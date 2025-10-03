Соавторы инди-хита Peak анонсировали Crashout Crew — безумную кооперативную игру про работу на вилочных погрузчиках

Студия Aggro Crab (Another Crab's Treasure), совместно с Landfall выпустившая в 2025 году инди-хит Peak, анонсировала новую игру — кооперативную аркаду про вилочные погрузчики Crashout Crew.

Игрокам Crashout Crew достанется роль сотрудников логистической компании De Nile Shipping, которая ставит удобство клиента выше безопасности работников. Поэтому выполнять задачи нужно быстро, но аккуратно (ущерб вычитается из зарплаты).

Управляя вилочными погрузчиками, пользователи Crashout Crew будут носиться по складу De Nile Shipping в рамках исполнения нелепых заказов. Как это выглядит, демонстрирует анонсирующий трейлер.

Погрузчики в Crashout Crew поставляются вместе с возможностью ускорения и дрифта (для повышения эффективности), а также запатентованной функцией Easy-Grab, упрощающей сортировку и укладку грузов.

Выполнение самых разных и странных заказов со всего мира (лимоны, наковальни, взрывчатка, приматы и тому подобное) осложняется необходимостью координировать действия между коллегами и учитывать безжалостные законы физики.

Скриншоты

Обещают мультиплеерный хаос на четверых человек, захватывающий кооперативный опыт, неизбежность катастрофы, более 20 видов грузов, апгрейды для погрузчика и самого склада и усложняющие геймплей модификаторы безопасности.

Crashout Crew выйдет в 2026 году на ПК (Steam), но уже 13 октября игра получит временную демоверсию в рамках предстоящего фестиваля «Играм быть» на площадке Valve. Пробное издание будет доступно лишь до 20 октября.