Microsoft обновила иконки Office — они стали объёмнее и красочнее

Компания Microsoft официально представила новые иконки приложений в своём офисном пакете Office. Они отличаются от предыдущих более современным и красочным дизайном, а также небольшими визуальными изменениями, выполненными в духе предыдущих работ Microsoft по созданию иллюстраций в стиле Fluent.

Обновлены все 10 иконок основных приложений Microsoft Office. Их дизайн вдохновлён работой компании над иконкой для фирменного ИИ-помощника Copilot. Это первое существенное изменение внешнего облика иконок офисных приложений компании с 2018 года, и оно призвано отразить более единую систему дизайна и влияние Copilot на сервис Microsoft 365.

«В последний раз десять основных приложений Office обновлялись в 2018 году, и то, как мы тогда описывали идеи дизайна, почти дословно совпадает с сегодняшними формулировками: связь, согласованность, бесшовное взаимодействие, плавные переходы. Новые иконки создают ощущение текучести и игры, будучи при этом более простыми, интуитивно понятными и доступными», — считает Джон Фридман (Jon Friedman), корпоративный вице-президент по дизайну и исследованиям Microsoft 365.

Как и в случае с новым логотипом Google, софтверный гигант выбрал для иконок Office цветовые градиенты. «Там, где градиенты когда-то были едва различимыми, теперь они стали более заметными и яркими, с более выраженными переходами, которые улучшают контрастность и доступность», — пояснил Фридман.

Новые иконки стали немного проще. Например, в иконке Word раньше использовались четыре горизонтальные полосы, а теперь их стало три, что улучшает читаемость этого элемента для пользователей. «Мы отошли от чёткой, статичной монолитности в пользу более мягких и текучих форм. Острые углы и чёткие линии заменены плавными изгибами, что придаёт иконкам ощущение игривого движения и дружелюбности», — отметил Фридман.

В ближайшие несколько недель новые иконки появятся в веб-версиях, десктопных и мобильных приложениях Office. Это касается потребительских и корпоративных версий приложений на платформе Microsoft 365.