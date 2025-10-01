Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц

Microsoft расширила на частных пользователей действие своей премиальной подписки Microsoft 365 Premium, ранее доступной только корпоративным клиентам. Обычные пользователи могут воспользоваться ею по цене $19,99 в месяц. Одновременно будет прекращена отдельная подписка на Copilot Pro стоимостью $20.

Как поясняет PCWorld, суть нового продукта заключается в объединении Microsoft 365 и Copilot Pro. Со стороны офисных приложений подписчики получат доступ к Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook со встроенным помощником Copilot Chat и 1 Тбайт облачного хранилища. Со стороны функций искусственного интеллекта абонентам станут доступны расширенные лимиты использования продвинутых моделей, таких как GPT-5, генерация изображений, а также различные ИИ-агенты, например, Actions, Researcher и Analyst.

Компания также отметила, что подписка Microsoft 365 Premium универсальна и может использоваться как дома, так и на работе. Для существующих подписчиков предусмотрен особый порядок перехода: старая подписка Microsoft Personal или Family не переносится полностью, вместо этого пользователям будет зачислено пропорциональное количество дней использования премиального плана. Все детали этого процесса опубликованы на специальной странице Microsoft, посвящённой обновлению существующих подписок.

Для тех пользователей, кто решит остаться на текущих тарифах Family и Personal, компания подготовила ряд бонусов. В их число войдут возможности генерации изображений в Word, Excel, PowerPoint и Copilot, неограниченное использование голосового помощника Copilot Voice в приложении, а также доступ к функциям Podcasts, Vision и Deep Research в Copilot.