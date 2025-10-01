Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены

Компания Asus добавила в свой официальный онлайн-магазин две новые видеокарты — GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition и GeForce RTX 5090 ROG Astral BTF OC Edition. Стоимость первой составляет $1899,99, второй — $3499,99. Это примерно на 90 и 75 % соответственно дороже рекомендованных цен, заявленных Nvidia для указанных моделей ускорителей.

Модель Hatsune Miku Edition ориентирована на поклонников виртуального вокалоида. Помимо видеокарты в таком исполнении компания также выпустила другие комплектующие для сборки ПК. Хотя тематически оформленные видеокарты исторически всегда были дороже оригинальных версий, наценка здесь почти вдвое выше, что позволяет уверенно отнести её к категории high-end. При этом рекомендованная цена значительно более производительной флагманской RTX 5090 всего на $100 выше.

Что касается модели ROG Astral RTX 5090 BTF OC Edition, карта оснащена проприетарным скрытым коннектором питания GC-HPWR, рассчитанным на передачу до 1000 Вт мощности на видеокарту — значительно больше, чем обеспечивает 12+4-контактный кабель питания 12VHPWR/12V-2×6. Коннектор обеспечивает более «чистую» сборку без «лишних» проводов, однако для его использования требуется специальная материнская плата с соответствующим разъёмом питания. В новой версии коннектор GC-HPWR съёмный, а сама ROG Astral RTX 5090 BTF OC Edition также оснащена привычным разъёмом питания 12V-2×6. Это делает сборку ПК более гибкой.

Стоимость ROG Astral RTX 5090 BTF OC Edition делает её одной из самых дорогих версий RTX 5090, представленных на рынке. Наценка в 75 % сверх рекомендованной цены вызывает вопросы о том, как Asus намерена продвигать концепцию BTF в более широком смысле.