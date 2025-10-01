Сегодня 01 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Офисные пакеты Microsoft обновила иконки Office — они с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее

Компания Microsoft официально представила новые иконки приложений в своём офисном пакете Office. Они отличаются от предыдущих более современным и красочным дизайном, а также небольшими визуальными изменениями, выполненными в духе предыдущих работ Microsoft по созданию иллюстраций в стиле Fluent.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Обновлены все 10 иконок основных приложений Microsoft Office. Их дизайн вдохновлён работой компании над иконкой для фирменного ИИ-помощника Copilot. Это первое существенное изменение внешнего облика иконок офисных приложений компании с 2018 года, и оно призвано отразить более единую систему дизайна и влияние Copilot на сервис Microsoft 365.

«В последний раз десять основных приложений Office обновлялись в 2018 году, и то, как мы тогда описывали идеи дизайна, почти дословно совпадает с сегодняшними формулировками: связь, согласованность, бесшовное взаимодействие, плавные переходы. Новые иконки создают ощущение текучести и игры, будучи при этом более простыми, интуитивно понятными и доступными», — считает Джон Фридман (Jon Friedman), корпоративный вице-президент по дизайну и исследованиям Microsoft 365.

Как и в случае с новым логотипом Google, софтверный гигант выбрал для иконок Office цветовые градиенты. «Там, где градиенты когда-то были едва различимыми, теперь они стали более заметными и яркими, с более выраженными переходами, которые улучшают контрастность и доступность», — пояснил Фридман.

Новые иконки стали немного проще. Например, в иконке Word раньше использовались четыре горизонтальные полосы, а теперь их стало три, что улучшает читаемость этого элемента для пользователей. «Мы отошли от чёткой, статичной монолитности в пользу более мягких и текучих форм. Острые углы и чёткие линии заменены плавными изгибами, что придаёт иконкам ощущение игривого движения и дружелюбности», — отметил Фридман.

В ближайшие несколько недель новые иконки появятся в веб-версиях, десктопных и мобильных приложениях Office. Это касается потребительских и корпоративных версий приложений на платформе Microsoft 365.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft вывела Xbox Cloud Gaming из беты, подтянула графику до 1440p и повысила битрейт
Windows 7 набирает популярность — пользователи не хотят переходить на Windows 11 после Windows 10
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами
Apple, Google и Meta✴ ответят в суде за рекламу вызывающих зависимость игр-казино
МегаФон GCloud виртуализуется с помощью «Базиса»
Редактор видео Adobe Premiere стал доступен на iOS — бесплатно
Теги: office, microsoft 365, иконки
office, microsoft 365, иконки
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Опубликована официальная распаковка OnePlus 15 — до анонса флагмана осталось меньше месяца
Сделка по выходу с биржи обернулась для Electronic Arts долгом на $20 миллиардов — новые владельцы собираются сокращать расходы за счёт ИИ
Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера
«Это должно стать каноном»: художник воссоздал на Unreal Engine 5.6 город из The Elder Scrolls IV: Oblivion, каким его задумывала Bethesda
Грядущий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra показался на изображениях — изменения в дизайне минимальны
ФИФА анонсировала первую FIFA после ухода Electronic Arts — это футбольная аркада FIFA Heroes для консолей и мобильных телефонов 39 мин.
Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее 52 мин.
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц 2 ч.
«Тектонический сдвиг»: у Microsoft появится второй гендир — текущий сосредоточится на технических вопросах 2 ч.
«Любим вас больше, чем банкомат — деньги»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit достиг новой вершины продаж 2 ч.
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома 3 ч.
У Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six теперь новый дом, которым частично владеет Tencent — Ubisoft представила Vantage Studios 3 ч.
Microsoft вывела Xbox Cloud Gaming из беты, подтянула графику до 1440p и повысила битрейт 3 ч.
Meta начнёт использовать чаты пользователей с ИИ, чтобы продавать ещё более персонализированную рекламу 4 ч.
Ultimate за $30, ПК-игры и Xbox Cloud Gaming для всех: Microsoft анонсировала масштабные изменения в Game Pass 4 ч.
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем 56 мин.
Apple приступила к разработке гарнитуры Vision Pro 2, подтвердила свежая утечка 2 ч.
Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены 3 ч.
OpenAI построит ИИ ЦОД Stargate в Южной Корее, а Samsung поможет ей создать плавучие дата-центры 3 ч.
OpenAI объединится с Samsung и SK hynix, чтобы удовлетворить потребность в памяти для ИИ-мегапроекта Stargate 4 ч.
Oura представила керамические умные кольца Ring 4 за $499, зарядный футляр за $99 и медицинский сервис за $99 4 ч.
Сегодня в России отмечается День работников отрасли ЦОД 4 ч.
Selectel проведёт ежегодную флагманскую конференцию Selectel Tech Day 2025 в Москве 5 ч.
Паукообразный робот Charlotte будет возводить по дому в день — и на Луне тоже 5 ч.
Crucial выпустила самую быструю память LPCAMM2 LPDDR5X для ноутбуков — 8533 МТ/с 5 ч.