ИИ-браузер Perplexity Comet стал доступен бесплатно для всех — прежде требовалась подписка за $200 в месяц

Ранее в этом году компания Perplexity запустила собственный веб-браузер на базе искусственного интеллекта под названием Comet. На тот момент он был доступен только в рамках подписки Perplexity Max стоимостью $200 в месяц. Теперь же компания объявила, что этот продукт становится доступным для всех бесплатно. Браузер останется бесплатным и в дальнейшем, что должно позволить ему превратиться в серьёзного конкурента для Google Chrome.

Источник изображения: perplexity.ai

Источник изображения: perplexity.ai

Искусственный интеллект стал центральной частью веб-обозревателя Comet. В нём реализован инструмент поиска на базе ИИ, а также личный ИИ-ассистент, который, по словам разработчиков, фактически «путешествует по сети вместе» с пользователем, вместо того, чтобы быть «встроенным в традиционный браузер». Он должен упростить веб-серфинг и помочь в выполнении разных задач, таких как покупки, бронирование билетов в поездках и других повседневных делах.

Подписчики Perplexity Max получили возможность взаимодействия с Comet ещё в июле. Позднее компания открыла доступ к нему для «избранных» подписчиков тарифа Pro и части людей из списка ожидания. По данным компании, в настоящее время число пользователей Comet насчитывает миллионы человек. В заявлении Perplexity отмечается, что впредь для взаимодействия с Comet не потребуется наличие какой-либо подписки.

Вместе с этим Perplexity назвала партнёров по запуску Comet Plus — анонсированной ранее подписки, которая откроет доступ к тщательно отобранному новостному контенту. В настоящее время в число партнёров компании вошли CNN, Condé Nast, Le Figaro, Fortune и другие. Для подписчиков Perplexity Pro и Max пакет Comet Plus будет предоставлен бесплатно, всем остальным придётся платить $5 в месяц.

Источник:

Теги: comet, perplexity, браузер
