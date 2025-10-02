Сегодня 02 октября 2025
HP представила 49-дюймовый офисный монитор Series 5 Pro с выдвижной веб-камерой и геймерскими характеристиками

Компания HP анонсировала новый 49-дюймовый изогнутый ультраширокий монитор HP Series 5 Pro, ориентированный на высокую эффективность работы в офисе. Модель оснащена уникальной выдвижной 5-мегапиксельной веб-камерой с поддержкой Windows Hello, которая скрыта в верхней части корпуса и выдвигается при нажатии. Эта особенность отличает новинку от предложений конкурентов, таких как Samsung, Dell, Lenovo и LG.

Источник изображения: Antonio G. Di Benedetto / The Verge

Как стало известно журналистам издания The Verge, монитор использует панель VA IPS с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5120 × 1440 пикселей. Его изгиб (радиус кривизны) составляет 1800 мм, а частота обновления достигает 165 Гц. По рабочей площади экран сопоставим с двумя 27-дюймовыми дисплеями, установленными рядом.

Представители HP показали специальное программное обеспечение, позволяющее разделить экран на две или три виртуальные рабочие зоны для многозадачности, имитируя работу с несколькими мониторами. В оснащение устройства входят порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Ethernet и несколько USB-портов, а также имеется поддержка функции KVM.

Несмотря на высокую частоту обновления и охват 99 % цветового пространства sRGB, время отклика в 5 мс и 8-битная глубина цвета делают устройство менее подходящим для гейминга и задач, требующих точной цветопередачи. Официальная цена будет объявлена ближе к запуску монитора в ноябре.

Теги: hp, мониторы
