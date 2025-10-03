Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Геймерскую мышь превратили в шпионский м...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне показала способ использования высококлассных оптических датчиков, применяемых в геймерских компьютерных мышах, для улавливания тончайших вибраций и преобразования их в звуковые данные. Таким методом можно вести прослушку ничего неподозревающих пользователей.

Источник изображения: Razer

Источник изображения: Razer

Согласно публикации Mic-E-Mouse, благодаря высокой частоте опроса и чувствительности высокопроизводительные оптические мыши могут улавливать акустические вибрации с поверхности, на которой они находятся. После обработки этих данных с помощью специального фильтра и технологии машинного обучения команда смогла услышать, что пользователь говорит, находясь у компьютера.

Источник изображения здесь и ниже: sites.google.com/view/mic-e-mouse

Источник изображения здесь и ниже: sites.google.com/view/mic-e-mouse

По данным исследователей, наиболее уязвимыми такой атаке являются датчики мышей с разрешением 20 000 точек на дюйм (DPI) и выше. А поскольку лучшие игровые мыши, оснащающиеся такими датчиками, с каждым годом становятся всё более доступными, даже относительно недорогие периферийные устройства подвергаются данному риску.

Всё начинается с того, что пользователь подключает такую мышь к взломанному компьютеру. При этом компьютер не нужно заражать каким-то сложным вирусом через бэкдор. Достаточно лишь, чтобы пользователь установил на ПК заражённое FOSS-приложение, собирающее высокочастотные данные с мыши. Это могут быть приложения для креативной работы или даже игры. Сбор таких данных программами не является чем-то необычным.

Собранные таким образом необработанные данные можно извлечь с целевого компьютера для последующей обработки. «Используя только уязвимую мышь и компьютер жертвы, на котором установлено скомпрометированное или даже безвредное программное обеспечение (в случае веб-атаки), мы показываем, что можно собирать пакетные данные мыши и извлекать аудиосигналы», — заявляют исследователи.

Необработанные аудиоданные проходят цифровую обработку с использованием фильтра Винера. Затем эти данные дополнительно очищаются с помощью нейронной модели, что позволяет получить чистый звук.

Использование искусственного интеллекта для обработки сигнала позволяет добиться точности распознавания речи примерно в диапазоне 42–61 %, что фактически превращает мышь в подслушивающий микрофон.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года
В трекерах Tile нашли уязвимость, позволявшую следить за их владельцами по Bluetooth
В смартфонах OnePlus обнаружена дыра в безопасности — любое приложение может читать все SMS без разрешения
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад
МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли
«Недостающая подушка безопасности»: в «Google Диск» встроили ИИ-защиту от программ-вымогателей
Теги: прослушка, игровые мыши, уязвимость
прослушка, игровые мыши, уязвимость
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD, вероятно, решила одну из самых серьезных проблем с генерацией кадров
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась 34 мин.
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей 45 мин.
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс 3 ч.
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 3 ч.
Microsoft предсказала биологические угрозы «нулевого дня» из-за ИИ 4 ч.
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года 5 ч.
Cloudflare обновила robots.txt: теперь сайты могут запретить ИИ-чат-ботам воровать контент 5 ч.
Джефф Безос: ИИ — это «промышленный пузырь», но он поможет человечеству 6 ч.
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков 9 ч.
Технологии Google губят традиционные сайты — спасительные меры могут сделать только хуже 10 ч.
Keenetic ушёл из России — вместо него теперь Netcraze, но для пользователей ничего не поменялось 39 мин.
В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей 2 ч.
Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце 2 ч.
Thermal Grizzly представила эффективные термопрокладки Minus Pad extreme 2 и очень пластичные Minus Pad High Compression 3 ч.
Kodak впервые за годы выпустила новые плёнки Kodacolor — и сама займётся их продажей 3 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 5 ч.
UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi 5 ч.
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно 6 ч.
Задержки поставок ИИ-чипов в ОАЭ на десятки миллиардов долларов расстраивают NVIDIA 7 ч.
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев 7 ч.