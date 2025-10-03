Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне показала способ использования высококлассных оптических датчиков, применяемых в геймерских компьютерных мышах, для улавливания тончайших вибраций и преобразования их в звуковые данные. Таким методом можно вести прослушку ничего неподозревающих пользователей.

Согласно публикации Mic-E-Mouse, благодаря высокой частоте опроса и чувствительности высокопроизводительные оптические мыши могут улавливать акустические вибрации с поверхности, на которой они находятся. После обработки этих данных с помощью специального фильтра и технологии машинного обучения команда смогла услышать, что пользователь говорит, находясь у компьютера.

По данным исследователей, наиболее уязвимыми такой атаке являются датчики мышей с разрешением 20 000 точек на дюйм (DPI) и выше. А поскольку лучшие игровые мыши, оснащающиеся такими датчиками, с каждым годом становятся всё более доступными, даже относительно недорогие периферийные устройства подвергаются данному риску.

Всё начинается с того, что пользователь подключает такую мышь к взломанному компьютеру. При этом компьютер не нужно заражать каким-то сложным вирусом через бэкдор. Достаточно лишь, чтобы пользователь установил на ПК заражённое FOSS-приложение, собирающее высокочастотные данные с мыши. Это могут быть приложения для креативной работы или даже игры. Сбор таких данных программами не является чем-то необычным.

Собранные таким образом необработанные данные можно извлечь с целевого компьютера для последующей обработки. «Используя только уязвимую мышь и компьютер жертвы, на котором установлено скомпрометированное или даже безвредное программное обеспечение (в случае веб-атаки), мы показываем, что можно собирать пакетные данные мыши и извлекать аудиосигналы», — заявляют исследователи.

Необработанные аудиоданные проходят цифровую обработку с использованием фильтра Винера. Затем эти данные дополнительно очищаются с помощью нейронной модели, что позволяет получить чистый звук.

Использование искусственного интеллекта для обработки сигнала позволяет добиться точности распознавания речи примерно в диапазоне 42–61 %, что фактически превращает мышь в подслушивающий микрофон.