомендует» — за высокую эффективность охлаждения, когда устройство справляется с крайне высокой нагрузкой, и низкий уровень шума вентиляторов в сравнении с конкурентами. Помпа СЖО работает бесшумно. Радует и увеличение гарантийного срока с трех до пяти лет.
⇡#Тезис десятый: сборка ПК = бесконечное творчество
Что ж, пора закругляться. Напоследок выскажу одну очень простую вещь: игровой системный блок с определенным уровнем быстродействия можно собрать десятками различных способов — если не сотнями. На фотографиях ниже наглядно показано, какой продвинутая сборка может получиться у вас.
Этот материал не вышел бы без поддержки компании MSI. Так сложилось, что производителю компьютерной техники захотелось подсветить дорогие комплектующие, лишенные компромиссов. Продвинутая сборка может быть и такой, если вы того сами пожелаете. Для большей наглядности я собрал следующую систему:
- центральный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;
- система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I360;
- оперативная память Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K;
- материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI;
- видеокарта MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;
- твердотельный накопитель MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
- блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт;
- корпус MSI MEG PROSPECT 700R;
- игровая периферия (клавиатура, мышь, коврик, монитор) MSI Vigor GK71 SONIC, MSI Clutch GM51 Lightweight, MSI AGILITY GD60, MSI MAG 271QPX QD-OLED E2.
|Анализ игровой производительности продвинутой сборки с Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше)
|
|Full HD
|WQHD
|Ultra HD
|
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|AVG
|1 % MIN
|Counter-Strike 2
|532
|279
|391
|222
|216
|105
|Baldur’s Gate III
|228
|134
|206
|123
|130
|75
|A Plague Tale: Requiem
|189
|135
|138
|107
|80
|65
|Kingdom Come Deliverance II
|112
|87
|91
|71
|58
|49
|Red Dead Redemption 2
|200
|148
|168
|133
|113
|94
|RoboCop: Rogue City
|143
|99
|105
|85
|62
|51
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|194
|166
|141
|126
|76
|67
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|145
|106
|124
|95
|78
|63
|Horizon Zero Dawn Remastered
|218
|142
|178
|120
|107
|83
|The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition
|190
|138
|138
|113
|72
|64
|Cyberpunk 2077
|161
|104
|133
|96
|62
|46
|Black Myth: Wukong
|79
|67
|62
|54
|38
|33
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|108
|73
|79
|56
|47
|35
|Alan Wake 2
|153
|110
|111
|82
|63
|48
|Assassin’s Creed Shadows
|73
|63
|62
|54
|41
|35
|Стенд:
• AMD Ryzen 7 9800X3D;
• MSI MAG CORELIQUID I360;
• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);
• MSI MPG X870E CARBON WIFI;
• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;
• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;
• MSI MEG PROSPECT 700R;
• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.
Пожалуй, большущим тортом под вишенкой в этой конфигурации является Full-Tower-корпус MSI MEG PROSPECT 700R. Устройство — наивместительнейшее, оно поддерживает установку материнских плат форм-фактора E-ATX, видеокарт длиной до 400 мм, процессорных кулеров высотой до 185 мм и блоков питания глубиной до 220 мм. При этом на передней, верхней и боковой панелях поместятся 360-мм радиаторы СЖО или до девяти вентиляторов диаметром до 140 мм. В комплекте с MEG PROSPECT 700R уже идут четыре 140-мм крыльчатки, оснащенные RGB-подсветкой. Корпус хорошо продувается и явно рассчитан на использование горячего железа. Все посадочные места здесь (сверху, спереди, снизу и сбоку) оснащены пылевыми фильтрами. Видеокарту можно установить в вертикальном положении — стойка идет в комплекте, но гибкий райзер придется докупить отдельно. А еще в комплекте с «Проспектом» идут несколько монтажных боковых панелей, то есть шасси устройства адаптируется в зависимости от того, какое железо и сколько вентиляторов вы используете.
Масса устройства составляет 21,5 кг. Корпус получил массивные дверцы — одна из них выполнена из прочного закаленного стекла. Пространства за шасси — предостаточно. В плане удобства кабель-менеджмента MEG PROSPECT 700R легко посоперничает с корпусами-аквариумами.
На I/O-панели устройства размещено три USB-порта и органы управления системным блоком. Один из разъемов — USB 3.2 Gen2x2 C-типа с пропускной способностью до 20 Гбит/с. В глаза, конечно же, бросается сенсорный IPS-дисплей. С его помощью можно настроить визуальные эффекты подсветки и частоту вращения подключенных к хабу вентиляторов. Экран отображает время, температуру с подключенной к хабу термопары (идет в комплекте) и любые видео или фото в форматах BMP, JPG и MP4.
