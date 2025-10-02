Сегодня 02 октября 2025
Adata выпустила «неубиваемые» внешние SSD SD820 и SC735 — до 2000 Мбайт/с и до 4 Тбайт

Компания Adata выпустила две серии ударопрочных внешних твердотельных накопителей — SD820 и SC735 для любителей активного отдыха и путешествий. Первые оснащены интерфейсом подключения USB 3.2 Gen2×2, вторые подключаются через USB 3.2 Gen2.

SD820. Источник изображений: Adata

SD820. Источник изображений: Adata

Серия внешних накопителей Adata SD820 разработана для любителей активного отдыха и экстремальных приключений. Вес SD820 составляет всего 26,5 граммов. Размеры устройства составляют 71,3 × 39 × 13,65 мм.

Благодаря ударопрочному внешнему слою и прочной конструкции новинка прошла испытания на падение по стандарту MIL-STD-810G 516.6 с высоты 1,22 метра. Также для внешнего SSD заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68, что гарантирует его возможность пребывания под водой на глубине до 1 метра в течение 60 минут, а также защиту от дождя и суровых условий.

Оснащённый интерфейсом USB 3.2 Gen2×2, накопитель SD820 обеспечивает скорость записи и чтения до 2000 Мбайт/с, что в 20 раз быстрее традиционных внешних жёстких дисков. Adata SD820 доступен в вариантах ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт. Заявлена совместимость с Windows 8 и новее, macOS 10.6 и новее, Linux Kernel 2.6 и новее, а также Android 13 и новее.

Adata SC735

Adata SC735

Серия накопителей SC735, в состав которой входят модели SSD ёмкостью 1 и 2 Тбайт, предназначена для тех, кто часто путешествует и ценит удобство. Вес SSD составляет всего 13,6 г, а его размер сравним с чехлом для беспроводных наушников — 55 × 28,5 × 12,1 мм.

Накопитель оснащён выдвижным разъёмом USB Type-C, что избавляет от необходимости во внешних кабелях, обеспечивая гибкость подключения и полную мобильность.

Устройство сертифицировано по стандарту MIL-STD-810G 516.6 и выдерживает падение с высоты 1,22 метра, а вот защиты от пыли и влаги здесь нет. Для SSD заявлена скорость чтения до 1050 Мбайт/с и скорость записи до 1000 Мбайт/с. Накопители Adata SC735 совместимы с iPhone 16 и новее, устройствами на базе Android 13 и новее, macOS 10.6 и новее, Windows 8 и новее, а также с игровыми консолями.

внешний ssd, твердотельный накопитель, adata
