Kodak впервые за годы выпустила новые плёнки Kodacolor — и сама займётся их продажей

Прошло немало времени с тех пор, как Kodak выпускала новую плёнку, и ещё больше с тех пор, как она сама занималась дистрибуцией. Но вчера компания удивила всех, анонсировав два новых вида плёнки — Kodacolor 100 и Kodacolor 200. Теперь она собирается распространять эти продукты самостоятельно, а не через Kodak Alaris, которая занималась дистрибуцией с момента разделения компании после банкротства в 2012 году.

Источник изображений: Kodak

Kodak описала плёнки Kodacolor как «суббренды существующих плёнок Kodak», то есть это не полностью новые изделия. Эксперты утверждают, что Kodacolor 100 основана на популярной ранее плёнке ProImage 100, а Kodacolor 200 — на не менее известной Color Plus 200. Конечно, ребрендинг старых плёнок под новыми именами не так впечатляет, как выпуск совершенно новых продуктов, но это всё равно очень важно для фотографов, которые сталкиваются с неуклонным ростом цен на плёнку в последние несколько лет.

Обе новинки — цветные негативные плёнки с обработкой C-41. Kodacolor 100 имеет меньшую чувствительность ISO в 100 единиц, более мелкое зерно и тёплую тональность, лучше подходит для съёмки в ярком свете и даёт чистые, детализированные кадры, близкие к профессиональным. Kodacolor 200 благодаря ISO 200 универсальнее в условиях умеренного освещения, отличается более нейтральной цветопередачей и немного более крупным зерном, а также позиционируется как плёнка для повседневной съёмки.

Увеличение производственных мощностей после модернизации завода в Рочестере (штат Нью-Йорк) и отказ от посредников должны позволить Kodak быстрее доставлять больше плёнки клиентам, чтобы лучше удовлетворять спрос. Рост предложения также должен обеспечить более стабильные цены. С 2020 года цены на цветную плёнку выросли как минимум на 50 %, а на некоторые отдельные виды — вдвое.

Новые-старые плёнки Kodacolor 100 и Kodacolor 200 относительно недорогие — около $9 за рулон, что должно сделать их привлекательными для тех, кто впервые хочет попробовать себя в аналоговой фотографии.

Источник:

Теги: kodak, плёнка, плёночный, фотография, аналоговая, новинки
