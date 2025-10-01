Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Oura представила керамические умные коль...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99

В этом году финская Oura, признанный мировой лидер в области умных колец, не станет выпускать модель пятого поколения — она предпочла расширить ассортимент цветными керамическими версиями прошлогоднего Oura Ring 4.

Источник изображений: Oura

Источник изображений: Oura

Керамические смарт-кольца продаются по цене от $499 и доступны в четырёх цветах: Midnight (сине-зелёный), Petal (розовый), Tide (мятно-зелёный) и Cloud (белый). Устройства выполнены в корпусе из циркониевой керамики, которую Oura выбрала за прочность — это настолько твёрдый материал, подчеркнули в компании, что он может оставлять царапины на некоторых металлах. Выбранный цвет не является наружным покрытием и со временем не выцветает. Керамические кольца заметно «поправились» — толщина выросла с 2,88 до 3,51 мм, а вес увеличился с 5,1 до 8,1 г. Ширина, внутренний диаметр кольца и набор сенсоров остались прежними, как и размерный ряд — от 4 до 15 в американских единицах (от 15,5 до 25,5 в российских).

Интересным нововведением стала поддержка нескольких колец в приложении; производитель также открыл программу утилизации старых устройств, которые теперь можно сдавать при покупке новых. Oura представила зарядный футляр, предлагаемый по цене $99 в качестве дополнительного аксессуара. Футляры соответствуют размерам колец, рассчитаны на 5 полных зарядок кольца; одна полная зарядка занимает 90 минут, столько же требуется для зарядки самого футляра. Он выполнен в алюминиевом корпусе, оснащён индикатором заряда и подключается к сети через порт USB Type-C.

Наконец, компания представила сервис под названием «Панели здоровья» (Health Panels). Прямо в приложении американские пользователи могут записаться на анализ крови в местную лабораторию сети Quest Diagnostics, получить результаты и самостоятельно изучить около 50 биомаркеров, связанных с состоянием метаболизма и сердечно-сосудистой системы. Можно также проконсультироваться с чат-ботом Oura Advisor на основе искусственного интеллекта. Услуга обойдётся в $99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу
Умное кольцо «Сбера» поступило в продажу за 24 990 рублей, но купить его могут не все
Pebble выпустила умное-кольцо Halo Smart Ring, которое умеет показывать время и стоит менее $100
Apple представила наушники Powerbeats Fit за $200 с гибкой конструкцией для спорта и не только
Владельцы старых часов Casio могут превратить их в фитнес-трекер за $55
iPhone станут дружелюбнее к сторонним смарт-часам — ЕС заставил Apple открыть доступ к уведомлениям
Теги: oura, умное кольцо, футляры
oura, умное кольцо, футляры
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Эра синтетических звёзд началась: ИИ-актриса Тилли Норвуд уже получает роли и набирает популярность
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ
Президент OpenAI: человечеству потребуется 10 млрд ИИ-ускорителей — по одному на каждого жителя Земли
Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Gaming для всех: Microsoft анонсировала масштабные изменения в Game Pass 2 мин.
Базу данных Wikimedia Foundation переведут в вектор — это упростит поиск для людей и ИИ 3 ч.
Epic Games: iOS 18.6 показала, что барьеры для сторонних магазинов приложений были искусственными 3 ч.
Apple, Google и Meta ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино 4 ч.
Apple назвала антимонопольный иск Маска к ней и OpenAI пустышкой и попросила его отклонить 5 ч.
«Ничего подобного мы раньше не делали»: нелинейный шутер Judas от авторов BioShock на самом деле «радикально отличается» от BioShock 6 ч.
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами 7 ч.
Microsoft начала распространение Windows 11 25H2 — без каких-либо заметных нововведений 7 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 8 ч.
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса» 8 ч.
Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99 9 мин.
Сегодня в России отмечается День работников отрасли ЦОД 31 мин.
Selectel проведёт ежегодную флагманскую конференцию Selectel Tech Day 2025 в Москве 56 мин.
Паукообразный робот Charlotte будет возводить по дому в день — и на Луне тоже 2 ч.
Crucial выпустила самую быструю память LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков — 8533 МТ/с 2 ч.
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини» 2 ч.
Представлен доступный смартфон Realme 15x — экран 144 Гц, защита IP69 и батарея на 7000 мА·ч за $200 2 ч.
Oracle может потребоваться $100 млрд заёмных средств для поддержки проектов OpenAI 2 ч.
ИИ-бум привёл к подорожанию одноплатных компьютеров Raspberry Pi 3 ч.
YADRO анонсировала поддержку NVMe over TCP — более доступной и производительной альтернативы FC и iSCSI 3 ч.