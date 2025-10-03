Сегодня 03 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных ИИ-браузер Comet заставили воровать пись...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась

Исследователи в сфере кибербезопасности из компании LayerX реализовали новую атаку CometJacking, позволяющую похищать конфиденциальные данные пользователей, такие как письма Gmail и события календаря, через ИИ-браузер Comet от Perplexity. Для успешной атаки не требуются учётные данные жертвы или её активные действия — метод использует скрытые инструкции, внедрённые в параметры URL, заставляя ИИ обходить встроенную защиту и передавать информацию на внешние серверы.

Источник изображения: Perplexity

Источник изображения: Perplexity

Метод CometJacking был разработан исследователями LayerX, которые направили отчёт о проблеме компании Perplexity в конце августа. Однако, как сообщает BleepingComputer, разработчик ИИ-браузера отказался признавать наличие уязвимости, отметив оба отчёта — от 27 августа (промпт-инъекция) и от 28 августа (выгрузка данных) как «неприменимые».

Суть метода заключается в инъекции вредоносных команд через параметр collection в строке запроса URL, обрабатываемой Comet. По данным LayerX, внедрённый промпт заставляет ИИ-агент обращаться не к веб-поиску, а к собственной памяти и подключённым сервисам, что позволяет злоумышленнику извлекать доступные данные. В ходе тестов исследователи получили доступ к сообщениям Gmail и приглашениям Google Calendar, после чего вредоносная инструкция предписывала закодировать чувствительную информацию в формат base64 и отправить её на внешний сервер, контролируемый атакующим. Comet выполнил эти действия, миновав все проверки безопасности Perplexity.

В реальном сценарии злоумышленник может распространять вредоносную ссылку через электронную почту или размещать её на часто посещаемых веб-страницах. Специалисты отмечают, что хотя Perplexity реализовала меры защиты от прямой передачи конфиденциальных данных, эти механизмы не учитывают случаи, когда информация намеренно маскируется или кодируется перед отправкой. В своём исследовании они продемонстрировали, как экспорт чувствительных полей в закодированном виде (base64) эффективно обходит проверку на выгрузку данных. Кроме кражи информации, CometJacking может использоваться и для выполнения активных действий от имени жертвы, например, отправки писем с аккаунта или поиска файлов в корпоративной среде.

Напомним, Comet представляет собой агентный ИИ-браузер, способный автономно выполнять веб-запросы и, в зависимости от предоставленных разрешений, помогать пользователям управлять электронной почтой, совершать покупки, заполнять формы или бронировать билеты.

Несмотря на выявленную эффективность атаки, команда безопасности Perplexity заявила, что «после анализа отчёта не выявила никакого влияния на безопасность», назвав уязвимость «простой промпт-инъекцией без последствий». Издание BleepingComputer также обратилось к Perplexity с запросом о возможном пересмотре оценки риска CometJacking, однако на момент публикации ответа не получено. Ранее и компания Guardio Labs обнаружила существенные пробелы в безопасности браузера, однако его популярность продолжает расти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-браузер Perplexity Comet стал доступен бесплатно для всех — прежде требовалась подписка за $200 в месяц
Opera выпустила ИИ-браузер Neon и потребовала за его тестирование плату
Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск: теперь он даёт развёрнутые ответы
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года
МВД РФ рассказали, где безопаснее всего хранить фото документов и пароли
«Недостающая подушка безопасности»: в «Google Диск» встроили ИИ-защиту от программ-вымогателей
Теги: браузеры, comet, perplexity, уязвимость
браузеры, comet, perplexity, уязвимость
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD, вероятно, решила одну из самых серьезных проблем с генерацией кадров
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти
Японцы научили ИИ видеть сквозь стены при помощи Wi-Fi
Microsoft устранила ещё два препятствия, мешавших обновиться до Windows 11 25H2
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась 34 мин.
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей 45 мин.
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс 3 ч.
Слухи: ремейк культовой Halo: Combat Evolved создаётся на гибридном движке при участии студии в ответе за The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 3 ч.
Microsoft предсказала биологические угрозы «нулевого дня» из-за ИИ 4 ч.
Обнаружена уязвимость, которая ставит под угрозу пользователей всех игр на Unity с 2017 года 5 ч.
Cloudflare обновила robots.txt: теперь сайты могут запретить ИИ-чат-ботам воровать контент 5 ч.
Джефф Безос: ИИ — это «промышленный пузырь», но он поможет человечеству 6 ч.
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков 9 ч.
Технологии Google губят традиционные сайты — спасительные меры могут сделать только хуже 10 ч.
Keenetic ушёл из России — вместо него теперь Netcraze, но для пользователей ничего не поменялось 39 мин.
В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей 2 ч.
Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце 2 ч.
Thermal Grizzly представила эффективные термопрокладки Minus Pad extreme 2 и очень пластичные Minus Pad High Compression 3 ч.
Kodak впервые за годы выпустила новые плёнки Kodacolor — и сама займётся их продажей 3 ч.
До 2,8 МВт за 45 с: Rolls-Royce представила газовый генератор mtu 20V4000 L64 для дата-центров 5 ч.
UKPN начнёт отапливать дома британских малоимущих кластерами из сотен Raspberry Pi 5 ч.
В лучших ИИ-ускорителях Huawei нашли чипы TSMC, Samsung и SK hynix, которых в Китае быть не должно 6 ч.
Задержки поставок ИИ-чипов в ОАЭ на десятки миллиардов долларов расстраивают NVIDIA 7 ч.
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев 7 ч.