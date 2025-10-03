Thermal Grizzly представила эффективные термопрокладки Minus Pad extreme 2 и очень пластичные Minus Pad High Compression

Компания Thermal Grizzly представила термопрокладки Minus Pad extreme 2 и Minus Pad High Compression. Ключевая особенность первых — новый состав, который должен обеспечить оптимальное соотношение цены и качества при сохранении превосходной теплопроводности на уровне, сопоставимом с оригинальными Minus Pad Extreme. Особенность вторых — исключительно высокая пластичность, что делает их универсальным решением для многих задач.

Производитель заявляет, что термопрокладки Minus Pad extreme 2 отличаются превосходной теплопроводностью и низким тепловым сопротивлением, что делает их идеальным для высокопроизводительных задач.

В составе Minus Pad extreme 2 используется оксид алюминия, гидроксид алюминия и алюминиевая пудра. Разный размер частиц материалов позволяет заполнить даже самые мельчайшие зазоры в несущей матрице теплопроводящими частицами. Это способствует снижению сопротивления теплового интерфейса, поскольку поверхности (верхняя и нижняя) Minus Pad extreme 2 содержат больше теплопроводящих частиц, чем у предыдущей модели. Кроме того, новые термопрокладки мягче предшественника. Это позволяет им лучше прилегать к поверхностям источника тепла и радиатора. Сжимаемость термопрокладок Minus Pad extreme 2 сопоставима с показателями Minus Pad Extreme и Minus Pad Basic.

Термопрокладки Minus Pad extreme 2 доступны в размерах 120 × 20 мм и 100 × 100 мм, и имеют толщину 0,5 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм и 3 мм. Цены — от $52,53 до $64,23.

Термопрокладки Minus Pad High Compression обладают исключительно высокой сжимаемостью в сочетании с превосходной теплопроводностью. Они особенно удобны при установке водоблоков СЖО на видеокарты, поскольку прокладку одинаковой толщины можно использовать в разных точках контакта.

Как правило, высококомпрессионные прокладки идеально подходят в ситуациях, когда точная необходимая толщина неизвестна. В таких случаях сначала замеряется толщина исходной термопрокладки, а для замены используются термопрокладки чуть большей толщины. Ключевое преимущество заключается в том, что теплопроводность термопрокладки не только сохраняется при высокой степени сжатия, но и может даже увеличиваться при росте контактного давления.

Термопрокладки Minus Pad High Compression доступны в размере 120 × 100 мм и предлагаются толщиной 1 мм ($20,94), 2 мм ($23,28), 3 мм ($26,79), 4 мм ($29,13) и 5 мм ($34,9).