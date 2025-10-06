Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК

«Компьютер месяца» — постоянная рубрика 3DNews, в которой мы рассказываем, показываем и обсуждаем современные конфигурации системных блоков, предназначенные в первую очередь для домашних развлечений. В этом году на суд общественности представлены три сборки: базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация обладает определенными характеристиками и удовлетворяет нескольким критериям, связанным с игровой производительностью и дальнейшим обслуживанием системы. Как нетрудно догадаться, в этом спецвыпуске «Компьютера месяца» мы обсудим выбор железа для продвинутой сборки, а также посмотрим, на что она способна в современных играх. Для большего разнообразия вся информация разделена на десять частей — тезисов, которые неоднократно высказывались мной в обычных выпусках.

⇡#Тезис первый: ориентируемся на 2K-разрешение

Эта статья написана в сентябре. В начале осени 2025 года продвинутая сборка выглядела следующим образом.

Продвинутая сборка AMD Intel Цена Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, 8 ядер и 16 потоков, 4,2 (5,0) ГГц, 96 Мбайт L3, AM5, OEM Intel Core i7-14700F, 8+12 ядер и 28 потока, 2,1 (5,4) ГГц, 33 Мбайт L3, LGA1700, OEM 33 500 руб. 31 500 руб. Кулер Суперкулер или СЖО с радиатором 360 мм 7 000 руб. Материнская плата AMD B650E/B850/X870 с поддержкой PCI Express 5.0 Intel B660/B760/Z690/Z790 с поддержкой PCI Express 5.0 19 500 руб. 17 500 руб. Оперативная память 32/48 Гбайт DDR5-6000/6400 16 000 руб. Видеокарта Radeon RX 9070 XT, 16 Гбайт GDDR6

или

GeForce RTX 5070 Ti, 16 Гбайт GDDR7 82 000 руб. Накопитель SSD, 2 Тбайт, PCI Express 13 500 руб. Корпус Корпус Midi-или Full-Tower 11 000 руб. Блок питания 1 кВт, 80 PLUS Gold и выше 13 500 руб. Итого AMD — 196 000 руб.

Intel — 192 000 руб.

Как уже было сказано, сборки «Компьютера месяца» не «прилипают» к определенной ценовой категории. Следовательно, так мы не вписываемся в жесткие рамки: «игровой ПК за 150 000 рублей», «игровой ПК за 200 000 рублей» и т.д. Важнее, что системы «Компьютера месяца» соответствуют определенным критериям. Конфигурации, относящиеся к продвинутой сборке:

подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1080, 2560 × 1440, 2560 × 1600 и 3440 × 1440 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики и трассировки лучей;

применимы для современных ААА-игр в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора, видеокарты и прочих комплектующих.

Да, сборки «Компьютера месяца» ориентируются в первую очередь на «чистую» производительность в играх. Читай — без использования различных технологий масштабирования и генерации изображения на экране монитора. С такой диспозицией наиболее оптимальным применением конфигурации мне видится нативное разрешение 2560 × 1080, 2560 × 1440 и/или 2560 × 1600 точек. Объединим их маркетинговым названием «2K» — многим так будет понятнее.

Не просто так 2K-мониторы набирают все большую популярность. Статистика Steam говорит следующее: осенью пользователей, играющих в разрешениях 2560 × 1440 и 2560 × 1600 точек, стало чуть больше четверти. У Full HD аудитории — чуть больше половины, но с каждым месяцем она таит. 4K-формат интересен менее 5 % Steam-геймеров.

В аннотации к статье сказано об игровых системах с ценником от 150 000 рублей. При этом в таблице указаны сборки с бюджетом в районе 200 тысяч. Никаких противоречий здесь нет: в этом году конфигурации «Компьютера месяца» сопровождаются дополнительными таблицами с исчерпывающей информацией по их модернизации. И так, чтобы обновленные варианты ПК все равно соответствовали описанным выше критериям. Вот и получается, что замена GeForce RTX 5070 Ti на Radeon RX 9070 XT, а Ryzen 7 7800X3D на Ryzen 7 7700 (как и Core i7-14700(KF) на Core i5-15600KF) позволит нам заметно сэкономить тем пользователям, для кого это действительно важно. При этом экономия должна быть экономной — мы обязательно обсудим этот момент чуть позже. А пока рассмотрим уровень быстродействия продвинутой сборки с использованием массовых платформ AMD AM5 и Intel LGA1700 — во главе с GeForce RTX 5070 Ti.

Все тесты для этой статьи проводилось в 15 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже (настройки графики 1):

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 95, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

RoboCop: Rogue City. DirectX 12. Прогулка по Детройту. Поле зрения — 80, улучшенное масштабирование — выкл., масштаб разрешения — 100, NRLL — выкл., графика — «Эпич.», высокое качество отражений — вкл.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. DirectX 12. Миссия «Утрата». Разрешение рендеринга — исходное, масштабирование разрешения — TAA, окружающее затенение с трассировкой лучей — выкл., предустановка качества — «Ультра», качество физики — по умолчанию, размер роя на заднем плане — по умолчанию, симуляция ткани — «Высокое».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, размытие в движении — вкл. (33 %), готовые настройки графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, дополнительные настройки графики (разное) — «Высоко», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высоко», Mip Bias — 100 %.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — выкл., Lumen Software RT Quality — «High», TAA, Upscaling Technique — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование проводилось в среде Windows 11 с последними актуальными предустановленными обновлениями, драйверами и сопутствующим программным обеспечением. Микрокоды центральных процессоров (со всеми заплатками и улучшениями) так же обновлены до последних релизных версий.

Анализ игровой производительности продвинутой сборки AMD (осень 2025 года), Настройки графики 1, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 443 240 320 181 180 91 Baldur’s Gate III 181 109 167 102 109 64 A Plague Tale: Requiem 158 109 114 84 65 53 Kingdom Come Deliverance II 92 72 76 60 48 41 Red Dead Redemption 2 175 134 144 116 96 80 RoboCop: Rogue City 129 85 91 68 52 41 Warhammer 40,000: Space Marine 2 159 134 118 105 61 54 Tainted Grail: The Fall of Avalon 131 96 105 79 66 53 Horizon Zero Dawn Remastered 181 117 152 102 92 70 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 158 112 114 92 60 51 Cyberpunk 2077 128 82 108 77 50 36 Black Myth: Wukong 67 57 52 46 32 28 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 95 62 68 46 39 29 Alan Wake 2 137 96 98 71 55 40 Assassin’s Creed Shadows 64 54 53 46 34 30 Стенд:

• AMD Ryzen 7 7800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

Анализ игровой производительности продвинутой сборки Intel (осень 2025) года, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 443 218 320 181 179 92 Baldur’s Gate III 148 100 142 93 110 78 A Plague Tale: Requiem 155 107 114 84 65 53 Kingdom Come Deliverance II 92 72 76 60 48 41 Red Dead Redemption 2 168 120 144 115 97 80 RoboCop: Rogue City 123 94 89 74 51 45 Warhammer 40,000: Space Marine 2 143 123 115 103 61 54 Tainted Grail: The Fall of Avalon 121 91 102 79 66 53 Horizon Zero Dawn Remastered 158 109 138 95 88 67 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 149 106 111 89 60 52 Cyberpunk 2077 118 85 108 80 50 37 Black Myth: Wukong 67 57 52 46 32 28 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 95 62 68 46 39 29 Alan Wake 2 133 93 98 71 55 40 Assassin’s Creed Shadows 62 52 51 45 34 30 Стенд:

• Intel Core i7-14700KF;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);

• MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI;

• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты сборки c Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080

На графиках, закрепленных выше, за 100 % приняты результаты сборки, использующей центральный процессор Ryzen 7 9800X3D, видеокарту MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC и 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5-6400 с настроенными таймингами (всеми). Если вы читаете «Компьютер месяца», то знаете, что это тоже один из вариантов продвинутой сборки в его, так сказать, максимально возможной конфигурации. Если мы говорим об играх, то дальнейшим развитием такой системы, влияющим хоть как-то на увеличение кадровой частоты в играх, станет только установка GeForce RTX 5090.

На мой взгляд, нынешняя продвинутая сборка «Компьютера месяца» в ее базовой комплектации обладает достойной игровой производительностью. Приложения подробны разношерстные. На примере Counter-Strike 2 видно, что высокий (трехзначный) FPS наблюдается даже в 4K-разрешении. Следовательно, под такого рода развлечения смело можно брать быстрый монитор с высокой частотой вертикальной развертки. Есть в списке и игры-бенчмарки — назвать их как-то иначе язык не поворачивается. Специально или случайно так задумывалось, но те же Black Myth: Wukong и Assassin’s Creed Shadows разрабатывались с учетом использовании ИИ-функций современных видеокарт, а именно технологий, отвечающих за масштабирование разрешения и генерацию дополнительных кадров.

2K-разрешение — фокусное для продвинутой сборки. Здесь GeForce RTX 5070 Ti чувствует себя очень даже уверенно, а средние 60+ кадров в секунду получены в 13 случаях из 15. При этом комфортная для глаз и плавная для геймплея картинка, по моим наблюдениям, получена везде.

Переход от разрешения WQHD к Ultra HD дается за счет серьезного «обвала» фреймрейта. Действительно, средняя кадровая частота падает на 40 %. Другими словами, с выставленными настройками качества графики (преимущественно — максимальное, но без RT-функций) играть становится некомфортно в трех случаях из пятнадцати. Условно комфортный FPS получен еще в двух случаях — речь про Kingdom Come Deliverance II и Cyberpunk 2077. Интересно, что разработчики второй части весьма занимательных похождений Индржиха прямо заявляют нам, геймерам: режим качества графики «Экспериментальный» разработан для будущих поколений графических процессоров AMD, Intel и NVIDIA. А пока имеем, что имеем.

Итог простой: все современные игры протестировать невозможно, но очевидно, что продвинутая сборка 2025 года выпуска справится с любым ААА-релизом в разрешении WQHD и ниже — в том числе и с новинками этой осени, а также всего 2026 года. Не исключено, что далеко не везде удастся выкрутить ползунки качества графики на максимум. И я продолжаю настаивать, что в играх визуальная составляющая стоит далеко не на первом месте. К тому же нередко пользователь самостоятельно, без подсказок, не отличит высокое качество от максимального, к примеру.

В главных ролях в обеих вариантах продвинутой сборки выступила видеокарта с дл-и-и-и-нющим названием MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS — впрочем, на этом ее минусы закончились. Устройство оснащено внушительного размера кулером TRI FROZR. В основе системы охлаждения лежат три вентилятора STORMFORCE и большой двухсекционный радиатор с четырьмя тепловыми трубками.

Видеокарта — холодная и работает очень тихо. Каркас устройства усилен при помощи металлического бекплейта. За надежность устройства беспокоиться тоже не приходится, так как подсистема питания GPU и чипов памяти работает по схеме 15+3. В состав каждого накала включена силовая сборка Monolithic MPS MP87993, выдерживающая нагрузку до 50 А.

Подробный обзор GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS скоро выйдет на нашем сайте. А еще вместе с комплектующими MSI, необходимыми для тестов, к нам приехал монитор MAG 271QPX QD-OLED E2. За столь грузным названием скрывается качественная 26,5-дюймовая OLED-панель, поддерживающая 2K-разрешение. Ее яркость составляет 1000 нит в режиме HDR, а контрастность стремится к бесконечности. Частота вертикальной развертки составляет 240 Гц — самое то для «быстрых» игр по типу CS 2 и Dota 2. Устройство оснащено удобной и мощной подставкой и поддерживает все современные интерфейсы, включая USC Type-C.

⇡#Тезис второй: установка более быстрой видеокарты — не панацея

Давайте взглянем на быстродействие продвинутой сборки под другим углом. Протестируем систему в пяти играх с действительно максимальным качеством графики — с включенной трассировкой лучей и без использования каких-либо функций технологии DLSS (за исключением DLAA). Список с настройками прилагается (настройки графики 2):

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — вкл., глобальное освещение с трассировкой лучей — «Высокое», отражения, тени и рассеянное затенение с трассировкой лучей — вкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — вкл., отражения, солнечные тени и локальные тени — вкл., освещение с трассировкой лучей — «Невероятное», трассировка пути — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», трассировка — вкл., настройки рейтрейсинга — «Выс.»

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — вкл., Lumen Hardware RT Lightning Mode — «Ultra», TAA, Upscaling Technique — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Анализ игровой производительности продвинутой сборки, Настройки графики 2, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 88 68 62 51 34 28 Cyberpunk 2077 81 58 53 41 26 21 Black Myth: Wukong 48 39 31 26 15 13 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 79 54 58 42 35 26 Alan Wake 2 63 46 42 31 21 16 Стенд:

• AMD Ryzen 7 7800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

Да, читателей 3DNews не проведешь. Даже такие настройки качества графики нельзя в полной мере считать максимальными. Например, в «Киберпанке» использовались RT-функции, но трассировка пути была отключена — эта технология в высоких разрешениях без апскейлинга и фреймгенерации будет «по зубам» какой-нибудь GeForce RTX 7090, полагаю — и то не факт. В случае с GeForce RTX 5070 Ti в разрешении Full HD комфортный FPS обеспечен в четырех случаях из пяти. Как и положено, из толпы выбивается китайский ААА-проект Black Myth: Wukong. В 2K-разрешении к нему добавляется Alan Wake 2. На производительность видеокарты в Ultra HD больно смотреть во всех смыслах этого слова. Очевидно, здесь и сейчас, при таких настройках качества графики, не обойтись без «костылей» в виде DLSS. Насколько это отразится на вашем самолюбии — решайте сами, уважаемые читатели. Есть вещи, который вряд ли изменятся в ближайшее время. Если мы говорим про AAA-игры в разрешении Ultra HD, то придется свыкнуться с мыслью, что комфортный высокий FPS в такой «среде обитания» допустим только вместе с фирменными технологиями масштабирования AMD, Intel и NVIDIA.

Анализ игровой производительности сборки с Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080, Настройки графики 2, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 102 78 74 63 41 35 Cyberpunk 2077 99 74 64 49 32 27 Black Myth: Wukong 56 46 36 31 18 16 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 91 64 68 51 42 32 Alan Wake 2 75 55 50 37 26 20 Стенд:

• AMD Ryzen 7 9800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

Доказать мои слова несложно. В тех же играх с теми же настройками замена GeForce RTX 5070 Ti на GeForce RTX 5080 несильно меняет общую картину. Играть в разрешении Ultra HD без использования DLSS — с о-о-о-чень большой натяжкой — комфортно только в третьем «Ведьмаке».

К сожалению, у меня под рукой не оказалось GeForce RTX 5090, но наши тесты показывают, что она опережает GeForce RTX 5080 в высоких разрешениях где-то на 37 %. Значит, в Black Myth: Wukong средний фреймрейт увеличится с 18 до 25 FPS, а в Alan Wake 2 — с 26 до 35 FPS. Даже в The Witcher 3: Wild Hunt CE мы не увидим средних 60 кадров в секунду. Такой апгрейд очень выручает (нет). А ведь стоимость GeForce RTX 5090 в сетевых магазинах страны начинается с 248 000 рублей.

⇡#Тезис третий: не сбрасывайте со счетов Radeon

В продвинутой сборке рекомендуется не только GeForce RTX 5070 Ti, но и Radeon RX 9070 XT. Больший акцент на первую модель сделан по очень простой причине: эту видеокарту чаще выбираете вы, геймеры. К концу года, согласно статистике Steam, доля владельцев GeForce RTX 5070 Ti составляет 0,72 %. Radeon RX 9070 XT в списке не значится вовсе (у GeForce RTX 5080, кстати, 0,71 %). В сетевых магазинах страны на одну кастомную модель с графическим чипом AMD Navi 48 XTX приходится три версии с процессором NVIDIA.

Сравнение производительности видеокарт в разрешении WQHD, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше) GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 4080 GeForce RTX 5080 Radeon RX 9070 XT AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 332 181 338 191 391 222 268 172 Baldur’s Gate III 188 107 198 114 206 123 190 133 A Plague Tale: Requiem 115 87 121 95 138 107 119 89 Kingdom Come Deliverance II 76 60 66 52 91 71 61 50 Red Dead Redemption 2 144 117 155 124 168 133 158 128 RoboCop: Rogue City 96 76 98 81 105 85 100 83 Warhammer 40,000: Space Marine 2 118 105 113 99 141 126 107 96 Tainted Grail: The Fall of Avalon 107 80 112 86 124 95 95 70 Horizon Zero Dawn Remastered 155 108 163 114 178 120 173 120 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 114 97 118 100 138 113 106 94 Cyberpunk 2077 111 83 108 79 133 96 111 70 Black Myth: Wukong 52 46 55 48 62 54 52 46 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 69 49 68 48 79 56 68 50 Alan Wake 2 93 67 94 68 111 82 98 67 Assassin’s Creed Shadows 54 46 58 49 62 54 55 48 Стенд:

• AMD Ryzen 7 9800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC, MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS, MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO, GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты GeForce RTX 5070 Ti

Однако все это не делает Radeon RX 9070 XT плохой видеокартой для современных игр. Стоимость «красного» флагмана в сентябре начиналась с 72 000 рублей. Самые недорогие версии GeForce RTX 5070 Ti обойдутся вам на 10 000 рублей дороже (+14 % к цене). Цены на GeForce RTX 5080 стартуют с 110 000 рублей — это +34 % к цене младшей Ti-версии.

Я протестировал несколько видеокарт в фокусном 2K-разрешении. В стенде использовалась платформа с наименее процессорозависимым CPU. Результаты оказались красноречивыми. В играх без трассировки лучей или с частичным использованием RT-функций Radeon RX 9070 XT проявляет себя не хуже GeForce RTX 5070 Ti, но нередко — лучше. Есть игры, «красный» флагман теснит даже GeForce RTX 5080. В таблице дополнительно указаны результаты GeForce RTX 4080 — эта видеокарта рекомендовалась в самых производительных сборках «Компьютера месяца» в прошлом году.

А теперь возьмем за 100 % результаты тестирования и цену сборки с GeForce RTX 5070 Ti. Тогда:

установка Radeon RX 9070 XT удешевит системный блок на 5 %, а производительность снизится на 3 % в среднем;

установка GeForce RTX 5080 удорожит сборку на 15 %, но быстродействие в играх увеличится на 17 %.

Выходит, в рамках продвинутой сборки замена одной видеокарты на другую выглядит адекватно: сколько за системный блок заплатили — столько FPS в играх и получили.

Анализ игровой производительности продвинутой сборки, Настройки графики 2, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 77 63 56 49 32 23 Cyberpunk 2077 70 45 44 29 22 14 Black Myth: Wukong 24 19 15 12 7 6 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 76 57 59 45 35 26 Alan Wake 2 49 34 32 22 15 10 Стенд:

• AMD Ryzen 7 9800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• GIGABYTE Radeon RX 9070 XT GAMING OC;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты GeForce RTX 5080

Есть, правда, у Radeon RX 9070 XT один небольшой нюанс: видеокарта заметно отстает от GeForce RTX 5070 Ti в играх с включенными RT-функциями: в Full HD и WQHD — на 18 % в среднем, в Ultra HD — на 24 %.

⇡#Тезис четвертый: ставка на зрелые платформы

Весь год в сборках «Компьютера месяца» рекомендовались платформы AM4, AM5 и LGA1700. В последнее время их осталось две. При этом я держу руку на пульсе и периодически освежаю информацию о массовой платформе LGA1851, чипах Arrow Lake и их доступности. Сегодня у Intel есть всего один путь к успеху: хоть как-то конкурировать с AMD в настольном сегменте получится только путем ценовой войны. Ситуация — неоднозначная, но давайте обо всем по порядку.

Что точно можно утверждать: на сегодняшний день лучшей платформой для игр является AM5. К тому же платы на базе чипсетов 600- и 800-й серий приютят минимум еще одно поколение центральных процессоров. Все очень просто: конкурентов у серии чипов Ryzen 9000X3D попросту нет — и даже если новые «камни» AMD получат минимальный прирост производительности, это все равно будет лучше, чем ничего. Массовым платформам LGA1700 и LGA1851 в этом вопросе крыть нечем.

Тестирование сборок AMD проводилось при помощи MSI MPG X870E CARBON WIFI — подробный обзор этой матплаты выходил на нашем сайте. Перед вами модель, обеспечивающая максимальную функциональность платформы AM5 — круче на данный момент быть не может. Так, устройство поддерживает несколько портов PCI Express 5.0 (как для дискретных устройств, так и для M.2-накопителей) — всего можно установить до четырех быстрых SSD. Беспроводное соединение организовано за счет контроллера Qualcomm QCNCM865, совместимого со всеми современными стандартами, включая Wi-Fi 7. Проводной интернет доступен за счет 5- и 2,5-гигабитных процессоров Realtek. Звуковой кодек — крутой. На I/O-панели выведено сразу два порта USB4 и еще (!) 11 разъемов USB разных типов, минимальная пропускная способность которых достигает 10 Гбит/с. Есть на плате и внутренний разъем USB 3.2 Gen2x2.

А еще инженеры MSI оснастили MPG X870E CARBON WIFI кнопками включения и перезагрузки системы, но вообще во время сборки и диагностики игрового ПК вам помогут сразу несколько инструментов и разъемов. Так, рядом со слотами DIMM расположены линейка светодиодов EZ Debug и индикатор POST-сигналов. На I/O-панели реализовано сразу три механических кнопки. Первая (Flash BIOS Button) отвечает за автономное обновление прошивки (без процессора и памяти); вторая (Clear CMOS Button) нужна для сброса настроек BIOS; третья (Smart Button) выполняет одну из четырех функций: перезагрузку системы, включение/выключение подсветки, загрузку «безопасных» настроек и включение максимальной частоты вращения вентиляторов. Функциональность клавиши настраивается в BIOS платы.

Наконец, конвертер питания флагманского устройства MSI работает по схеме «18+2+1» — в состав двадцати фаз, отвечающих за VCore и SoC, входят силовые сборки Renesas R2209004, выдерживающие нагрузку до 110 А каждая. Уже этого факта достаточно, чтобы понять, что MPG X870E CARBON WIFI выдержит любую нагрузку, создаваемую процессорами Ryzen. Управляет полевыми транзисторами 12-канальный ШИМ-контроллер Renesas RAA229620 — значит, в действительности схему работы VRM-зоны правильнее описать формулой «9+2+1» с параллельным подключением силовых сборок VCore в цепь. Единственная фаза, отведенная для работы встроенной графики, использует суперферритовый дроссель Alpha&Omega AOZ5516QI на 55 А. Элементы силовых узлов платы охлаждаются двумя радиаторами внушительного размера. Алюминиевые блоки связаны в единую систему при помощи одной медной теплотрубки.

⇡#Тезис пятый: экономить — можно

Разовьем тему. В таблицах «Компьютера месяца» я даю различные рекомендации по модернизации сборок — в том числе и с целью экономии денежных средств. Вариантов — несколько. В первом случае мы откатываемся к использованию менее дорогого железа: в рамках продвинутой сборки в сентябре я предлагаю заменить существующие модели на чипы Ryzen 7 7700 и Core i5-14600KF — экономия окажется заметной (ведь к более простым «камням» можно докупить материнскую плату и кулер попроще) даже при бюджете в 150-200 тысяч рублей. Во втором предлагается приобрести необходимый товар у так называемых перекупов. Например, Ryzen 7 9800X3D, ввезенный из Китая, стоит несильно больше Ryzen 7 7800X3D, продаваемого в сетевых магазинах страны.

Конечно же, никто не запрещает вам сэкономить в продвинутой сборке на всем: какая-никакая выгода, но будет. Однако в рамках этого спецвыпуска мы остановимся на центральных процессорах и материнских платах.

Сравнение игровой производительности центральных процессоров AMD, Настройки графики 1, Full HD, FPS (больше — лучше) Ryzen 7 7700 (PBO, CO) Ryzen 7 9700X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 9800X3D + настройка ОЗУ AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 472 197 497 204 509 264 509 274 532 279 Baldur’s Gate III 123 80 136 89 181 109 216 127 228 134 A Plague Tale: Requiem 179 119 184 119 186 131 186 134 189 135 Kingdom Come Deliverance II 112 87 112 87 112 87 112 87 112 87 Red Dead Redemption 2 180 128 185 131 198 143 199 145 200 148 RoboCop: Rogue City 140 101 145 107 143 99 143 99 143 99 Warhammer 40,000: Space Marine 2 136 117 147 123 161 139 191 163 194 166 Tainted Grail: The Fall of Avalon 100 71 115 81 145 106 145 106 145 106 Horizon Zero Dawn Remastered 160 105 169 110 189 121 211 134 218 142 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 133 95 147 101 167 115 183 130 190 138 Cyberpunk 2077 106 76 113 81 128 88 148 98 161 104 Black Myth: Wukong 78 65 79 67 79 67 79 67 79 67 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 108 73 108 73 108 73 108 73 108 73 Alan Wake 2 150 105 151 107 152 107 152 109 153 110 Assassin’s Creed Shadows 73 63 73 63 73 63 73 63 73 63 Стенд:

• AMD Ryzen 7 7700, AMD Ryzen 7 9700X, AMD Ryzen 7 7800X3D, AMD Ryzen 7 9800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты Ryzen 7 9800X3D вкупе с настроенной DDR5-памятью

Все процессоры были протестированы в режиме по умолчанию — за исключением Ryzen 7 7700. Его производительность я подтянул до уровня Ryzen 7 7700X, обеспечив при этом меньшие нагрев и энергопотребление, чем у полноценной X-версии. В стенде использовалась GeForce RTX 5080. Эталонными результатами будем считать уровень быстродействия связки с Ryzen 7 9800X3D и настроенной оперативной памятью. Ryzen 7 7700 в сетевых магазинах страны стоит в районе 22 000 рублей, у перекупов — 17-18 тысяч. За Ryzen 7 9700X просят 28 000 рублей.

Я долго думал, какую видеокарту использовать в стенде. С одной стороны, логичнее провести все тесты вместе с GeForce RTX 5070 Ti — все же этот игровой ускоритель находится в фокусе продвинутой сборки. С другой стороны, конфигурация «Компьютера месяца» подразумевает использование в том числе и GeForce RTX 5080. В любом случае эффект процессорозависимости заметен только в разрешении Full HD. Здесь переход с Ryzen 7 7800X3D на Ryzen 7 7700 снизит кадровую частоту в играх в среднем 11-13 %. Есть игры, в которых FPS не изменится — речь идет про ААА-проекты с высокими системными требованиями, такими как Kingdom Come Deliverance II и Assassin’s Creed Shadows. Значит, с выходом новых «графонистых» игр разница между чипами только сократится. Есть игры с ощутимым разрывом в показателях кадровой частоты — правда, ощутимым лишь в таблицах. Например, Ryzen 7 7800X3D опережает Ryzen 7 7700 на 36 % в Baldur’s Gate III и на 16 % — в Cyberpunk 2077. Но комфортно играть оказывается и там, и там.

Сравнение игровой производительности центральных процессоров Intel, Настройки графики 1, Full HD, FPS (больше — лучше) Core i5-14600KF Core i7-13700KF Core i7-14700KF Core Ultra 7 265KF AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 486 219 490 219 500 228 462 196 Baldur’s Gate III 133 90 141 93 148 100 129 88 A Plague Tale: Requiem 182 124 183 127 183 127 180 126 Kingdom Come Deliverance II 112 87 112 87 112 87 112 87 Red Dead Redemption 2 180 120 180 122 182 122 173 124 RoboCop: Rogue City 139 99 139 99 140 101 137 101 Warhammer 40,000: Space Marine 2 143 123 144 126 148 128 137 119 Tainted Grail: The Fall of Avalon 118 89 119 90 121 91 107 80 Horizon Zero Dawn Remastered 157 106 165 113 169 115 165 112 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 157 111 159 113 160 114 145 105 Cyberpunk 2077 115 84 117 85 120 90 119 88 Black Myth: Wukong 79 67 79 67 79 67 79 67 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 108 73 108 73 108 73 104 72 Alan Wake 2 149 105 149 105 152 107 150 106 Assassin’s Creed Shadows 73 63 73 63 73 63 73 63 Стенд:

• Intel Core i5-14600KF, Intel Core i7-13700KF, Intel Core i7-14700KF, Intel Core Ultra 7 265KF;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);

• MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI, MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI;

• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты Ryzen 7 9800X3D вкупе с настроенной DDR5-памятью

Экономия на процессоре — это еще и способ сделать свою игровую систему холоднее и тише. При всех плюсах Core i7-14700KF этот чип обладает непомерным энергетическим аппетитом. По умолчанию для него выставлены лимиты мощности в размере 253 Вт. Однако мы знаем, что в действительности при снятии ограничений в рабочих приложениях энергопотребление 20-ядерника достигает 280-300 Вт в зависимости от того, насколько удачная модель вам попалась. В такой ситуации отказ от Core i7-14700KF в пользу Core i7-13700KF или Core i5-14600KF — это в том числе меры по созданию более холодной и тихой системы. Пусть и с некоторым незначительным падением кадровой частоты в играх.

В любом случае, какой бы центральный процессор, вы ни выбрали, его стабильная работа должна быть обеспечена правильно подобранной материнской платой. Детально этот вопрос разобран в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё об апгрейде игровых ПК и его необходимости». У любой материнской платы есть множество характеристик. В продвинутой сборке рекомендуются устройства, поддерживающие стандарт PCI Express 5.0. В то же время не случится ничего страшного, если вы сэкономите на плате и приобретете модель с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0. Я протестировал систему с Core i7-14700KF и GeForce RTX 5080 при помощи модели MSI PRO B760-P II — сколько-нибудь заметная разница в игровой производительности наблюдается только в разрешении Full HD. Да и то полученные результаты в первую очередь связаны с использованием разных настроек BIOS, отладкой таймингов оперативной памяти, частотной стабильности внутренних шин и элементарной погрешностью измерений. В конце концов, на сегодняшний день GeForce RTX 5080 уступает в производительности GeForce RTX 4090 около 20 % в разрешении Ultra HD при использовании трассировки лучей. Если последней достаточно возможностей интерфейса PCI Express 4.0, то отчего такой пропускной способности вдруг не хватит более медленным GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 Ti? Вопрос риторический.

⇡#Тезис шестой: не забывайте про апгрейд своей системы

На продвинутой сборке можно/нужно не экономить. В базовом варианте предлагаются материнские платы с достойной функциональностью и качественной подсистемой питания. Ранее мы выяснили, что для платформы AM5 железо подбирается с учетом последующего апгрейда центрального процесса.

Я глубоко убежден, что возможности дорогих системных блоков надо использовать по максимуму. Продвинутые сборки AMD и Intel точно переживут еще один апгрейд видеокарты. В такой ситуации следует вложиться в покупку хорошего блока питания с приличным запасом мощности. Все еще актуальной считается статья «Компьютер месяца. Спецвыпуск: какой блок питания необходим современному игровому ПК». Даже в 2025 году, на мой взгляд, она полностью отвечает на весьма насущный вопрос: блок питания какой мощности выбрать? Смотрите:

сборка с Core i5-13600KF (245 Вт) и GeForce RTX 4070 Ti (284) потребляет до 396/573 Вт соответственно;

вариант с Core i7-13700KF (313 Вт) и GeForce RTX 4080 (322 Вт) — до 495/690 Вт;

конфигурация с Core i9-13900K (356 Вт) и GeForce RTX 4090 (449 Вт) — до 627/850 Вт.

В скобках указано пиковое энергопотребление процессора и видеокарты, которого мне удалось достичь. Полученные данные легко спроецировать на современное железо — будь то чипы Intel поколения Core 14 и видеокарты серии GeForce RTX 50. Как мы знаем, изменений в плане энергопотребления случилось немного, а платформы AM5 и LGA1851 и вовсе обладают лучшей энергоэффективностью. Выходит, для продвинутой сборки будет вполне достаточно источника питания на честные 750-850 Вт. Однако представленные в «Компьютере месяца» конфигурации рассчитаны в том числе и на апгрейд видеокарты. Значит, следуя этому критерию, я обязан закладывать в итоговый список комплектующих качественный БП мощностью 1 кВт — вдруг кто-то захочет со временем обзавестись игровым адаптером на 450-600 Вт.

В сентябре в «Компьютере месяца» в качестве примера в продвинутой сборке была указана модель MSI MAG A1000GL PCIE5 на 1000 Вт. Для тестов мне предоставили версию чуть мощнее — MAG A1250GL PCIE5 на 1250 Вт. Оба устройства обладают честными ваттами — это значит, что вся заявленная мощность передается по 12-вольтовой линии. Оба блока питания соответствуют энергетическому сертификату 80 PLUS Gold. Устройства оснащены полноценным разъемом 12V-2x6, передающим до 600 Вт электроэнергии. Пластиковый коннектор окрашен в желтый цвет — таким образом, производитель снижает вероятность неправильного подключения разъема к видеокарте. Кабель-менеджмент здесь — полностью модульный. MAG A1250GL PCIE5 без проблем запитает и самые мощные видеокарты AMD, оснащенные до четырех разъемов PCI-E 6+2. За охлаждение компонентной базы отвечает 135-мм вентилятор с долговечным гидродинамическим подшипником.

Что интересно, все три массовые платформы, о которых мы говорим в статье, поддерживают стандарт PCI Express 5.0 — причем не только для слотов расширения материнской платы. В тестовых стендах использовался твердотельный накопитель MSI SPATIUM M580. В 2-терабайтной модели размещен DRAM-буфер на 4 Гбайт. Она обеспечивает линейные скорости чтения и записи до 14600 и 12700 Мбайт/с соответственно. Живучесть M580-го заявлена на уровне 1400 Тбайт или 1 600 000 часов. Гарантия составляет 5 лет. В основе SSD лежит контроллер Phison E26. Максимальная производительность устройства обеспечивается в том числе за крупного радиатора, оснащенного тремя медными теплотрубками.

⇡#Тезис седьмой: массовая платформа Intel LGA1851 не так уж плоха

Среди энтузиастов, блогеров и просто так прохожих принято критиковать массовую платформу LGA1851. По большей части чипы Arrow Lake и сопутствующее железо есть за что ругать. Мы знаем, что эти процессоры получили очень быстрые P-ядра Lion Cove. По производительности E-ядра Skymont вполне сравнимы с P-ядрами Raptor Cove (на одинаковой тактовой частоте), но потребляют они при этом почти на 40 % меньше энергии. Однако отказ от технологии Hyper-Threading и чиплетная конструкция прочих узлов центральных процессоров нивелировала весь потенциал серии Core Ultra. Например, Core Ultra 7 265K(F) лучше справляется со счетными задачами вроде рендеринга, в то время как Core i7-14700K(F) выигрывает у более новой модели в приложениях для работы с изображениями и видео, а также при архивации и компиляции кода. В играх, при использовании графики уровня GeForce RTX 5090, в разрешении Full HD Core Ultra 7 265K(F) проигрывает Core i7-14700K(F) примерно 9 % по среднему FPS и 8 % — по минимальному. Не такая большая разница — заметят некоторые. Однако надо понимать, что новая платформа предлагает меньшую производительность за большую цену — и ведь кто-то же в Intel дал добро на выпуск такой продукции.

Анализ игровой производительности сборки на базе платформы Intel LGA1851, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 420 193 319 175 179 92 Baldur’s Gate III 129 88 129 88 110 78 A Plague Tale: Requiem 154 111 113 86 64 53 Kingdom Come Deliverance II 92 72 76 60 48 41 Red Dead Redemption 2 165 119 143 108 97 77 RoboCop: Rogue City 123 89 89 74 51 45 Warhammer 40,000: Space Marine 2 137 119 115 103 61 54 Tainted Grail: The Fall of Avalon 105 80 95 76 65 52 Horizon Zero Dawn Remastered 161 109 140 97 89 69 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 138 100 111 88 60 52 Cyberpunk 2077 115 84 107 78 50 37 Black Myth: Wukong 67 57 52 46 32 28 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 93 62 68 46 39 29 Alan Wake 2 129 91 97 70 55 40 Assassin’s Creed Shadows 61 52 51 45 34 30 Стенд:

• Intel Core Ultra 7 265KF;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);

• MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI;

• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты сборки c Core i7-14700KF и GeForce RTX 5070 Ti

Что интересно, при использовании в системе GeForce RTX 5070 Ti разница между Core Ultra 7 265K(F) и Core i7-14700K(F) становится совсем мизерной — наши графики это наглядно демонстрируют. Значит, платформу LGA1851 вполне можно рассматривать в качестве достойной альтернативы для продвинутой сборки. Надеюсь, падение цен на чипы серии Core Ultra 200 продолжится и далее.

В любом случае у того же Core Ultra 7 265KF есть еще один неоспоримый плюс: максимальное энергопотребление чипа достигает 220 Вт — это даже меньше, чем у Core i7-13700KF. В это же время потенциал Core i7-14700K(F) искусственно ограничен и составляет 253 Вт. К такому энергопотреблению 20-ядерник поколения Raptor Lake приходит уже при загрузке 17 потоков из 28. Интересно, что в играх Core Ultra 7 265KF потребляет и греется меньше и Core i7-14700K(F), и Ryzen 7 9800X3D — разница не существенная, но она все же есть. Для некоторых пользователей эти параметры тоже важны.

Тестирование LGA1851-сборки проводилось при помощи материнской платы MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI. Устройство — топовое и бескомпромиссное, и этим все сказано. На самом деле, материнская плата очень похожа на модель MPG X870E CARBON WIFI. Здесь есть поддержка Thunderbolt 4 и россыпь быстрых USB- портов. Материнка оснащена 5-гигабитным сетевым контроллером и чипом Intel Killer BE1750x с поддержкой Wi-Fi 7. При этом на плате распаяно сразу пять M.2-портов — к основному слоту подведено четыре линии PCI Express 5.0. Все посадочные места оснащены быстросъемными алюминиевыми радиаторами. Наконец, конвертер питания MPG Z890 EDGE TI WIFI работает по схеме «16+1+1+1» — в какой-то степени немного жалко, что для платформы LGA1851 так и не выйдет ни одного центрального процессора, способного по-настоящему нагрузить эту матплату.

⇡#Тезис восьмой: выбрать оперативную память — просто

Нередко в комментариях к «Компьютеру месяца» раздаются призывы использовать в продвинутой сборке как можно более быстрые комплекты оперативной памяти. Стандартные наборы, работающие на эффективной частоте 6000 или 6400 МГц, энтузиастов не устраивают. Я действую хитрее: нередко рекомендую комплект объемом 48 Гбайт, который при желании можно здорово разогнать. Но есть ли в этом большой смысл?

Заявляю без какого-либо преувеличения: в 3DNews досконально изучены возможности DDR5-памяти. Не верите? Тогда пройдите по следующим ссылкам:

Перечень, кстати, получился неполным, но и его будет вполне достаточно.

Изменение игровой производительности сборки AMD в зависимости от используемой оперативной памяти, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше) DDR5-6400 (32-39-39-84) DDR5-6400 (30-37-37-49) Full HD WQHD Full HD WQHD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Baldur’s Gate III 181 109 167 102 188 111 174 109 A Plague Tale: Requiem 158 109 114 84 158 109 117 88 Kingdom Come Deliverance II 92 72 76 60 96 73 76 61 Red Dead Redemption 2 175 134 144 116 176 134 145 117 RoboCop: Rogue City 129 85 91 68 130 90 93 71 Warhammer 40,000: Space Marine 2 159 134 118 105 164 143 119 105 Tainted Grail: The Fall of Avalon 131 96 105 79 140 100 107 80 Horizon Zero Dawn Remastered 181 117 152 102 187 124 153 105 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 158 112 114 92 161 115 114 93 Cyberpunk 2077 128 82 108 77 137 97 115 86 Black Myth: Wukong 67 57 52 46 67 57 52 46 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 95 62 68 46 95 62 68 46 Alan Wake 2 137 96 98 71 137 96 98 71 Assassin’s Creed Shadows 64 54 53 46 64 54 53 46 Стенд:

• AMD Ryzen 7 7800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт;

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты сборки c Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 5070 Ti и памятью DDR5-6400 (32-39-39-84)

Прочитали? Тогда вы знаете, что для платформы AM5 лучше подходит память с низкими таймингами. Напомню, что процессоры серий Ryzen 7000 и Ryzen 9000 собираются из полупроводниковых кристаллов двух типов: CCD-чиплетов (Core Complex Die), в которых размещаются вычислительные ядра, и чиплета IOD (I/O Die), отвечающего за работу всех внешних интерфейсов. Контроллер памяти, согласно этому подходу, располагается в IOD, то есть фактически он отделен от ядер. Такое физическое отдаление требует связи чиплетов специальной шиной Infinity Fabric, верхняя граница частоты которой составляет 2000-2100 МГц. Контроллер памяти чипов Ryzen в большинстве случаев «тянет» реальную частоту не выше 3000-3200 МГц. Выход за эти границы снижает частоту контроллера до 2000 МГц из-за переключения в режим тактования с делителем 1:2 — процессоры с быстрой оперативной памятью работают медленнее.

Вот и получается, что ощутимого прироста производительности реально достичь путем снижения основных и дополнительных (вторичных и третьичных) задержек. В некоторых случаях от этого действия есть толк: например, если вы играете в популярные онлайн-проекты, в которых важен высокий FPS и плавная картинка. Тогда, да, есть смысл поиграться с настройкой таймингов. В остальных случаях я не вижу мотивации заморачиваться над выбором ОЗУ и его настройкой.

Изменение игровой производительности сборки Intel в зависимости от используемой оперативной памяти, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше) Core i7-14700KF, GeForce RTX 5070 Ti, DDR5-6400 (32-39-39-84) Core i7-14700KF, GeForce RTX 5070 Ti, DDR5-7800 (36-48-48-60) Full HD WQHD Full HD WQHD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Baldur’s Gate III 148 100 142 93 161 108 157 103 A Plague Tale: Requiem 155 107 114 84 155 109 114 85 Kingdom Come Deliverance II 92 72 76 60 92 72 76 60 Red Dead Redemption 2 168 120 144 115 172 121 145 115 RoboCop: Rogue City 123 94 88 74 125 100 90 75 Warhammer 40,000: Space Marine 2 143 123 115 103 150 133 116 104 Tainted Grail: The Fall of Avalon 121 91 102 79 121 91 102 79 Horizon Zero Dawn Remastered 158 109 138 95 166 114 140 97 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 149 106 111 89 160 110 116 91 Cyberpunk 2077 118 85 108 80 127 94 112 84 Black Myth: Wukong 67 57 52 46 67 57 52 46 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 95 62 68 46 95 62 68 46 Alan Wake 2 133 93 98 71 134 94 98 71 Assassin’s Creed Shadows 62 52 51 45 62 52 51 45 Стенд:

• Intel Core i7-14700KF;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт;

• MSI PRO B760-P II;

• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

*За 100 % приняты результаты сборки c Core i7-14700KF, GeForce RTX 5070 Ti и памятью DDR5-6400 (32-39-39-84)

Эти слова относятся и к массовым платформам Intel — в отличие от AMD, чипы Core разных поколений лучше реагируют на увеличение эффективной частоты модулей. Эффект, впрочем, в системе с видеокартой класса GeForce RTX 5070 Ti достигается чисто гомеопатический.

⇡#Тезис девятый: любой ПК надо настраивать

Запомните одно простое правило: любой системный блок надо настроить — и чем выше производительность системы, тем заметнее окажется эффект. На сегодняшний день мы видим разный подход в исполнении — у каждой компании есть свои особенности и недоработки. Так, чипы Intel, начиная с серий Core i7, обладают неадекватно высоким энергопотреблением, увеличивающим критерии по выбору материнской платы и системы охлаждения. Даже у Core i5-14600KF этот параметр приближается к 200 Вт. Процессоры AMD — даже 12- и 16-ядерные модели — потребляют не больше 200 Вт, но из-за конструктивных особенностей охлаждать их оказывается ненамного проще. Подробный ликбез о том, почему настройка мощного ПК необходима и как это сделать самостоятельно, дан в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё о настройке игрового ПК» — не вижу смысла повторяться. Естественно, чем более качественные комплектующие используются в системном блоке — тем сильнее у нас развязаны руки.

В частности, в продвинутой сборке «Компьютера месяца» я нередко рекомендую разнообразные модели необслуживаемых СЖО с трехсекционным радиатором. В стенде использовалась MSI MAG CORELIQUID I360 — эта «водянка» доступна как в черном, таки и в белом цвете. Установка и крепление устройства — элементарнейшее за счет применения универсальной системы UNI Bracket. Поддерживаются все современные массовые платформы. Радиатор СЖО оснащен специальной крышкой, скрывающей провода установленных вентиляторов. Сами крыльчатки оснащены RGB-подсветкой — как и кожух водоблока. В сборе система выглядит стильно и опрятно.

Детальный обзор MAG CORELIQUID I360 выходил на нашем сайте. Система охлаждения удостоена награды «3DNews рекомендует» — за высокую эффективность охлаждения, когда устройство справляется с крайне высокой нагрузкой, и низкий уровень шума вентиляторов в сравнении с конкурентами. Помпа СЖО работает бесшумно. Радует и увеличение гарантийного срока с трех до пяти лет.

⇡#Тезис десятый: сборка ПК = бесконечное творчество

Что ж, пора закругляться. Напоследок выскажу одну очень простую вещь: игровой системный блок с определенным уровнем быстродействия можно собрать десятками различных способов — если не сотнями. На фотографиях ниже наглядно показано, какой продвинутая сборка может получиться у вас.

Этот материал не вышел бы без поддержки компании MSI. Так сложилось, что производителю компьютерной техники захотелось подсветить дорогие комплектующие, лишенные компромиссов. Продвинутая сборка может быть и такой, если вы того сами пожелаете. Для большей наглядности я собрал следующую систему:

центральный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D;

система охлаждения MSI MAG CORELIQUID I360;

оперативная память Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K;

материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI;

видеокарта MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;

твердотельный накопитель MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт;

корпус MSI MEG PROSPECT 700R;

игровая периферия (клавиатура, мышь, коврик, монитор) MSI Vigor GK71 SONIC, MSI Clutch GM51 Lightweight, MSI AGILITY GD60, MSI MAG 271QPX QD-OLED E2.



Анализ игровой производительности продвинутой сборки с Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080, Настройки графики 1, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 532 279 391 222 216 105 Baldur’s Gate III 228 134 206 123 130 75 A Plague Tale: Requiem 189 135 138 107 80 65 Kingdom Come Deliverance II 112 87 91 71 58 49 Red Dead Redemption 2 200 148 168 133 113 94 RoboCop: Rogue City 143 99 105 85 62 51 Warhammer 40,000: Space Marine 2 194 166 141 126 76 67 Tainted Grail: The Fall of Avalon 145 106 124 95 78 63 Horizon Zero Dawn Remastered 218 142 178 120 107 83 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 190 138 138 113 72 64 Cyberpunk 2077 161 104 133 96 62 46 Black Myth: Wukong 79 67 62 54 38 33 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 108 73 79 56 47 35 Alan Wake 2 153 110 111 82 63 48 Assassin’s Creed Shadows 73 63 62 54 41 35 Стенд:

• AMD Ryzen 7 9800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (30-37-37-49);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5080 16G SUPRIM SOC;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MEG PROSPECT 700R;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

Пожалуй, большущим тортом под вишенкой в этой конфигурации является Full-Tower-корпус MSI MEG PROSPECT 700R. Устройство — наивместительнейшее, оно поддерживает установку материнских плат форм-фактора E-ATX, видеокарт длиной до 400 мм, процессорных кулеров высотой до 185 мм и блоков питания глубиной до 220 мм. При этом на передней, верхней и боковой панелях поместятся 360-мм радиаторы СЖО или до девяти вентиляторов диаметром до 140 мм. В комплекте с MEG PROSPECT 700R уже идут четыре 140-мм крыльчатки, оснащенные RGB-подсветкой. Корпус хорошо продувается и явно рассчитан на использование горячего железа. Все посадочные места здесь (сверху, спереди, снизу и сбоку) оснащены пылевыми фильтрами. Видеокарту можно установить в вертикальном положении — стойка идет в комплекте, но гибкий райзер придется докупить отдельно. А еще в комплекте с «Проспектом» идут несколько монтажных боковых панелей, то есть шасси устройства адаптируется в зависимости от того, какое железо и сколько вентиляторов вы используете.

Масса устройства составляет 21,5 кг. Корпус получил массивные дверцы — одна из них выполнена из прочного закаленного стекла. Пространства за шасси — предостаточно. В плане удобства кабель-менеджмента MEG PROSPECT 700R легко посоперничает с корпусами-аквариумами.

На I/O-панели устройства размещено три USB-порта и органы управления системным блоком. Один из разъемов — USB 3.2 Gen2x2 C-типа с пропускной способностью до 20 Гбит/с. В глаза, конечно же, бросается сенсорный IPS-дисплей. С его помощью можно настроить визуальные эффекты подсветки и частоту вращения подключенных к хабу вентиляторов. Экран отображает время, температуру с подключенной к хабу термопары (идет в комплекте) и любые видео или фото в форматах BMP, JPG и MP4.