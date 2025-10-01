Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99

В этом году финская Oura, признанный мировой лидер в области умных колец, не станет выпускать модель пятого поколения — она предпочла расширить ассортимент цветными керамическими версиями прошлогоднего Oura Ring 4.

Керамические смарт-кольца продаются по цене от $499 и доступны в четырёх цветах: Midnight (сине-зелёный), Petal (розовый), Tide (мятно-зелёный) и Cloud (белый). Устройства выполнены в корпусе из циркониевой керамики, которую Oura выбрала за прочность — это настолько твёрдый материал, подчеркнули в компании, что он может оставлять царапины на некоторых металлах. Выбранный цвет не является наружным покрытием и со временем не выцветает. Керамические кольца заметно «поправились» — толщина выросла с 2,88 до 3,51 мм, а вес увеличился с 5,1 до 8,1 г. Ширина, внутренний диаметр кольца и набор сенсоров остались прежними, как и размерный ряд — от 4 до 15 в американских единицах (от 15,5 до 25,5 в российских).

Интересным нововведением стала поддержка нескольких колец в приложении; производитель также открыл программу утилизации старых устройств, которые теперь можно сдавать при покупке новых. Oura представила зарядный футляр, предлагаемый по цене $99 в качестве дополнительного аксессуара. Футляры соответствуют размерам колец, рассчитаны на 5 полных зарядок кольца; одна полная зарядка занимает 90 минут, столько же требуется для зарядки самого футляра. Он выполнен в алюминиевом корпусе, оснащён индикатором заряда и подключается к сети через порт USB Type-C.

Наконец, компания представила сервис под названием «Панели здоровья» (Health Panels). Прямо в приложении американские пользователи могут записаться на анализ крови в местную лабораторию сети Quest Diagnostics, получить результаты и самостоятельно изучить около 50 биомаркеров, связанных с состоянием метаболизма и сердечно-сосудистой системы. Можно также проконсультироваться с чат-ботом Oura Advisor на основе искусственного интеллекта. Услуга обойдётся в $99.